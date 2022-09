VIBREMOS POSITIVO

¿QUÉ SUCEDE EN TUS SUEÑOS?

"Dreams are messages of the deep".

Los sueños son mensajes que vienen de nuestro lado más profundo.

Este es un tema que siempre me ha llamado la atención. Mis sueños son, en la mayor parte de las ocasiones, rocambolescos e incomprensibles. Al menos en apariencia. Un día, alguien me propuso que pusiera por escrito mis sueños, ya que ellos eran canales de información para mí. Al principio pensé que era un reto inalcanzable y una soberana tontería, puesto que me parecía imposible que pudiera escribir tal lío mental. Pero una vez más, la sorpresa fue mayúscula cuando empecé a escribir lo que para mí eran imágenes inconexas y sin sentido, y de pronto se transformaron en escenas con sentido y profundidad para mí. ¡Fue revelador, y sin duda una fuente de información totalmente nueva!

Todos tendemos a buscar en Google el significado de los sueños. Y está perfecto que lo hagamos. Sin embargo, te animaría a ir más allá. Hay ciertos arquetipos que se repiten en los sueños de muchas personas, imágenes, símbolos instalados en el inconsciente colectivo y que resurgen sin avisar de las profundidades del subconsciente. Sin embargo, tus sueños responden a algo más. No son solamente un mecanismo del cerebro que nos ayuda a ordenar la información, tus sueños, en tanto que únicamente tuyos, te revelan información acerca de ti. Información que suele estar oculta, enmascarada, escondida, no legible e interpretable a simple vista.

Te recomiendo que, si deseas comprender, si un día te despiertas y sientes que te gustaría saber para qué, ir más allá de lo que meramente recuerdas, coge lápiz y papel, y escribe tu sueño con todos los detalles posibles. Si en ese proceso todavía no se te ha revelado información preguntarte qué significado puede tener para ti lo que has escrito. Interpreta, deja fluir a tu intuición.

Recuerda que los sueños provienen de las profundidades de tu subconsciente, el más amplio almacén de información conocido en el ser humano, pero a la vez, esta información está codificada y se hará visible en su propio lenguaje simbólico. No esperes un escrito claro y conciso. Deja volar tu inspiración cuando interpretes, porque ahí precisamente se encuentran los mensajes más importantes para ti.

