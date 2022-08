VIBREMOS POSITIVO

MANIFESTAR

Te voy a dar tres claves, la primera:

"Todo lo creado ha de ser antes imaginado".

Es decir tienes que VERLO en tu mente.

Te pido que lo escribas para practicar tu visión consciente todos los días. Por escrito, viendo lo que quieres y escribiendo cómo te sientes ahora que ya lo tienes.

Es decir, te escribes desde el futuro. Y te proyectas, y sientes y siembras las semillas de lo que SERÁ.

Te escribes viendo y sintiendo que ya es.

La segunda es:

"Vas a confiar en que eso que deseas va a ser manifestado en tu vida".

Confía.

Pide a la vida con la misma certeza que sientes cuando pides tu plato favorito en tu restaurante favorito, porque sabes que ese plato, sí o sí, te lo van a servir en bandeja.

Ese plato ya es tuyo.

La tercera clave es que te grabes esta frase:

"Haz tu parte y deja que Dios haga la suya".

Donde digo Dios pon Dios, la Vida, el Universo, lo que quieras.

Eso quiere decir que a tu visión, a tu deseo, le tiene que acompañar tu acción. ¡Que se lo pongas fácil al Universo!

Si por ejemplo tu deseo es vivir en la playa y trabajar desde ahí, empieza a escoger cual. ¿Entiendes? Haz lo que depende de ti y deja que el Universo, que juega con tu camiseta y solo quiere verte brillar, haga su magia y sus sincronías.

Ahora ya me voy. Si esto que te acabo de contar te vibra, es que es para ti. Si no, no te lo quedes y déjalo ir.

Te recomiendo que empieces tu diario de manifestación, que dejes de verte en los peores escenarios y empieces a practicar verte en los mejores, en tu DESEO. ¿Qué podrías perder?

PD: Si te estás preguntando cuánto tarda un deseo en ser manifestado, la respuesta es que depende de la magnitud del deseo, de si tú haces tu parte y confías en que los tiempos son PERFECTOS!

Te invitamos a inscribirte en nuestra pagina www.vibremospositivo.com para darte mas información de nuestro movimiento y seguirnos en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 @karina.fischel escribenos a [email protected]