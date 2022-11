vibremos positivo

ARMONÍA Y PAZ

De acuerdo a la mitología griega el caos es: "El estado en que se encuentra la materia, antes de la existencia del mundo tal como lo conocemos, y del que surgirán las fuerzas organizadores del universo, del cosmos, orden, para los griegos". En otras palabras Orden y Caos son dos caras de la misma moneda.

Por lo mismo, por el corre corre de la vida, no prestamos atención y nos olvidados de estar presentes. Cuando algo o alguien nos altera, nos saca de nuestro centro, estamos frente a una parte de nuestra vida que necesita ORDEN. El caos viene como un buen amigo a recordarnos que necesitamos volvernos presentes y más positivos.

Dejo contigo 5 pasos para que puedas lograr esa armonía y paz que necesitas en medio del caos.

1. Recuerda tu mortalidad: para que el caos no te envuelva recuerda tu mortalidad. Luego repite "nací sin nada y me iré sin nada" ¿Vale estresarme por esto que me esta pasando? Luego el problema toma otra perspectiva.

2. Haz un examen de conciencia al final del día: Muchas veces estás en un trabajo, relación que no te suma. Pregunta ¿por qué hago lo que hago? ¿Me siento feliz? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Al despertar escribe las respuestas que vendrán durante tus sueños.

3. Respira y medita: La respiración es gratis y muy efectiva. Respira 3 veces profundamente desde el diafragma y suelta. Veras como tu mente se libera. Esta práctica sencilla es una manera de meditar. Hazlo 3 veces al día.

4. Eres el creador de tu realidad: cuando lo leí, lo debatí y decidí estudiar profundamente hasta que logre entender que somos creadores poderosos escribiendo el guión de nuestra propia película, luego la producimos con villanos, héroes y la exhibimos, sentándonos a verla y pensamos que fue creación de alguien más. Sanando tu niño interior lo logras más rápido.

5. No estas solo: hay ángeles, arcángeles, seres de luz, maestros, guías que están listos para ayudarte, pero no tienen trabajo porque no les llamas o pides su ayuda. Ponlos a trabajar desde el amor y estarán allí para ti mostrándote el camino.

Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @mercedesguzmaniclp, escríbenos a [email protected]