VIBREMOS POSITIVO

BURN OUT: REALIDAD ACTUAL

La nueva realidad evidencia que la salud es el valor primario en la vida de las personas y las empresas, hoy como consecuencia de la pandemia somos conscientes que sin salud no hay progreso, no hay bienestar y menos vida. Por lo general, la salud es de tipo curativo mas no preventivo, y como resultado de ello no existen planes de salud diseñados a la nueva realidad; hoy se necesita un enfoque sistémico, profesionales de la salud que trabajemos de manera multidisciplinaria para responder a la alta demanda en todas las especialidades de la salud, al respecto la demanda de las atenciones en las especialidades de la salud mental ha crecido significativamente.

Uno de los problemas psicológicos mas recurrentes y/o graves que pueden desencadenarse en el entorno laboral es el desgaste y agotamiento mental, llamado el Síndrome de Burnout, considerado por la OMS como una enfermedad laboral que provoca detrimento en la salud física y mental de los individuos. Edelwich y Brodsky en 1980 lo definen como "una pérdida progresiva del idealismo, energía, y motivos vividos por la gente, como resultado de las condiciones de trabajo".

Este síndrome trae como consecuencia tres grandes áreas de afectación: Despersonalización, en la cual el colaborador pierde todo interés en continuar con sus tareas y actividades propias de sus funciones, así como muestra actitudes negativas y distantes hacia los demás. El sentimiento de bajo logro o realización profesional-personal. Perdiendo interés por las nuevas metas y desafíos laborales. Agotamiento emocional, que se observa en el cansancio físico como mental que da la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás. Síntoma que ha crecido de manera significativa durante pandemia.

Debemos preguntarnos, ¿conozco cuánto se ha instalado este síndrome en mi empresa, y qué medidas se están considerando para mitigar su impacto, antes que los colaboradores "se quemen" y se ponga en evidencian en los indicadores de la empresa?

Es importante conocer cual es la evolución del síndrome:

• Tiene una evolución de dos a tres años y esta vinculado al estrés crónico.

• Este síndrome desde que llega a las interconsultas medicas no es diagnosticado y menos manejado clínicamente, poniendo en riesgo la vida del paciente debido a que es la antesala y disparador a una serie de enfermedades como patologías, entre las que debo mencionar las enfermedades cardiovasculares, HTA, taquicardias, infartos, gastrointestinales como la gastritis crónica, las úlceras, colón irritable, estreñimiento crónico, enfermedades neurológicas como el insomnio crónico, mareos, temblores en el cuerpo, cuadros ansioso-depresivos con una muy elevada incidencia actualmente, entre otras, que limitan al colaborador de manera significativa perdiendo su funcionalidad tanto mental, cognitiva (atención, concentración-, memoria) como de la relación en sus vínculos como sus compañeros, jefes como familia.

Grados:

• La forma leve presenta síntomas físicos, vagos e inespecíficos (cefaleas, dolores de espaldas, lumbalgias), el afectado se vuelve poco operativo.

• La forma moderada, aparece insomnio, baja atención -concentración, tendencia a la automedicación, y en su forma grave, mayor en ausentismo, aversión por la tarea, cinismo. Abuso de alcohol y psicofármacos.

• La forma extrema: aislamiento, crisis existencial, depresión crónica y riesgo de suicidio.

Así mismo se presenta:

A. Episodio depresivo mayor.

B. Síndrome ansioso depresivo.

C. Intento de suicidio.

D. Violencia intra-familiar, como laboral- Poner atención a este problema que está asociado al tema de hostigamiento y acoso.

E. Estrés crónico laboral.

F. Apatía y desgano laboral.

G. Llanto permanente.

H. Conflictos permanentes con los grupos de trabajo.

I. Comunicación verbal agresiva a todo nivel.

J. Inestabilidad emociona

K. Insomnio crónico.

L. Soledad.

M. Frustración- hostilidad encubierta.

¿Te identificas con alguno?

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @roxanalinganp, escribenos a [email protected]