vibremos positivo

¿SOY EMOCIONALMENTE MADURO?

"Es mucho más difícil juzgarse uno mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte correctamente serás un verdadero sabio". -Antoine de Saint-Exupéry-

El manual de como crecer emocionalmente no se ha terminado de escribir todavía, ya que es un proceso tan individual. Día con día vamos aprendiendo de nosotros mismos y nuestras emociones.

La madurez emocional no es como la física que se puede medir y si vamos mejorando con el tiempo pero no hay nada que diga ¡Ya llegaste!

Al final, se trata de vivir mucho y de asumir gran parte de lo aprendido e irse dando cuenta de que todo se basa en el amor.

Por eso, crecer y madurar significa aprender a aceptar lo que es, fluir y mirar nuestros errores y nuestro interior sin miedo, pues el esfuerzo de mejorarnos merecerá la pena. De todas maneras, nunca dejamos de madurar, pues nuestras emociones requieren un constante chequeo genuino a cada momento.

Tres pasos para madurar y desarrollar tu inteligencia emocional

1. Elimina lo negativo de tu vida.

Suelta la basura que has escondido en los cajones y renueva tu vida. Deshazte de ellos y manténte firme en tu posición de no retorno. Es decir, no dejes que esa suciedad entre de nuevo a tu vida, mediante amistades o rutinas que no te benefician.

La vida es mucho más bella si se vive en libertad y sin cárceles emocionales. Ábrele nuevas puertas a tu corazón como la compasión y el auto-amor.

2. No permitas que tu pasado emocional arruine tu presente.

No uses tu pasado como tu excusa, úsalo como aprendizaje. No vivas en lo que fue, vive en lo que es. Tus heridas emocionales condicionan quién fuiste o cómo te comportas, pero si te permites sanarlas dejaras de vivir sometido a tu pasado. Las personas maduras aceptan o cambian lo que les molesta tanto de sí mismos como de su entorno.

3. Observa mas detenidamente tus emociones y tus pensamientos.

Estos te indican que hay un niño herido abajo de la ira, la tristeza, etc., El perdonar a tus padres, juega un factor importante en las emociones.

En pocas palabras, ser emocionalmente maduro es un proceso que te lleva a estar presente y moverte de ser pasajero a tomar el volante de tu vida y vivir con mas paz, amor y sabiduría.

