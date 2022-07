Vibremos positivo

Y me encontraba en el mismo lugar que hace 3 años atrás, sin planearlo, sin esperarlo.

Sentado frente al mismo maestro, el reconocido Sifu Rama.

Entre el mismo río, la misma estructura, los mismos senderos.

Entre la flora y la fauna, las nubes y el aire fresco.

Entre personas viviendo, experimentando, reencontrándose, intentando "vaciar la copa".

Me encontraba en la Montaña azul.

Y recordé como llegué ese abril del 2019, temeroso, confuso, triste, sin rumbo, perdido.

Necesitaba una excusa, agarrarme de algo, para tener valor, para decidir, para continuar.

Necesitaba un amigo, una mano, un pretexto para no llorar, para no sentir, para no caer.

Y hoy estaba de regreso ,de nuevo aquí, en las faldas del parque nacional Chirripó.

Y recordé los consejos, las técnicas, las posturas, "las manos como nubes", "levantar el cielo", "empujar las montañas", "el noble guerrero", "la mariposa", "las galaxias" el recorrer del "Chi" por mi cuerpo, y practiqué por dias "Chi Kung".

Y repetí las palabras: "Sentir, soltar y sonreír".

Me recordé a mi antiguo yo años atrás, y descubrí que no se parece en nada a mi yo actual.

Me encontré centrado, respirando, diferente, con fuerza, con temple, con ganas, sin miedos.

Y recorri de nuevo, el sendero a la cascada, donde había soltado mis lágrimas aquellos días, y donde las volví a soltar hoy, al recordar mi evolución, mi encuentro conmigo mismo, al pasar de los días, de las horas, de los años.

Y regresé a la Montaña azul, y regresé a mí mismo, me reconocí, y me abracé.

Te invitamos a inscribirte en nuestra pagina www.vibremospositivo.com para darte mas información de nuestro movimiento y seguirnos en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 escribenos a [email protected]

También nos encontramos nominados en el certamen internacional Marcas que enamoran en España, apoyanos votando por nosotros en https://marcasqueenamoran.es/votacion-publica, en la categoría de Integración e inclusión social, venga #vibremospositivo.