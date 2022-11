Vibremos Positivo

EL AMOR ES PARA LOS VALIENTES

Existen muchas maneras de querer. Casi todos somos capaces de, en mayor o menor medida, sentir amor por alguien. Sin embargo, enamorarse supone llegar al punto más alto de la cima de la montaña de este tipo de sentimiento, balancearte de un lado al otro mientras bailas y te sostienes con un solo pie, perder el equilibrio por momentos y, aun así, no sentir miedo ante la posible caída. Independientemente de cuánto dure esta sensación.

Por eso, enamorarse es de valientes. Porque te acarician estas sensaciones cuando eres capaz de deshacerte de todas tus protecciones. Porque sucede en el momento en el que te das cuenta de que la persona a la que quieres tiene en una mano el poder para hacerte daño y en la otra toda la confianza que has decidido depositar en ella.

Enamorarse es hablar con la entonación de un niño, pero desde la madurez de un lenguaje adulto. Es elegir una opción y rechazar veinte, y aun así sentir que sales ganando. Enamorarse es, como dice la palabra, llenarse de amor a uno mismo. Es tener el espacio y la capacidad para poder sentirlo, estar preparado emocionalmente para soportarlo.

Por eso, te enamoras cuando no te avergüenzas de lo que sientes. Cuando te das cuenta, al fin y al cabo, de que no eres tan egocéntrico como creías ser y que el foco de tu vida ya no sólo te ilumina a ti. Es reconocer tu admiración por otra persona. Ser consciente de que eres fuerte cuando eres dueño de tus elecciones, pero también vulnerable ante las suyas.

Arriesgarse a ser sincero consigo mismo y con el otro. Es una mezcla de emociones entre las que conviven la paz y el caos. Es sentirse en sintonía con el mundo y en armonía con uno mismo. Es verle el lado positivo a todas las desgracias, es encontrar toda la fuerza disponible e inventarse incluso la inexistente para que la relación funcione. Es confiar y volverse inteligente, es no dejar que manipulen lo que piensas, no dejar que intenten decidir por ti. Es ilusionarse ante la mínima posibilidad de compartir experiencias y emocionarse al recordar.

Y es que, de este modo, sucede que te vuelves un experto en pensar e intuir los pensamientos, deseos y emociones del otro. Sucede que extrañas a una persona, incluso teniéndola al lado. Que sientes vacío incluso con la mayor sensación de plenitud, por miedo a que algún día esa sensación te falte. Es volver a empezar y a aprender de nuevo. Es darle un poco más de sentido a todo. Es sonreírte a ti mismo, sentirte inspirado con la vida.

Enamorarse es construir un mundo paralelo y en común con el otro y compartir lo más sincero de cada uno. Es no tener la necesidad de cambiar nada del otro, ser capaz de aceptarlo tal y como es. Es aceptarte a ti mismo y convencerte de que te pueden querer también a ti por tal y como tú eres y que, sobre todo, te lo mereces. Es dejar que te descubran y sentirte a gusto en el proceso. Enamorarse es quererse a sí mismo, es volver a sentirse uno mismo al lado de alguien.

Enamorarse es saber que ese amor que sientes por el otro es infinito y que puedes enamorarte de diferentes maneras, no tiene que ser un amor de pareja, puedes enamorarte de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, de tus amigos, de la vida y sobre todo de ti mismo, siempre y cuando los sentimientos y la admiración sea genuina; Hoy te invito a enamorarte, de quien tú quieras, pero enamórate.

