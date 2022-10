Vida Campirana

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

Hoy es domingo 16 de octubre fecha en que se conmemora el "Día Mundial de la Alimentación", este año 2022 bajo el lema "No Dejes a Nadie Atrás", ya que a pesar de que se ha avanzado en la construcción de un mundo mejor, hay demasiadas personas que se han quedado atrás, no pudiendo beneficiarse de aspectos como la innovación, el desarrollo o el crecimiento económico; millones de personas no pueden permitirse llevar una dieta saludable, por lo que aumenta considerablemente el riesgo de inseguridad alimentaria y desnutrición. La disponibilidad y acceso a alimentos que son nutritivos se ha visto obstaculizada en los últimos años debido al cambio climático, la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania, el aumento de precios, etc., todo un conjunto de problemas que directa o indirectamente en realidad afectan a personas de todo el mundo.

La FAO apunta que más del 80% de la población con pobreza extrema vive en áreas rurales y su principal fuente de ingresos es la agricultura y los recursos naturales, y son los que más sufren las consecuencias de los problemas mencionados, a lo que hay que añadir otros como el origen étnico, la condición o el género, siendo muy complicado que puedan acceder a la innovación y a las nuevas tecnologías, recibir financiamiento o poder acceder a la información.

La organización asegura que ante crisis globales se requieren soluciones globales que permitan una mejor producción, nutrición, medio ambiente y… en definitiva, una mejor vida, siendo posible transformar los sistemas agroalimentarios implementando soluciones sostenibles y holísticas orientadas a una mejor resiliencia, un desarrollo a largo plazo y un crecimiento económico inclusivo; Por tanto, como cada año, desde la FAO se realiza un llamado a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a todo el mundo en general, para que trabajen en conjunto y con solidaridad, con el objetivo de priorizar el derecho de todo el mundo a la alimentación, la nutrición, la paz y la igualdad. El Día Mundial de la Alimentación 2022 se celebra en un año en el que nos enfrentamos a múltiples desafíos globales que afectan de lleno a la seguridad alimentaria mundial. Por ello se invita a todo el mundo a hacer de este día un inicio para crear un futuro mejor y más sostenible para todas las personas, organizando eventos o actividades o uniéndose a los que ya han sido creados.

La FAO explica que el Día Mundial de la Alimentación es uno de los días más celebrados del calendario de la ONU, recordemos que esta celebración se creó con el propósito de concienciar a la población sobre los problemas relacionados con la alimentación en el mundo, promoviendo que se haga un mayor esfuerzo en la lucha contra problemas como el hambre o la desnutrición, entre otros muchos.

25 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA PLANTA MEDICINAL, TERAPIAS ALTERNATIVAS Y DIVERSIDAD CULTURAL

Los próximos días 21, 22 y 23 del presente mes, se llevara a cabo el 25 "Encuentro Internacional de la Planta Medicinal, Terapias Alternativas y Diversidad Cultural" el cual es organizado por la Universidad Agraria Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna y que se desarrollara en las instalaciones de la misma, a este encuentro que ya es toda una tradición en la Comarca Lagunera y que es esperado con gran interés, al cual habrán de arribar muchísimos asistentes procedentes de todo el país y del extranjero, que se dan cita en este lugar y que cada año hay más personas interesadas en este encuentro, que tiene como objetivo dar a conocer y preservar las culturas autóctonas de México. Entre los eventos más sobresalientes destacan la celebración de inicio con el encendido del fuego sagrado, la presentación de rituales y danzas indígenas de nuestro país; durante este acontecimiento habrán de realizarse seminarios y talleres de capacitación con las terapias alternativas, además de un vasto tianguis con productos naturales a la venta que son medicinales, artesanales y una gran variedad de alimentos, así como venta de libros relacionados a estas temáticas, todo en un colorido ambiente de música y folklor de origen ancestral.

