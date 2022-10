MARRUECOS: ENCUENTRO DE ALMAS

Y llegué de último a la gran reunión, al comienzo de mucho.

Bajé del automóvil en el famoso Rick's Café de Casa Blanca.

Directo desde el aeropuerto, con ropa de viaje de un día completo.

Abrí rápido mi maleta tomé algo que disimulara mi aspecto, tomé un saco y me lo coloqué, aún con gorra en mi cabeza me abrieron la puerta.

Escuche a lo lejos "ha llegado, ha llegado" y logre ver junto al majestuoso piano varias mesas, pero en 2 estaban ellos, mis almas preferidas, mis compañeros de viaje, mis mentores, maestros, mis amigos.

Procedentes de todas partes del mundo, de Argentina, Marruecos, Panamá, México, Perú, Ghana, Francia, España, en fin, era una mezcla de colores, de sabores, de emociones, de alegría, de risas, de abrazos, de besos.

Y me quedé paralizado por un momento, sorprendido, emocionado, sin aliento, incrédulo, como en un sueño, hasta que me despertó el fuerte abrazo de ella, de Asma, nuestra anfitriona.

"Bienvenido Jorge" me saludó con su acento pronunciado, y me llenó de besos, de cariño y de amor.

Y todos se levantaron a seguirla, a hacer lo mismo, a regalarme su tiempo, sus pláticas, sus historias, su conocimiento, su experiencia.

Y ahí estábamos todos, comiendo, bebiendo, compartiendo; alegres, felices.

Había gente que nunca había visto en persona, que eran mis amigos virtuales, gracias a este hermoso proyecto que es Vibremos Positivo, como mi mentor Claudio Penso, quien se me acerco rápidamente y me dijo: "Increíble, esto es un encuentro de almas, nos hemos reencontrado".

Y en ese momento no tenía dudas, me sentí halagado, descubrí que soy un conector, que es mi función y que me toca hacer esto aún más grande con la ayuda de todos ellos y, del que se deje.

En medio de la cena, la música y el baile, me fui al segundo piso a observarlos, a disfrutar este momento, que me estaba esperando hace mucho, este momento que era solo para mi, los disfrute viéndolos cantar, bailar y filosofar.

Sabía que esto sería el principio de mucho, sabía que esto apenas está comenzando.

