VIBREMOS POSITIVO

ESPEJO

¿Quién está sentado en primera fila en tu vida?

Hagamos un ejercicio mental. Por un instante, piensa en tu vida como un teatro, lleno de personas. Tú estás parado desde el escenario y empiezas a observar... ¿Quiénes están sentados en primera fila? ¿Familia, amigos? Ahora mira hacia la segunda fila. ¿Personas del trabajo, socios?, ¿vecinos, amigos circunstanciales? Mira un poco más atrás. ¿Quiénes están en la tercera fila? ¿Tus contactos de las redes sociales, tus grupos de WhatsApp, las cuentas que sigues?

Todas las personas que están en tu vida hoy tienen un impacto en ti. Aunque no te des cuenta, tu visión del mundo se moldea a partir de los momentos y de las ideas que compartes o absorbes de aquellos a los que dejas entrar en tu vida. Tú eres el dueño del teatro y decides quién entra y quién no, quién ocupa una butaca preferencial y quién no. ¿Cómo? A través del tiempo que les dedicas, de la energía que le pones a ese vínculo, del tiempo que te pasas pensando (para bien o para mal) en ellos. Y también cuenta para las personas que sigues en las redes sociales, los libros que lees o los programas que miras en televisión: si están en tu cabeza, están en tu vida.

¿Por qué es tan importante detenerse a analizar esto?

Porque la persona en la que te conviertes tiene mucho que ver con las personas a las que les abres la puerta. La calidad de tu vida y los resultados que obtengas dependen, en gran medida, de las personas que están sentadas en tu «teatro».

Empieza a mirar con atención a cada uno de los que ocupan una butaca en tu vida. ¿Te aporta algo que esté ahí? ¿Te gusta la escala de valores que tiene? ¿Te produce admiración? ¿Te inspira, te acompaña, te hace sentir bien? Si la mayoría de las respuestas es "sí", haz todo lo posible por cultivar ese vínculo.

Si la mayoría de las respuestas son negativas, haz todo lo que puedas por no darle una butaca preferencial...

