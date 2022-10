VIBREMOS POSITIVO

LAS TORTUGAS MADRAZAS

Los ciclos reproductivos de las tortugas marinas son circadianos, se repiten en forma secuencial. Sin embargo, pueden cambiarlos por problemas ambientales o escasez en la alimentación. Esta irregularidad se presenta en los individuos muy jóvenes o muy viejos.

Los primeros, porque no tienen nada que desaprender y los más maduros, porque cuentan con varias posturas de experiencia. El número total de huevos desovados por temporada va aumentando con la edad de los animales, también se incrementa la fertilidad. El momento del desove está influenciado por las fases de la luna, las mareas, la temperatura y el viento.

¿Cómo se encuentran en el inmenso océano las tortugas de la misma especie? A través del olfato. Liberan feromonas que les permiten detectarse, atraerse y acometer su misión de apareamiento.

Las hembras tienen un olfato más sensible y desde que salen del mar hasta que eligen el sitio más apropiado para anidar, hincan el pico en la arena como un radar inteligente.

En las playas de La Florida, cada año, llegan las tortugas para las posturas. Lo hacen en la noche, a sólo metros del asfalto, entre las sillas de las playas y a pocos metros de enormes edificios, con las luces, la vibración de los autos y la depredación estruendosa del hombre. Están impulsadas por el instinto de supervivencia, sortean todos los obstáculos y concretan su propósito: Ser madres y regresar al mar hasta la próxima postura.

Sólo estar ahí y mirar los huecos y la arena removida es asistir a un verdadero milagro.

Los seres humanos en el afán de construir sus enormes nidos de cemento, han desmembrado a las otras especies, las han sumergido en una despiadada crisis de supervivencia.

No hemos aprendido aún que no somos los propietarios del hábitat, sino solamente inquilinos. Deberíamos enseñarles a los niños un respeto absoluto por el espacio, por la identidad de todo lo que nos rodea, tenga vida o no. Quizá algún día, luego de muchas generaciones, disfrutaremos con asombro de ver a las tortugas llegar a la playa a cumplir sus mandatos de trascendencia y eso sea un acontecimiento sagrado.

