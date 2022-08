EL MEZQUITE

Para quienes amamos la vida campirana no podemos dejar de admirar la naturaleza, especialmente la de nuestra Región Lagunera. A propósito, hoy conoceremos un árbol muy común en nuestra tierra, me refiero al hermoso mezquite, cuyo nombre proviene del náhuatl Mizquit.

El mezquite es una planta leguminosa que llega a medir entre 6 y 9 metros de altura, aunque se le encuentra más como arbusto, tiene hojas angostas bipinnadas compuestas, tiene de 5 a 7 cms. de largo y con puntas suaves y ramas con espinas; del árbol de mezquite se conocen 44 especies, de las cuales 9 se encuentran en México, siendo las del tipo juliflora las más abundantes. Esta planta se encuentra, principalmente en las zonas áridas y semiáridas de México, abarcando el Centro-Sur del país, donde su abundancia da nombre a algunas regiones del país, entre las cuales se encuentra el Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, abundan principalmente en los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, su distribución se extiende por todo el norte del país abarcando hasta el sur de Estados Unidos, el sureste de Texas y del sureste de California al suroeste de Utah y el límite sur del desierto de Sonora.

Los mezquites se encuentran en todas las regiones áridas de México, sobre todo en el desierto chihuahuense, dentro del que está incluida nuestra bella Región Lagunera Coahuila-Durango. Existen varias especies de mezquite que dan unas exquisitas flores que van de los tonos blanquecinos y amarillos, además de ser muy olorosas, dentro de las cuales se encuentra el mezquite de la miel, preferido por las abejas que producen una miel de alta calidad y escasa humedad, también está el mezquite aterciopelado, el mezquite progresivo y el mezquite grano arrugado. El mezquite en su tronco también produce goma al estar expuesto al ataque de insectos, heridas mecánicas y condiciones de severo estrés fisiológico por calor extremo y escasez de agua, este árbol induce la secreción de este exudado o goma como mecanismo de defensa para prevenir la muerte de la planta o que sea atacada por enfermedades y por sus propiedades funcionales la goma de mezquite se considera como un producto útil en la elaboración de algunos platillos mexicanos, también se utiliza como material estructural de recubrimientos comestibles usados para alargar la vida en anaquel de frutas. Los mezquites son plantas resistentes a la sequía, debido a la extensión de la raíz, la cual llega a prolongarse hasta casi 50 metros de profundidad, y como nos equivocamos la mayoría de las personas al pensar que los mezquites son árboles muy sufridos que resisten la falta de agua, pero en realidad los mezquites son una planta muy hábil en buscar profundamente la humedad para su sobrevivencia, razón por la cual llegan a tener raíces muy grandes y que llegan a prosperar donde pocos árboles lo hacen en condiciones muy adversas, por ello deben ser plantados lejos de otras especies vegetales porque les quita a otras la humedad. El mezquite es muy bueno para evitar la erosión del campo, también es muy buen mejorador de la tierra porque son fijadores de nitrógeno al suelo donde estos están plantados y dan buena sombra, y gracias a los mezquites y otros árboles rústicos es que en el campo muchas especies animales encuentran refugio, sombra, nido y alimento; desafortunadamente su crecimiento es muy lento y el uso indiscriminado de la leña y el carbón de este árbol lo está extinguiendo por ser el preferido en la cocción de algunos platillos, especialmente la barbacoa que da a ésta y otros alimentos un singular y delicioso sabor al paladar, pero sobre todo es la forma de tener ingresos económicos las familias campesinas que viven en condiciones de marginación y deforestar el mezquite es la forma de sobrevivir

El fruto del mezquite es conocido también como mezquite y se da alrededor de los meses de junio y julio y su fruto a muchos nos encanta, yo invito a mis queridos lectores para que salgan al campo en compañía de su familia y conozcan nuestros árboles, muy especialmente el mezquite, su fruto es una vaina seca con un alto contenido de proteína, es un alimento que con ansia busca el ganado en pastoreo, especialmente el ganado caprino, que lo disfruta al ramonear este árbol.

Muchos productores ganaderos sabedores del valor nutricional que el mezquite tiene para sus animales, lo muelen y almacenan para después disponer de alimento en periodos de sequía, se recomienda que una vez almacenado, el mezquite debe protegerse contra gorgojos, que es una plaga que afecta la vaina.

La madera de este precioso árbol es utilizada para la fabricación de muebles e implementos para el campo incluso juguetes como los trompos, además de obras artesanales y que por su consistencia, que es dura y muy resistente, es por lo que los objetos fabricados con la madera de mezquite son de gran durabilidad, se dice que el mezquite es un árbol de larga vida que puede vivir entre 800 y 1000 años y podemos afirmar por ser árboles muy longevos que en estos al igual que los sabinos o ahuehuetes está plasmada nuestra historia; ojalá que apreciemos lo bello y útil que este árbol nos da y que al igual que todos los árboles lo respetemos, ya que desafortunadamente al igual que en otras partes de nuestra región y de México, se derriban extensas áreas de mezquites sin piedad y todo con fines de lucro, donde la codicia desmedida no tiene límites y un árbol tan bello como éste solo es visto para hacerlo leña o carbón hasta ver totalmente devastado el lugar donde tiene su producción, hasta convertir estos mezquitales en zonas habitacionales y carreteras y en muchos de los casos esto no se vuelve a repoblar. Considero en lo personal que acciones como éstas son actos criminales en contra de la naturaleza, pues deben de reponerse en otras áreas cuando se han eliminado hermosos ejemplares de mezquites que cumplen una función muy importante en la naturaleza, pues como lo dije anteriormente son mejoradores del suelo, evitan la erosión, y son muy importantes en la vida de los animales silvestres que viven en zonas desérticas, por esta y muchas razones más cuidemos los mezquites y fomentemos la plantación de éstos, y a quienes conocemos este bello árbol, no podemos menos que recordar como disfrutar de una deliciosa vaina de mezquite con su dulzura y peculiar sabor.

Finalmente deseo manifestar que me da mucha tristeza y que REPRUEBO TOTALMENTE la nefasta idea de la Dirección del Medio Ambiente en la ciudad de Torreón, Coahuila, de la administración pasada en la que plantaron mezquites en cajones de madera con poca profundidad, colocados éstos en la zona Centro de la ciudad, ignorándose los fines, pero lo que sí es que ignoraron la naturaleza que este bello árbol tiene y solo consiguieron que la mayoría de estos se secaran. SEÑOR PRESIDENTE de Torreón, Coahuila, Román Alberto Cepeda González, como ciudadana torreonense, solicito muy atentamente mande retirar estas supuestas jardineras que han dañado los mezquites, frenando su desarrollo como árbol y tales jardineras carecen de estética y son un estorbo para la vialidad, HE DICHO.

Estamos aún en pleno verano y para quienes continúan de vacaciones, les invito a disfrutar de nuestro hermoso campo y todo su esplendor y embelesarnos con todas las maravillas que este mundo nos ofrece, aún a pesar de que no hemos actuado con la responsabilidad que debiese para nuestra sobrevivencia.

