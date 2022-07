Vibremos positivo

¿Cómo para cuándo pasa lo complicado de la vida? ¿Alguien sabe? Pregunto porque yo ya llevo unos meses en mis 40 y tantos y me fijo en los amigos cercanos que llevan más y nomás no veo cómo para cuándo esto se pone más fácil.

Me da la impresión de que la vida es como un jueguito de Mario Bros, en donde cada vez que subes de nivel, efectivamente avanzas, pero solo para darte cuenta de que ahora está más complicado.

El mundo se está volviendo loco: Ola de calor en Europa, lluvias torrenciales que inundan ciudades, mientras que en otras no hay una gota de agua, olas kilométricas en playas que cubren edificios, incendios forestales, COVID-19 a todo lo que da, en fin todo de la patada. Lo que pensábamos que nunca iba a pasar está pasando, y además en mi caso, tener que sumarle este tema de la crisis de la mediana edad, que dicho sea de paso, me tocó en un momento muy inoportuno, no está nada chistoso.

La verdad es que yo tengo mucho que agradecer, me considero muy afortunada, pues mis conflictos son realmente insignificantes si los comparo con los de muchos conocidos de mi misma edad.

Los que no se están divorciando tienen un hijo con unos problemas cañones, cuántas conocidas no están lidiando con las parrandas (o las amantes, o las dos) del marido, hay quien nomás no logra que su empresa avance y está dejando la vida en eso, el que se quedó sin chamba, la que nomás no sabe para qué es buena, la divorciada que brinca de "novio"en "novio", la que no puede emparejarse con nadie porque está emocionadamente rota, los que deciden trabajar en su relación y se van dando cuenta de la pésima relación que llevan y así podría seguir tres párrafos más, pero eso si, en Instagram la vida de todos es perfecta, hasta envidia dan!! Vaya usted a creer.

¿Qué está pasando? Yo honestamente pensaba que entre más grande era uno, se hacía más inteligente y entonces más fácil sería esto de la vida y pues "so far": todo lo contrario.

Los que decidimos si afrontar nuestros obstáculos con cabeza y tomar el toro por los cuernos y hacernos cargo de nuestras relaciones, de nuestros hijos, de nuestros problemas y tratar de resolver todo en lugar de solo aparentar que todo está bien. Nos estamos llevando unas friegas enormes, pero estoy convencida de que al final valdrá toda la pena del mundo, pues es lo que se debe hacer! De eso se trata la vida, de solucionar lo que no está bien y caminar para adelante. Eso fue lo que a mí me enseñaron y es lo que yo estoy tratando de inculcar en mis hijas, al tiempo que se convierten en dos mujeres hechas y derechas. Pero, de que está cañón, ¡sí, está cañón!

Querido lector de menos de cuarenta, lo siento, pero no es un mito. Cuando pensabas que ya estabas agarrándole la onda y que eso de ser grande te hacía los mandados, la vida se burla de ti y te manda responsabilidades de las que no tenías ni idea que tendrías que enfrentar, porque si, aunque no lo quieras ver, te toca educar adultos sanos, responsables, capaces y funcionales, y que en el proceso sigan teniendo una excelente relación de padre e hijo. ¡Y lo que pasa es que eres lo suficientemente joven como para querer deslindarte de la responsabilidad! ¡Tirarlo todo y dedicarte a hacer historias de Instagram! ¡Ah! ¡ahora entiendo todo!

Tenemos que hacernos responsables de nuestras responsabilidades (valga la redundancia) y además aparentar que todo está de maravilla ante todos en las redes, porque nos tocó una era en la que le entras al tren de la pose o te quedas fuera (cada quien decide hasta donde entrarle, pero todos le entramos seamos francos) uno tiene que documentar y compartir (muy casualmente eso sí), todo lo que haces en alguna red social (o en todas), para enseñarle al mundo que "todo está perfecto" cuando en realidad a quién estamos haciendo tontos es a nosotros mismos, pero todo en balance! ¡No sólo redes, también responsabilidades!

Y lo anterior me ha hecho llegar a la siguiente con conclusión, se las dejó y espero les sirva:

Para mí esta etapa (mis cuarenta) han sido muy enriquecedores, difíciles, pero enriquecedores, me he dado cuenta de que el objetivo es replantearme quién soy, qué quiero, qué no quiero, qué estoy dispuesta y qué no.

Por el momento lo que deduzco es que es un momento de depurar. De reinventarse, de moverte de tu zona de confort. De entender que todo lo que nos dijeron no es cierto, si no es cierto para ti, nada es una ley, vas viviendo día con día y haciendo lo mejor que puedes, con lo que tienes y con la mejor de las intenciones; Seguramente van a haber muchas ocasiones en que la vas a regar (con los hijos especialmente) pero ni modo, te paras, te sacudes, aprendes, y lo vuelves a intentar, rogando que tus seres más amados sepan que todo lo que haces es con la mejor de las intenciones.

Lo que si debemos de saber es que es hora de que rompamos los patrones y reinventemos la historia. Y sobre todo me parece que es hora de que entendamos que a cada quién le funciona una cosa diferente. Qué flojera vivir bajo el "modelo establecido y perfecto". Que cada quién haga su sistema, tome sus decisiones y arme su vida como mejor le parezca, hay que hacer lo que tú creas que es mejor para ti y tu familia. Sin que te importe lo que digan los demás; tú trabajas para ti y para los tuyos, para nadie más. Te vas a caer mil veces, sí, pero la clave siempre va a ser pararte y preguntarte ¿Para qué me tocó vivir esto y hacer algo al respecto?

Hoy yo a mis 40 decido dejar de pensar como víctima y empezar a reinventar mi vida, dejar de ver para afuera y ver para adentro, para hacer lo mejor para mí y mi familia y empezar un nuevo capítulo en este libro que está empezando el cuarto capítulo, pero que a partir de él se pondrá cada vez más interesante!

¿Tú qué vas a escribir en tus próximos capítulos?

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]

También nos encontramos nominados en el certamen internacional Marcas que enamoran en España, apóyanos votando por nosotros en https://marcasqueenamoran.es/votacion-publica, en la categoría de Integración e inclusión social, venga #vibremospositivo