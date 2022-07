Víctor Saldívar explota la técnica pouring para plasmar sus emociones en el arte

Sentados en un bar a las 20:30 horas y tomando mezcal parecía el mejor momento para ponernos a hablar de los sentimientos y emociones, pero de aquellos que se plasman sobre un óleo y que por alguna razón se encuentran en algún rincón de la casa o de un establecimiento.

Platiqué con Víctor Saldívar después de un tiempo de haber expuesto su primera galería en La Laguna, y como todos los artistas, su talento fue descubierto y desarrollado con el paso del tiempo, hasta que, llegó a esa edad en la que dijo, “a esto me quiero dedicar”.

“Yo desde la universidad estuve participando en cuestiones artísticas, estuve en Diseño Gráfico, lo alterné con Artes visuales y de ahí todo tuvo su cauce, y en técnicas experimentales fue donde yo dije, la pintura está padre, a esto me quiero dedicar en definitiva. Desde la secundaria estaba en dibujo técnico, en pintura y toda la cuestión artística, incluso llegué hasta cantar”, me dijo.

Como a muchos, la pandemia y el confinamiento fue el mejor momento para desarrollar su técnica, Pouring, la cual permite que la pintura fluya fácilmente sobre la superficie. Pero, ¿invertir para crear una galería en tiempos críticos por la emergencia sanitaria? Valió la pena y se aprendió.

“Hacer una galería no es tan fácil como parece a la hora de los trámites, tienes que generar certificados de autenticidad, tienen que curar tu obra y tienes ciertos parámetros, pero todo cobra más sentido y le tomas más valor a tu trabajo. Venía emprendiendo, pero ser el autor principal de las obras me motivó mucho.

Al principio yo armaba los bastidores, la madera yo la clavaba, preparaba los cuadros, y así pues la inversión no se sintió tanto. Pero para mi próxima galería si ya es diferente porque implica mover las obras porque será en Ciudad de México”.

Le pregunté: ¿Cómo crece la confianza en tu trabajo?

Me dijo: “Sabía lo que hacía, y cuando a la gente le gustó pues fue un plus. Empecé a llegar a otros ojos y la gente me empezó a solicitar trabajos, y además comencé a conocer a otros artistas. Con el miedo de exponer y que no tengas éxito, pero en el camino vas descubriendo muchas más cosas. Yo jamás he buscado apoyos, la galería se dio como el lugar y yo tenía desarrollada mi obra, pero hay personas dentro del medio que sí te apoyan, y es raro, pero sí creo que hay más apoyo en las ciudades metrópolis, en Ciudad de México hay muchas galerías, aquí no. Aquí en Torreón hay muy pocas y casi nunca hay artistas locales”.

Le pregunté: ¿Qué se necesita para ser artista?

Me dijo: “Te puedo hablar de un médico, de un arquitecto. Cuando hay talento y le pones mucha pasión, la única consecuencia es que te vaya bien.

Yo en cada cuadro depósito emociones y eso es lo que más me llena. Mi primer cuadro, lo tenía desde hace mucho, y llegó un cuate y dice, ‘Lo quiero’. En ocasiones no te sientes muy bien, vas al estudio y ahí empiezas a descubrirte, ese es el arte terapia”.

Encuentras a Víctor Saldívar en Instagram como @vicart.mx