VIBREMOS POSITIVO

RECUPERANDO NUESTRO EQUILIBRIO

Desde décadas en el mundo de las ciencias de la salud se viene investigando y hablando sobre la relación que existe entre la esperanza de vida con la calidad de vida del ser humano, cuya calidad a su vez subyace de aquellos patrones de comportamientos centrados en el autocuidado, los hábitos de salud y el sentido de estar bien como la satisfacción con la vida misma.

Poniéndonos en contexto, se privilegiaba y reforzaba el principio del "logro" como del "alcanzar status" que los mandatos de la sociedad nos imponía como modelos a seguir de manera inconsciente y convirtiéndose en estereotipos sociales en el cual el colectivo iban tras ellos, haciéndonos vivir una ilusión del sentido de "estar bien", por los reconocimientos obtenidos, valorados, premiados y hasta exigidos.

Todo ello como una tendencia que trazaba el comportamiento colectivo hacia el impulso imperativo al obedecer estos estereotipos. Sin embargo la calidad de la vida como la salud de las personas en todos los grupos socio-culturales, como los géneros, y los diversos grupos generacionales se han visto significativamente impactados en su bienestar como su salud. Una salud que en la actualidad se ve como nunca antes expuesta a un elevado riesgo ante una pandemia que llega y enferma a aquellos cuyo estilo de vida y hábitos de salud estuvieron ausente en el sentido del "autocuidado consciente y el sentido de logro hacia sí mismo".

Expresiones como: "yo no me voy a enfermar, a pesar de comer en desorden y de no cuidarme, si lo importante es vivir y pasarla bien", "son exageraciones, disfruto la vida como me llega, sé que soy hipertenso, tengo prediabetes pero necesito seguir viviendo sin tener que prohibirme lo que me gusta , sé que no me pasara nada tengo todo bajo control" , "a pesar que me cuido y soy ordenado siempre ando intranquilo, me bajoneo con frecuencia y vivo tenso siempre" son algunas que evidencian cómo hemos estado viviendo apurados, siempre ocupados, ciegos de nosotros mismos, actuábamos desde la imperiosa necesidad de "conquistar- alcanzar" donde prevalecía

"El yo tengo- el yo puedo" a "El yo quiero trascender y estar bien". Hoy vamos elevando nuestro autocuidado consciente, como nuestro mayor factor protector ante el eminente probable contagio de la COVID- 19. Momento de Reenfocar nuestras prioridades, y de jeraquizar los principios y valores de vida.

