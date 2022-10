VIBREMOS POSITIVO

CLARIDAD Y ENFOQUE

Para mi estas son las dos principales cualidades que debe tener una persona si quiere conseguir el éxito.

Claridad: Significa que tienes que saber exactamente lo que quieres.

El universo esté deseando darte lo que tú quieres. Lo que ocurre es que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos que es lo que queremos, sobre todo porque ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros mismos.

Hay quienes piensan que simplemente son lo que dice su curriculum vitae; que nació en tal año, que estudio tal carrera, que tiene no sé cuántos títulos y que vive en cierto lugar; pero tú no eres eso, tú eres la esencia que hay dentro de ti, que no tiene nada que ver, ni con dónde has nacido, ni con el idioma que hablas, ni con la religión que profesas; ni absolutamente con nada.

Tiene que ver simplemente con lo que tú eres y si ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos, mucho menos tenemos claridad de lo que queremos; así que nosotros confundimos al universo. El universo se cansa de nosotros; porque es como el niño que no sabe lo que quiere y ahora le dice a su papá que quiere una cosa pero al siguiente minuto le dice que quiere otra cosa diferente, mañana le está diciendo otra cosa diferente y el padre ya no sabe exactamente qué es lo que quiere su hijo.

Igual nos ocurre a nosotros. Es muy importante que conectes contigo mismo, que te des cuenta de quien eres, que mires dentro de ti, que mires incluso esa parte oscura que tenemos, que es la parte del pensamiento de todos, que nos ha sido programado; que lo eliminemos, que le digamos a nuestra mente que se quede quieta; que nos demos cuenta que nosotros realmente "SOMOS", cuáles son nuestros dones y talentos y por lo tanto tengamos CLARIDAD en lo que queremos.

Eso lo puedes escribir claramente; qué es lo que tú quieres, por si en alguna ocasión se te olvida. Tienes que saber cuál es el propósito de tu vida y recordártelo a ti en todo momento. No permitir que nada ni nadie te haga salirte ni siquiera un poquito de eso que tú tienes claramente y cuando tengas esa claridad, cuando tú sepas exactamente lo que quieres tienes que tener ENFOQUE.

Enfoque significa que tienes que estar totalmente pendiente de eso que tú quieres conseguir.

No puedes estar divagando. No puedes estar ahora apuntando a un sitio y luego apuntando a otro sitio. Tienes que estar en cada momento, incluso obsesionado, con eso que tú quieres, porque si tienes claro lo que tú quieres conseguir y te enfocas cien por cien en la consecución de eso que quieres conseguir y tienes determinación, yo te aseguro que antes o después acabas por conseguirlo.

LA FE ES LA CERTEZA DE LO QUE NO SE VE.

