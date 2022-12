VIBREMOS POSITIVO

SANACIÓN DEL NIÑO INTERIOR

Te has preguntado ¿en qué tipo de mundo creciste? ¿Qué era lo que significaba vivir al ir creciendo? ¿Aprendiste a tener que cuidarte, protegerte, o era una sociedad de mutuo entendimiento y amor?

El tomar consciencia del por qué repites ciclos de dolor, tristeza, abandono, enojo, con tus relaciones, viviendo una vida que no te pertenece te ayuda a estar presente y crear una estrategia de cómo liberarte de estos patrones no deseados.

Con este conocimiento hacer los ajustes necesarios para vivir la vida más plena.

Es por eso que es tan importante el SER PADRES CONSCIENTES, pero muchos de nosotros no tuvimos esta suerte, ya que nuestros abuelos muchos de ellos fueron criados con creencias limitantes y no pudieron cerrar estos ciclos con nuestros padres; estos ciclos de dolor se van repitiendo de generación en generación. Y ahora tú estas aquí, preguntándote por qué no sales de lo mismo.

En nuestra niñez "pasaron cosas que no debieron pasar y cosas que debieron pasar y no pasaron. La primera es los abusos, abandonos y toda clase de secretos que se dieron. La segunda es esos niños que no fueron abusados, se les dio comida, lujos, etc. pero el padre amoroso, no estuvo presente por el estrés en la sociedad y las demandas a lo cual se le llama abandono próximo.

Esas heridas emocionales se guardan en el subconsciente y salen mas tarde de maneras dolorosas en nuestras relaciones con personas, dinero, salud, etc.

Es por eso que es de suma importancia sanar tu niño interior. Te doy una técnica para que comiences a conectarte con tu niño Interior diariamente.

Todos los días cuando sin razón, te sientas abrumado, enojado, frustrado. Recuerda respirar profundo y mentalmente decir tu nombre, hablando con tu niño interior "¿Porqué estas así, que activo este sentimiento?" Veras que una memoria vendrá a ti de cuando eras pequeño o joven y es allí donde tú como adulto puedes aconsejar, amar a tu niño interior y decirle que ya no están en el pasado y que ahora tu le cuidaras y guiaras. Esta practica es muy poderosa, practícala.

