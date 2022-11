VIBREMOS POSITIVO

EMPRESAS CON PROPÓSITO SOCIAL

Las diez empresas ganadoras de los premios internacionales Marcas que Enamoran han recogido su trofeo ante más de cien altos directivos de empresas españolas y latinoamericanas. El acto ha tenido lugar el 28 de octubre en el Palacio de Santoña de Madrid.

Se pretende con ello, reconocer e impulsar la gestión de aquellas marcas que han logrado conectar con las personas, a través de un propósito compartido, genuino y transformador en período de pandemia y post pandemia (2020 y 2021).

"Como fundadora y CEO es mi deseo dejar un legado. Éste es el propósito que tengo como empresaria y que, Marcas que Enamoran, premie todos los años, a marcas que merecen destacar y tener visibilidad a nivel mundial".

Las marcas ganadoras destacan en sus respectivos sectores al convertirse en referentes de cambio hacia modelos de negocio más solidarios, inclusivos y sostenibles.

Así, han recogido los premios, en sus correspondientes categorías: Juan Manuel Chicote, director de personas de DKV (Marca Empleadora); Clara Estrems, directora de Marketing y Comunicación de GuruWalk (Turismo & Restauración); Ayelén Culaciati, directora de PR y Marketing de HIT (Servicios Especializados); José Luis Vega, Fundador de Kilimanjaria (Nuevos Emprendimientos), Lourdes Ferrer, CEO de PERCENTIL (Gran Consumo & Retail); Paolo Fusaro, CEO de Robin Good (Integración & Inclusión social); Mariana Banazol, directora de marketing de Too Good To Go (Medio Ambiente & Sostenibilidad): Igaratz Monge, directora de desarrollo de negocio de Trison Necsum (Innovación); Blanca Pérez Lozano, directora de SIC4Change (Tercer Sector) y Amaia Rodríguez, CEO de Gravity Wave (Gran Galardón).

En palabras de Juan Manuel Chicote, de DKV "no tendría sentido cuidar de la salud de nuestros clientes, si no cuidamos primero a nuestros empleados. Una marca empleadora se consigue con tiempo, con amor, con corazón y, sobre todo, con la generosidad de todos ellos".

Por su parte, Ayelén Culaciati, de HIT, empresa argentina, dedicada a la habilitación de espacios de trabajo, asegura que "el espacio importa. Trabajamos para que el lugar de trabajo te haga mejor persona y motive lo suficiente para obtener lo mejor de nosotros".

Además, según Laura Ferrer, CEO y cofundadora de PERCENTIL, un emprendimiento nacional consolidado de compra-venta de ropa de segunda mano, "vender ropa por internet hace diez años en España solo era posible si convencías y enamorabas. Y eso ha logrado todo nuestro equipo".

Para Blanca Pérez Lozano, codirectora de proyectos inclusivos "agradecemos estos premios porque reconocen el esfuerzo que desarrollamos en múltiples proyectos, y destaco el de haber evitado la muerte a más de tres mil niños gracias al diagnóstico temprano de desnutrición".

La gala, presentada por Miguel Ángel Pérez Laguna, creador de Humanos en la Oficina y director de comunicación y relaciones institucionales de Global Alumni, ha contado, además, con la presencia, entre otros, de Joaquín Sánchez-Cascado, director general de Charmed Multimedia; Sara Sorribes, directora de Vidrio Sorribes; Sara Harmon, global CEO de Sngular; Almudena Martorell, presidenta de Fundación A LA PAR y Borja Martiarena, director de marketing de Ecovidrio. El actor, Miguel Ángel Muñoz, que no pudo asistir en persona por conflicto de agenda, estuvo presente mediante videoconferencia.

El Palacio de Santoña también ha sido testigo de la entrega de seis premios honoríficos, que reconocen la labor desarrollada por tres empresarios y tres marcas de referencia en distintas categorías:

• Innovación en marketing para la firma mexicana MindStrategics, liderada por su CEO, Joel Muñoz.

• Compromiso por el cambio en el mundo para Kike Sarasola, CEO de Room Mate.

• Transformación en los negocios para Yeidy Ramírez, CEO de Dexter.

• Trayectoria profesional para Tomás Junquera, consejero de industrias culturales.

• Promoción de la cultura desde el sector de exhibición para Cines Yelmo, representada por José M. Bolaños, director de Comercialización.

• Promoción de valores a través del vídeo animado a Mondo TV, representada por su CEO, María Bonaria.

Para Joel Muñoz, "las marcas son hoy las grandes transformadoras, y por tanto, deben responder a la sociedad. Si las personas nos entregan su confianza, su corazón y su mente, no hagamos un uso frívolo de ello".

Por su parte, Yeidy Ramírez afirma que "siempre he pensado que las cosas que se hacen con amor dejan eco en la eternidad".

Los asistentes al Palacio de Santoña han tenido oportunidad de saludar en directo a miles de personas que han seguido la gala desde más de 13 países.

