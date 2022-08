Vibremos Positivo

HORA DE CAMBIAR EL CHIP

Desde que somos pequeños nos repiten una y otra vez que atraemos lo que pensamos, que si tenemos pensamientos positivos nos pasarán cosas buenas y que si, por el contrario, nuestros pensamientos se van por el lado negativo, así serán también los acontecimientos que vamos a vivir.

He podido experimentar en carne propia como cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra actitud hacia la vida, ha generado que me vaya mejor y que me sienta mejor con mi entorno y con mi propia persona; Cambiar el chip no es nada fácil, pero se puede lograr si nos lo proponemos, la pregunta es: ¿Cómo podemos hacer para dominar nuestra mente y nuestros pensamientos?

Cuando todo apunta a que lo que nos va a suceder no tiene nada que ver con lo que deseamos, lo más difícil es pensar en positivo y esperar con todas tus fuerzas que lo mejor del mundo te suceda, pero estoy convencida, pues así lo he vivido, que es posible, la mente es lo más poderoso que tenemos y tenemos que estar convencidos de que es posible atraer lo que pensamos y lo que soñamos, si nos lo proponemos.

Apostar a tu favor siempre, no importa que las probabilidades estén tu contra, creer en ti, en que puedes hacerlo, eso, te garantizará tener, por lo menos, la mitad del camino recorrido. Y no hablo de dejar toda la responsabilidad a nuestros pensamientos, sino acompañar a nuestra mente de acciones que estén encaminadas a lograr siempre nuestros objetivos.

Dejemos de vernos con lástima, dejemos de vernos como poca cosa, para justificar que no hicimos todo lo posible por triunfar, dejemos de decir que no tenemos, suerte, dinero, salud, etcétera. Si por el otro lado no estamos haciendo lo suficiente para tenerlo, es muy fácil decir que no tienes suerte, pero andar destilando negatividad a tu paso, o que no tienes dinero, pero por el otro lado no te esfuerzas en tu trabajo, o que no tienes salud, pero fumas como loco o no comes sano o no haces ejercicio. La vida nos presenta las oportunidades y tú decides tomarlas o no. No puedes cosechar la fruta si nunca sembraste el árbol.

Si vives declarando pobreza, pobreza es lo que vas a tener, quitémonos ese mal hábito de hacernos las víctimas y empecemos a generar un mejor futuro. Lo más importante es cambiar es nuestro autoconcepto, y nuestra forma de pensar de nosotros mismos para generar ese cambio: No eres pobre, simplemente estás pasando por una mala racha, que tú mismo puedes revertir si te lo propones. El dinero va a llegar, lo vas a conseguir, pero tienes que buscarlo.

Lo primero debemos crear en un nuevo estado mental. Recuerda que tu estado financiero sólo es un reflejo de tu estado mental… así que, si en tu mente ves dinero, ves riqueza, ves oportunidades, ves progreso, pronto, eso se va a ver reflejado en tu bolsillo. Y la respuesta no es que el dinero te va a caer del cielo, sino que tu mente será lo suficientemente poderosa como para hacerte salir de tu zona de confort y generar las posibilidades para ganar el dinero que tantos buscas.

Lo segundo a mejorar son las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Lo que deseas lo puedes lograr, no nos conformemos con lo que se nos da de manera fácil, recuerda que el no ya lo tienes y ese no cuesta nada, lo que realmente vale la pena requiere de nuestro esfuerzo diario, siempre decide ir a lo grande. Piensa en grande y grande serás.

Lo tercero a mejorar es nuestro lenguaje y nuestros pensamientos. Cambiemos las palabras, dejemos de hablar todo el día de cosas negativas, de problemas, de enfermedades o de que el dinero no nos alcanza, de que todo está mal. Empecemos a ver el lado positivo de todo, recuerda que en cada ámbito de tu vida puedes ver un problema o una oportunidad para mejorar. El mejor y más simple ejemplo es, cuando nos preguntan ¿Cómo estás? Tienes dos opciones de respuesta, la primera, es decir: Mal, nada sale como quiero. Y la segunda opción es siempre decir: Bien, trabajando por lo que quiero lograr. Cambia tus palabras, pásate al carril de la riqueza. Tus palabras crean una nueva vibración.

Está en nuestras manos tener la vida que deseamos, solo es cuestión de cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de percibirnos; dejemos de "sobrevivir" y empecemos a "vivir" como queremos. El cambio depende de ti, cambia el chip.

