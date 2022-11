Vibremos Positivo

Estar solo vs sentirse solo

Es muy importante saber estar solo, y no, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, estar solo es algo físico, sentirse solo es algo mental, estar solo puede ser algo extremadamente beneficioso para nuestra salud emocional y, por el contrario, sentirse solo te puede llevar a una depresión, que sin duda debería de ser tratada por un especialista en el tema. Sin embargo, hoy me quiero enfocar en la importancia de sacar el mayor provecho a esos escasos momentos que tenemos para estar con nosotros mismos.

El ser humano es un ser social por naturaleza, eso lo tengo perfectamente bien entendido, pero también entiendo que es muy importante saber estar solo contigo mismo, solo con tus pensamientos, pues de ahí pueden salir cosas extremadamente buenas e ideas extremadamente novedosas.

No sé por qué le tenemos tanto miedo a estar solos, hoy tuve la oportunidad de pasar un día maravilloso sola conmigo misma en una de las ciudades más increíbles en del mundo, Chicago, y me di cuenta de que realmente disfruto al máximo de mi propia compañía, el pedir una mesa para uno, subir al transporte público sola, caminar por la calle sin rumbo y sin que nadie me diga a dónde dirigirme se convirtió en algo qué debo de hacer por lo menos una vez al año.

Y no me malentiendan, me encanta estar con mi familia, con mi esposo, con mis hijas y con mis seres queridos, pero me gustó demasiado darme cuenta de que disfruto mucho más de lo que creía estar sola con mis pensamientos, con mis ideas, con mi cabeza, con mi alma y con mi cuerpo, ya que me dio la oportunidad de pensar infinidad de cosas que no habían pasado por mi mente nunca, porque no me había detenido a querer escucharlas o simplemente porque el ruido del exterior no me había dejado escucharlas.

Personalmente, considero que un aspecto muy importante de nuestra vida es amarnos a nosotros mismos, convertirnos en nuestro mejor amigo y en el amor de tu vida, pues para ti no debe de haber nada más importante que tú mismo y esto solamente sucede cuando te das la oportunidad de conocerte mejor, saber que te gusta y que no, y muchas veces el ruido exterior no nos lo permite, pero cuando estamos solos ese ruido desaparece.

Estamos acostumbrados a ver a la soledad como algo malo, pero si la aprovechamos esta puede ser muy fructífera, ya que nos deja escucharnos y sacar lo mejor que traemos dentro, y es que no es por egoísmo, pero las mejores ideas vienen de lo más profundo de tu ser, no es egoísta pensar que tú eres tu mejor consejero, que tú eres tu mejor amigo, que tú eres tu mejor confidente, que tú eres tu mejor maestro y que no hay nadie mejor para ti que tú mismo, si entendemos eso nunca más vamos a volver a tener miedo a estar solos.

Entendamos que la soledad tiene muchos beneficios, pues nos permite conocernos más a fondo, nos enseña que somos más fuertes de lo que creemos, nos muestra que si nosotros no hacemos las cosas y nos forjamos nuestro propio camino nadie lo va a hacer, además nos permite reflexionar sobre lo que verdaderamente es importante, dejar las banalidades a un lado y concentrarnos en lo que realmente importa en la vida.

Evidentemente, la mayoría del tiempo nos vamos a sentir más queridos y aceptados cuando estamos con más gente, pero eso no deja de lado la importancia de quererte y de aceptarte también cuando no hay nadie a tu alrededor, de hecho, es mucho más importante sentirte querido y aceptado por ti mismo que por los demás, si entiendes esto lo habrás aprendido todo.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]