VIBREMOS POSITIVO

LA MALA SUERTE NO EXISTE

Nos pasamos la vida quejándonos de todo lo que nos pasa, y los que somos padres a su vez escuchamos en cada momento reproches y quejas de nuestros hijos, que si la escuela, que si los amigos, que si quieren mas permisos, etc. Vivimos en un constante mal conformismo que la verdad a mí ya me tiene realmente cansada.

Erróneamente vivimos pensando en cómo hacer felices a todos a nuestro alrededor, como si esa fuera la premisa máxima en nuestra vida: "Nacimos para complacer primero a nuestros padres, y después a nuestros hijos" y se nos olvida que realmente a lo único que venimos a este mundo es a superarnos a nosotros mismos, a realizarnos como seres humanos, como personas exitosas en todos los aspectos y al final lograr un clímax de felicidad personal que debiera venir de nuestro interior y que en consecuencia nos hiciera manifestarla hacia nuestro alrededor para que al final trascendamos como ejemplo de vida hacia nuestros seres queridos.

Pero, desgraciadamente esa es solo una utopía pues en la práctica no es así, nos la pasamos quejándonos de todo lo que nos pasa y también de todo lo que no nos pasa, depositando la responsabilidad de todo en terceras personas y nunca haciéndonos responsables ni consientes de que todo aquello que nos sucede es porque nosotros lo generamos con nuestras acciones y con nuestros pensamientos. Así es, nuestra mente también juega un papel fundamental en el curso de nuestras vidas. No es mentira que atraemos lo que pensamos, y que, si vives en negativo, atraes cosas negativas y por el contrario si vives en positivo lo más seguro es que atraigas gente y acciones positivas a tu vida, tal vez estoy equivocada, pero, la vibra positiva en cada uno de nosotros es fundamental para que las cosas salgan como las planeamos.

Vivamos con la ideología de que en la vida no hay culpables, sino responsables.

Tus padres te dieron la vida y te procuraron todo para cubrir tu necesidades fisiológicas, educativas y emocionales desde que naciste hasta los 18 años, ya que después de esa edad ya no es su obligación seguirlo haciendo, y si tienes unos padres que pasada esa edad aun lo hacen, agradéceles de forma especial, ya no es su responsabilidad, ya es tuya.

No te quejes de la pareja que tienes, pues tú la escogiste, nadie te obligó, nadie te puede poner un arma en la cabeza y decirte: Cásate, asume tu responsabilidad y si no eres feliz está en tus manos resolverlo, solo hazlo.

El gobierno es responsable de la economía nacional, pero de tu economía personal, el único responsable eres tú, deja de quejarte y asume las riendas de tu vida, no te va bien en el trabajo, una de dos, o le hechas más ganas o buscas otras opciones, pero nadie tiene la responsabilidad de mantenerte más que tú mismo.

La mala suerte no existe, todo lo que existe es causa y efecto. Eso que llamas mala suerte es la consecuencia de tomar malas decisiones y de no prepararte para lo que está destinado a venir.

Mi consejo para tener buena suerte: Lee por lo menos un libro al mes, eso abrirá tu mente y tu panorama y a su vez te ampliará el criterio en infinidad de temas. Invierte todos los días en tu mente, nunca dejes de aprender. Levántate temprano, no es casualidad el dicho que dice que las buenas oportunidades se reparten a las 6 am, esto hará que tengas más horas útiles en tu día. Escucha consejos, muchas veces no vemos lo que otros si tienen la capacidad de ver y pueden ser de mucha ayuda. Ahorra, nunca sabes lo que te espera en el futuro, puede que lo que derroches hoy lo necesites el día de mañana. Aliméntate bien, comer sano es muy importante pero lo que le metes a tu cuerpo no solo es comida, también es información que consumes del exterior, trata de que lo que le metas a tu cuerpo sea solo aquello que te haga crecer.

