VIBREMOS POSITIVO

ALÉJATE DE LO IMPOSIBLE

Sí, hoy te aconsejo justo eso; Aléjate de lo imposible y comienza a convertirlo en improbable. Pues cuando algo te sea improbable trata de trabajar en las probabilidades para que alguna de éstas se convierta en posibilidad y la posibilidad te resulte un éxito.

Es decir, deja de vivir la vida que otros quieren que vivas y empieza a vivir la tuya. El tiempo pasa, y no despacio, y todo aquel tiempo que no estés disfrutando se convertirá, automáticamente, en tiempo que estás perdiendo.

Hay cosas que son como son, pero hay muchas otras que, por suerte, pueden ser como quieres que sean. Siempre aparecerá algún atrevido que te mal-aconseje, de forma resignada, y firmando bajo la voz de la experiencia. Pero créeme, te aconsejan desde la cobardía.

Sí, esa cobardía que a ellos les ha impedido luchar por algo por miedo a fracasar o porque alguien les convenció anticipadamente de que no se merecían tal éxito. Fracasaron cuando se lo creyeron. Cuando alguno de estos sabios aparezca en tu vida con ganas de fastidiar tus ilusiones, espero que tú ya hayas tenido tiempo de enamorarte de ti y, por lo tanto, sepas que eso no necesariamente tiene que sucederte a ti.

Y, ojo, evidentemente existen sueños imposibles. Los reconocerás cuando alguien más te tache de loco y te diga que no hay manera que eso lo puedas lograr, cuando te percates de que esa persona no ha sabido separar su sueño máximo en pequeños sueños, o pequeños objetivos alcanzables que, algún día, le permitan llegar a él. Sueños imposibles son aquellos, también, que tú ya catalogaste de imposibles y a los que nunca te has tomado en serio.

Es posible que no consigas lo que en su día te prometiste. Es posible que te frustres y creas que la ilusión y los sueños son para aquellos tontos que aún no se han tomado la molestia de crecer. Es posible. Yo no digo que el éxito está garantizado, yo digo que, siempre que un sueño venga sostenido por la motivación y la ilusión, tienes todo para dirigirte al objetivo, con muchas más probabilidades de éxito.

Siempre he creído que, en el peor de los casos, uno no debe renunciar a sus sueños, sino adaptarse a ellos. Si realmente tu sueño es tan grande, sucederá pues lucharás por él, con todo lo que tienes, pero todo depende de ti y solo de ti. Y si vas consiguiéndolo poco a poco, está perfecto, y si al final lo consigues solo en parte, perfecto, el chiste es no derrotarte sin haberlo intentado.

A eso me refiero, a no abandonar una pasión que te hace feliz por el hecho de no haber conseguido realizar tu sueño en todo su porcentaje. Adaptarse y no renunciar. A eso me refiero cuando digo que, si has renunciado, quizás es porque no lo deseabas tanto. Porque, nada es sólo blanco o negro. Existe un abanico precioso de posibilidades, de variantes y de opciones que se te presentan a cada paso o tras cada posible "derrota".

MI CONSEJO: Sueña por las noches, pero ponte las pilas y hazlo realidad cada mañana. Trabaja en formas de conseguir que tu vida sea la que siempre querías que fuera y que tú te conviertas en el que soñaste ser.

Y ASÍ LOGRARÁS QUE TODO LO QUE CREÍAS IMPOSIBLE SE VUELVA POSIBLE.

