VIBREMOS POSITIVO

NADA ES NUNCA LO QUE PARECE

Hay que tener la capacidad de poder ver con otros ojos, de ir más allá de lo evidente. Esa capacidad que tienen los locos, los soñadores, los que van a contracorriente yendo contra cualquier sistema, los que son señalados por la calle, esos son los que de verdad pueden cambiar el mundo.

Si eres de los que están de acuerdo con la mayoría, preocúpate, pues es una señal de que eres una persona mediocre. En cambio, si eres capaz de ver el mundo de forma diferente a la mayoría, alégrate, pues tú serás un genio.

La vida hay dos maneras de afrontarla y de vivirla: una es simplemente viviendo y dejando que pase el tiempo, de forma pasiva y sin hacer ni esperar nada o en cambio, vivirla creando, haciendo, ofreciendo y sobre todo soñando. Soñando con cualquier meta que te propongas por muy difícil que sea. No dejes que la vida sea una ola que pase, se tú el que busque esa ola y sumérgete en ella.

Nada es lo que parece. Muchas veces habremos visto como personas con poder, con dinero, con influencias, son personas que tienen sus vidas vacías. Son personas que al poseerlo todo se han olvidado de lo más importante, soñar y amar. Por eso otras personas cuya posición social no es tan distinguida o la vida no les ha dado ese nivel económico, pueden ser personas llenas completamente. Por sus metas, por su capacidad de soñar, de aprender, de crear... de amar.

No te conformes con lo evidente. No vayas a donde todos van. No te conformes con lo que opine la mayoría. No seas una persona vacía y sin objetivos. Ve a lo diferente. Busca tu felicidad. Alcanza tus sueños y sobre todo piensa que esta vida es de aquellas personas que saben ver más allá de lo que sus ojos les enseñan.

