Vibremos Positivo

¡EL PASADO YA PASÓ!

No hay nada peor que el autoreproche por las cosas que nos salieron mal o que simplemente no salieron como queríamos, nos enoja no cumplir con nuestras propias expectativas y muchas veces somos nuestro peor juez, pero, ¿Porqué nos autoexigimos tanto? ¿Quién nos dijo que todo tenia que salirnos perfecto? y que si no lo hacemos perfecto tenemos que vivir una vida de rechazo hacia nosotros mismos peor que si hubiéramos sido los responsables de un armagedon nuclear.

Cada vez más, nos quedamos estancados en el ayer, creyendo que todo lo que vivimos, todo lo que hicimos y todo lo que nos hicieron, nos convierte en las personas que hoy somos; y de cierta manera así es, todo lo que vivimos en el pasado nos da la pauta para ser lo que somos en el presente, pero, ¿Por qué vivir atascados en lo que ya pasó? ¿Por qué no nos damos cuenta que eso ya fue, y no lo podemos cambiar?

Lo que si podemos hacer, es aprender de nuestros errores, pero también de nuestros aciertos, pues no todo ha estado mal, y saber que si en el pasado nos equivocamos, ahora somos más sabios, o tal vez más experimentados pues tuvimos un aprendizaje que seguramente nos ayudará a hacer las cosas mejor en el futuro.

Tenemos que aprender que lo que no sueltas del pasado te afecta en el presente, te nubla la vista y no te deja ver hacia tu futuro. Todo ese peso que cargas contigo, y por el que deberían de cobrarte exceso de equipaje emocional, no te está dejando ver que cuando te decidas a soltar, todo se volverá mucho más fácil.

Aceptar que algo no sucedió como deseabas te va a doler, pero te va a doler más aferrarte al capricho de no entender que las cosas no siempre van a salir como quieres .

Los amigos que pensabas que eran tus amigos, los amores que no funcionaron, los planes qué se echaron a perder, todo eso déjalo atrás, pues ya no es parte de quién eres hoy.

Si te rompieron el corazón y nunca te pidieron perdón ni modo, si le rompiste a alguien el corazón y no supiste cómo repararlo, ni modo, si no lograste lo que querías ten la satisfacción de que mínimo lo intentaste, y sigue intentando hasta que lo logres, ese es el reto.

La vida es así, a veces nos toca ganar y otras veces nos toca perder; si no aprendes a aceptar lo que ya fue y lo que ya no es, jamás vas a apreciar las cosas nuevas que lleguen a tu vida.

Aprendamos que tenemos que cerrar algunas puertas para que se abran otras.

Que no se nos vaya el tiempo como si este fuera algo que se puede recuperar; la verdad es que el tiempo no vuelve, pero también es una realidad que todos los días tienes una oportunidad de hacer que las cosas vuelvan a valer la pena, aprende que si algo no lo haces hoy, puedes hacerlo mañana y si no al siguiente día, pero no te quedes sin hacerlo, sigue intentando, no te quedes nunca con la espinita del hubiera, no te atormentes.

El pasado es un lugar mágico del que puedes aprender mucho, aprende de todas las piedras con las que te tropezaste y de todos los errores que cometiste, rescata lo que te hará ser mejor persona para que puedas seguir con tu vida sin resentimientos.

