Vida Campirana

EL FRÍO

Estamos aún en otoño y ya se han hecho presente las bajas temperaturas propias del invierno, el presente artículo es acerca de los beneficios que el frío tiene para la vida y muy enfocada a la información a los árboles.

Según expertos, el frío se adelantó, ya que las bajas temperaturas que se han presentado recientemente no son comunes en estas fechas y son efecto del cambio climático. El otoño es una estación entre el verano e invierno y normalmente el clima debiera tener las bondades de ambas estaciones, no tan cálido pero tampoco tan frío, pues el otoño prepara a los árboles de hojas caducas, es decir, que caen durante esta estación, ya que la energía la concentran en sus ramas y raíces y es por esta razón por la que las hojas también cambian de color, entre estos árboles están los frutales como nogales, higueras, parras, duraznos, ciruelos, chabacanos y de ornatos como lilas y fresnos, etc., es también durante el otoño cuando los árboles inician una etapa de dormancia, que dura también durante todo el invierno y es en este periodo cuando los árboles se protegen del frío y se preparan para recibir con fuerza y vivor a la primavera, con abundante follaje y floración; por ello es necesario el frío, porque además de la producción de frutos en árboles como nogal y manzano, entre otros, requieren un determinado número de horas-frío las cuales pueden variar desde 500 a 1,500 aproximadamente, dependiendo del frutal y variedad de que se trata, considerándose horas-frío aquella temperatura menor a 8 grados centígrados,

El frío además es bueno porque es el arma ecológica, económica y efectiva para exterminar las plagas de forma natural, que, si no hubiera frío, estas plagas traerían pérdidas económicas para el campo, asimismo el frío termina también con los microbios presentes en el medio ambiente y que son causantes de muchas enfermedades para los seres vivos.

Durante esta etapa de descanso que tienen los árboles, la humedad no debe faltar, porque son más sensibles si el árbol no tiene riego, aunque el riego durante este periodo de frío debe ser reducido y es muy importante arropar la raíz de los árboles por sus propias hojas y dejarlas al pie de estos, porque es la raíz la primera en ser afectada ante una posible helada o caída de nieve, es importante saber que las hojas son el mejor abono para la vegetación, ya que se transforma en humus, principal componente de la fertilidad natural del suelo y que lo dan las hojas, tengamos muy presente que las hojas no son basura como muchas personas aún las tienen en este falso concepto, especialmente amas de casa, llegando muchas de estas personas a quemarlas, por lo cual también propicia contaminación en el medio ambiente.

Es maravilloso darnos cuenta de que además de que el frío es necesario en la naturaleza, también el calor del sol, que sirve para madurar los frutos, así como también es importante la lluvia para regar las plantas, como también importante es el viento que realiza la polinización cuando los insectos, como las abejas, no lo realizan. Como usted se habrá dado cuenta amigo lector, todas las acciones que tiene la naturaleza tienen su razón de existir y en este caso el frío no es la excepción, también tiene su lado amable ¿No lo cree usted así?

Por esta y muchas razones más ¡Bienvenido sea el frío!

Tengamos presente que todos los cambios que se están presentando en la naturaleza son el resultado de nuestras acciones en que la hemos agredido, como es la tala de árboles, contaminación ambiental, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la industrialización y muchos daños que estamos haciendo a la madre tierra y que éstas se han manifestado en inundaciones, sequías, incendios forestales, pérdidas de especies animales y vegetales y otros daños más que se han revertido en contra nuestra, por eso amigo lector yo le invito a respetar la vida no agrediendo la naturaleza…. Ah y recuerden que todos los animales de producción y domésticos están a nuestro cuidado y por tal merecen que no sufran por frío, al ganado, alójelo en lugares donde no haya viento y no les afecte el frío, lo mismo para los animales domésticos, pues ellos son parte de la familia y merecen también cuidados que los protejan de las bajas temperaturas.

Es importante que, al menor síntoma de enfermedad en los animales, sean atendidos por un médico veterinario que los cure oportunamente.

El próximo jueves inicia el mes de diciembre, que nos invita a poner en ese rinconcito de nuestro hogar el tradicional y bello nacimiento y el arbolito de Navidad, que dan un toque acogedor con el calor a la casa y de unidad familiar.

Deseo de todo corazón que todas las familias vivamos nuestras bellas tradiciones mexicanas y las posaditas navideñas en familia o comunidad, estamos a tiempo para organizarlas para que este año 2022 vivamos con esplendor esta bella tradición navideña con todo lo hermoso que esto conlleva y que nuestras tradiciones perduren por siempre, por lo cual estamos a tiempo para organizarlas.

Hoy domingo 27 de noviembre a las 13:00 horas será presentado el disco "Sones de la Danza de Pluma", que se llevará a cabo en el Casino de la Loma, Durango, Municipio de Ciudad Lerdo y que es organizado por la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas y la Unidad Regional Durango, por lo cual se invita al público en general que gusta de este tipo de música tradicional lagunera, la cual es interpretada con violines y tambor, y que seguramente será toda una delicia poder escuchar esta maravillosa música de nuestra Región Lagunera, la entrada es libre.

Finalmente quiero agradecer a la bióloga Esperanza Borja Villarreal, la invitación a la presentación de la "Línea Turquesa", elaborada a base de ajo. Esta presentación se llevó a cabo el pasado viernes 25 a las 18:00 horas en el museo de ciudad Lerdo, Durango. La bióloga Esperanza Borja maneja la tendencia de la salud y belleza con productos de origen natural como nopal, melón y plantas silvestres de nuestro desierto, de nuestra Región y de la cual ya tiene una vasta experiencia, a esta presentación acudieron conocidas autoridades y distinguidos invitados…. ¡Éxito y Enhorabuena!

