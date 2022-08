Vibremos positivo

10 reglas básicas qué recordar para alcanzar lo que queremos:

1. Eleve sus estándares

La forma en que enmarcamos las cosas que queremos lograr a menudo define si las lograremos o no. Si solo pensamos en nuestros objetivos como “metas” o cosas que “deberíamos” hacer, es probable que NO lo logremos. Pero si lo hacemos “imprescindibles,“, es mucho más probable que lo logremos.

2. Busque la verdadera realización

Cuando nos encontramos los seres humanos ante una tarea o trabajo que realmente nos hace sentir felices y realizados, nuestro poder se magnifica. Mi conclusión es que todos tenemos la clave de la felicidad dentro de nosotros; encontrar esa clave es fundamental para ser feliz independientemente de las circunstancias externas.

3. El progreso conduce a la felicidad

Avanzar en sus metas y sueños es la máxima expresión de la felicidad humana. No hay nada mejor que afrontar un reto difícil. Por lo tanto, si quiere ser feliz, no deje de lado sus metas y aspiraciones; acepte las dificultades sabiendo que la felicidad es la recompensa.

Supere el miedo. Una vez que progrese, se animará a establecer metas más altas y alcanzar nuevos niveles de éxito.

4. Ame a sus clientes

Tony Robbins enseña que debe abrazar a sus clientes para tener éxito. Sus clientes son las personas que hacen posible sus sueños, y cuanto más pueda hacer por ellos, cuanto más pueda expresar su atención, mejor lo recompensarán.

5. Agregue valor

Una de las 10 mejores reglas para el éxito de Tony Robbins es la siguiente: ir más allá. Para tener éxito, diga que entregará el martes y terminará el lunes. Hacer un esfuerzo adicional. Es un principio por el que viven casi todas las personas exitosas: agregue valor, obtenga recompensas. Si su proceso de pensamiento es solo “lo que hay para mí”, es probable que nunca tenga éxito, sin embargo, si se centra en agregar valor a la vida de los demás, “¿qué obtienen ellos?”, Es casi seguro que su recompensa será mayor. Tanto económica como emocionalmente.

6. Prepare una estrategia de salida

No todos los sueños funcionan, pero está bien, siempre que sepa que este es el caso y no ponga toda su energía, tiempo y recursos en un objetivo, aún puede encontrar el éxito y la felicidad. Solo tiene que estar preparado para pasar a lo siguiente. Incluso si tiene un negocio exitoso, tenga una estrategia de salida: esté preparado para vender y seguir adelante si es necesario. Esto no se puedeconfundir con dejar de intentar- ¡NUNCA DEJE DE INTENTAR!

7. Sea ingenioso

Muchas personas agotan los canales oficiales para hacer algo y luego se dan por vencidos. No se deje derrotar fácilmente. En cambio, sea ingenioso. Encuentre todo lo que pueda ayudarlo a progresar y úselo. Busque a las personas de las que necesita aprender y modele sus hábitos exitosos.

8. Los detalles importan

Se ha dicho que la grandeza son... .muchas pequeñas cosas bien hechas, día tras día. Esta es una de las claves del éxito, según Robbins. Las pequeñas cosas a menudo importan, así que tómese el tiempo para hacerlas bien.

9. Busque apalancamiento

A veces terminamos peleando batallas cuesta arriba para las que simplemente no estamos preparados. No intente luchar contra la gravedad. En su lugar, busque palancas que hagan que sus metas sean más alcanzables. Divida los grandes problemas en secciones pequeñas y abórdelos uno por uno. La subcontratación es una excelente manera de aprovechar.

10. Cambie su forma de pensar

Nuestras mentes son nuestro activo más poderoso. Aunque no podemos controlar el mundo externo, podemos controlar una cosa por completo: nuestra forma de pensar. La mentalidad correcta lo ayudará a superar las situaciones más desafiantes; la mentalidad equivocada permitirá que se le escapen oportunidades increíbles. Cambie de opinión y cambie su vida.

