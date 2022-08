VIBREMOS POSITIVO

VIVE

A todos nos llega el día en que la vida de repente nos rebasa, el día en el que despertamos y nos damos cuenta que el tiempo se nos esta yendo como agua entre las manos, nos damos cuenta que ya no tenemos la juventud que teníamos antes y que ya nos quedan mucho menos años de los que creíamos y que sin querer decidimos desperdiciar en cosas vanales, así de simple nos damos cuenta de la cruda realidad, o nos ponemos las pilas y empezamos a vivir como si no hubiera un mañana, o cuando realmente ya no nos quede un mañana nos vamos a arrepentir por lo que dejamos de vivir mientras podíamos.

Ese día me llegó hoy a mí, no sé por qué pero hoy amanecí filosófica, puede ser el hecho de que mis hijas crecieron y ya no me necesitan más, o puede ser porque me estoy dando cuenta que ya no soy tan joven como quisiera, cualquiera que sea el caso, hoy me puse a pensar en que quiero empezar a vivir realmente con intensidad y quiero compartir con ustedes varias de las cosas que hoy decidí que van a ser prioridad el resto de mis días, para que lo hagamos juntos.

Gastemos el dinero que deba ser gastado, disfrutemos lo que deba ser disfrutado, y donemos lo que nos sea posible. El tiempo para disfrutar la vida es este momento, y los bienes que tan difícilmente logramos adquirir debemos gozarlos aquí y ahora en este momento.

Los viajes que hagamos, los libros que leamos, las platicas y risas entre amigos, los te quieros que digamos y los reproches que no hagamos, eso es lo que realmente quedará en nuestra mente.

¿Por qué nos da tanto miedo dejarnos llevar por la vida? ¿Por qué desperdiciamos tantos momentos en preocupaciones infundadas? El tiempo es el mejor testigo de que no vale la pena preocuparnos tanto cuando lo que debemos de hacer es ocuparnos, pero ocuparnos positivamente en todo lo que la vida nos presenta.

No nos preocupemos mucho por los hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino. Cuídalos, claro, ámalos, consiéntelos, y disfrútalos, mientras seas joven, sano, fuerte y tengas la salud y la energía para hacerlo.

La vida es mas que trabajar desde la cuna hasta la tumba. No venimos a este mundo únicamente a lograr crecimiento en el ámbito económico, venimos a trascender, a crecer y a evolucionar.

Despiértate diariamente a disfrutar un día más de vida sin peleas ni rencores con nadie, pero más importante, no pelees contigo mismo, no te reproches, no te castigues, no te maltrates, ámate tal y como eres todos los días de tu vida.

Nunca intercambies tu salud por riqueza trabajando en exceso, todo en esta vida debe de tener un equilibrio, de que te sirve tanta riqueza si no la vives y disfrutas con tus seres queridos por estar trabajando día y noche. No te compares con otros midiendo tu fama, tu dinero o tu status social.

Acepta las cosas que no puedes cambiar, ten voluntad para cambiar las que si puedes y no te gustan, crea tu propio bienestar y encuentra tu propia felicidad, haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente.

Vive un día a la vez, al máximo. Recuerda todos los días al despertar que un día sin felicidad, es un día que pierdes.

Aprende a apreciar la bondad en todo, en la familia y amigos, pues ellos te harán sentir joven, reviviendo los buenos momentos e interesantes de tu vida. Si no los tienes ahora, nunca es tarde para buscarlos, gente que hable tu idioma que tenga tus mismos intereses y que te sume alegrías y recuerdos en lugar de restarte energía.

Aprovecha cada minuto de tu vida, no rechaces las oportunidades de conocer el mundo y disfrutar las cosas buenas de la vida, pues es posible que nunca se te vuelvan a presentar. Nunca te fijes en la apariencia, eso no es lo esencial, lo realmente importante es invisible para los ojos.

No busques a la persona perfecta, porque ésta no existe. Crea perfección en lo imperfecto de la persona que tienes al lado. Busca a alguien que te valore como persona, y si no la hallas, disfruta tu soledad que es mucho mejor que una mala compañía.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]