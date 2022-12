VIBREMOS POSITIVO

SEGUNDA CARTA A MI HIJA

Sí, esta es la segunda carta que escribo a mis hijas y que les hago llegar por medio de este espacio que tengo gracias a ustedes que me leen cada semana.

Hija, hoy que te veo completamente agobiada por estar en finales de semestre de una carrera que si bien es una de las mas complicadas, no te hace ni cosquillas cuando se topa con tus ganas, con tu ímpetu y con tu amor a la vida, pero sobre todo con tu amor a ti misma. Hoy quiero que sepas lo orgullosa que estoy de verte cada día con la cabeza en alto, los pies plantados en el piso y esa fuerza con la que dices: "Yo de esta salgo triunfante, porque nada es mas fuerte que yo."

Hoy quiero pedirte varias cosas:

No pierdas nunca esa magia que te permite sorprender sin trucos. Mantén siempre esa curiosidad que te lleva a tocar con la yema de tus dedos esas sensaciones que consiguen conectarte con la esencia de la vida. Esos momentos en los que te dices, apenas sin esperarlos, sin perseguirlos y casi sin darte cuenta "QUE INCREÍBLE ES VIVIR".

No pierdas nunca ese brillo en los ojos que viene de la mano de cada sonrisa sincera, de cada caricia sin miedos, de cada "te quiero" sin penas. De cada persona que se cruza en tu vida con intención de entregarse a ti al 200 por ciento porque sabe que no mereces menos de lo que das. Porque has demostrado siempre que tú das todo sin esperar nada a cambio.

No pierdas nunca esas ganas de ser tú con cada persona que conozcas, porque sabes que la diversidad puede complementarse y que así consigas momentos cómplices con quien poco tienes que ver pero aún mucho que compartir o con quien compartes menos de lo que te gustaría poder ver.

Sigue siendo siempre tú, siempre sincera. Sé siempre corazón y nunca coraza.

Rodéate de gente que tenga más sueños que vida para compartirla contigo.

Y sobre todo AMA. No solo a esas personas especiales, sino a esos momentos especiales. Porque será en ellos donde encuentres aquella parte de ti que echabas de menos; Aquella capaz de improvisar tanto como tus labios cuando esbozas una sonrisa antes de convertirla en carcajada.

Sé siempre vida en cada mirada que cruces y, que en ella, quien te importe pueda escuchar tus silencios. Porque en ellos será donde digas lo que callas y donde, por empatía y curiosidad, otro trate de descifrar la ecuación donde la X siempre seas tú. Porque solo para quien realmente supongas un problema, te dejará de resolver. El resto, buscará en ti la solución.

PORQUE PARA MÍ TÚ Y TÚ, SIEMPRE SON Y SERÁN LA SOLUCIÓN.

