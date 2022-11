vibremos positivo

¿PORQUÉ SE TERMINA UNA RELACIÓN?

Hollywood nos ha vendido una clase de amor muy equivocada "Y vivieron felices para siempre…" Caes en el error de pensar que tu pareja tiene que hacerte feliz, asumes que el amor es un objeto más, y requieres que tu pareja satisfaga tus necesidades, supla tus carencias o solo te sirva de compañía. Cuando este no te da "eso" que pensabas, te aburres, terminas y te vas en busca de otra relación, repitiendo ciclos de dolor y frustración.

¿Porqué se termina una relación? Después de hacer un estudio detenido con muchas parejas, algunos científicos de la Universidad de Western, en Ontario, Canadá determinaron las tres causas principales por las que el amor entre parejas termina.

Los errores por parte de los hombres son:

1. La falta de higiene.

2. Que sea perezoso.

3. Que no tenga estabilidad económica.

Errores por parte de las mujeres: 1.

La falta de sentido del humor en la relación.

2. Que no haya confianza.

3. Una mala relación íntima.

Te invito a que re-inventes el concepto del Amor. Ya que este requiere que seas capaz de amarte, amar a otros, ser humilde, honesto, ser valiente, constante y emocionalmente estable.

Te dejo 3 pasos si deseas realmente mantener una relación duradera.

1. Recuerda "Nadie te puede dar nada, si no te lo das tu primero" - No demandes de tu pareja aquello que tu papá no te dio. Tu relación es un espejo que te refleja la falta de amor que tienes por ti mismo. Repite "Me amo y me valoro" constantemente.

2. Observa tu lenguaje al hablar de tu pareja. Si observas que siempre estas criticando y enfocando en lo que hace mal, terminarás por crear mas de lo mismo. Cambia tu vocabulario a uno de compasión y perdón. Agradece, mas no tomes por sentado los detalles.

3. El amor es una conexión espiritual. Parejas que solo se enfocan en lo material, pero no se alimentan espiritualmente, terminan enfermos o separándose. Medita u ora con tu pareja.

Es mi deseo que puedas implementar estos consejos y que tu relación florezca día con día.

Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @mercedesguzmaniclp, escríbenos a [email protected]