¡Viajó por 14 horas! La locura de amor que hizo Yolanda Andrade por Verónica Castro 

Una vez más Yolanda Andrade vuelve a dar de qué hablar luego de confesar la locura más grande que ha hecho por mujer que amó intensamente, la cual es nada más y nada menos que la actriz mexicana, Verónica Castro.

Durante una entrevista con Isabel Lascurain, Andrade fue cuestionada sobre cuál ha sido la locura más grande que ha hecho por amor, y sin divagar ni pensar mucho, la conductora recordó la vez que viajó hasta París para reconciliarse con “su amada”.

(FOTO: ESPECIAL)

“Fui a buscar a Verónica a París, Francia, y me bajé del avión y la empecé a buscar y la encontré. No me dijo en qué hotel estaba, donde estaba. Habíamos peleado y ella se fue a París”, recordó la conductora.

Posteriormente, Yolanda Andrade revela que fue la recepcionista quien la ayudó a concretar “su locura de amor”.

“Yo llegué con mi maletita y estuve por las calles, La encontré, gracias a Dios, la recepcionista era argentina y como ya nos habíamos quedado en ese hotel en otra ocasión, le dije a la argentina: ‘vengo a buscar a Verónica Castro’ y ya ella le habló”.

Yolanda finalizaría su relato revelando que había pasado hasta 14 horas para poder llegar a ella y confesarle lo mucho que la amaba.

“No puede ser que yo haya viajado hasta allá 14 horas, sin saber dónde estoy, con la corazonada, dije m’es bien loco’, y mira que no estoy diciendo nada malo, es lo más bonito y loco que he hecho por amor, fui a buscarla para decirle ‘aquí estoy, te amo”, confesó.