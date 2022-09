Vibremos Positivo

CAMBIAR

Si quieres que las cosas cambien, comienza por ti.

Si quieres que las cosas cambien, tienes que empezar por cambiar tu´, cambiar tu forma de ver el mundo, cambiar las cosas que te rodean y con ellas, la vida misma.

Las cosas no son ni buenas ni malas, son neutras. Todo depende de cómo las mires. Es imposible cambiar algo desde afuera. Tu´ no puedes cambiar al mundo si antes no cambias la mirada hacia lo que te rodea. Puedes mirar la vida con alegri´a, con felicidad o con miedo. Este u´ltimo aspecto tan negativo: el miedo, es el que ma´s frena la vida de los seres humanos; el miedo puede llegar a frenar tus decisiones, frenar la vida.

Hacer o dejar de hacer algo por miedo, es la vía hacia el fracaso.

La toma de decisiones debe ser acompan~ada de la tenacidad de enfrentar el futuro con alma de nin~o curioso y alcanzar eso que llaman felicidad a trave´s de la satisfaccio´n de vencer el miedo a lo desconocido y vencer alli´ el fracaso.

Para alcanzar objetivos venciendo el miedo, es prioridad que cambies desde tu interior para cambiar el mundo. La felicidad como uno de los objetivos mas importantes del ser humano empieza por este cambio y desde ahi´ se podra´ hablar de cambiar el mundo.

En mi vida he tenido que tomar trascendentales decisiones y tambie´n he llegado a comprender que cuando se le da muchas vueltas a un asunto, terminamos en un mundo que deja de girar al dejarnos llevar por las peligrosas fuerzas de la inercia.

