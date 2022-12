Algo que esta vez sí hizo Morena de Mario Delgado con sus famosas encuestas fue respetarlas y escuchar a sus bases en cuanto al perfil más popular -algo con lo que todos los aspirantes estuvieron de acuerdo- de donde resultó como coordinador de defensa de la 4T, Armando Guadiana, "y la gente no se equivoca" dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pésele a quien le pese, con su estrategia su partido ha ganado casi todas las gubernaturas en el país. El "preciso" de Palacio Nacional posiblemente vio en Guadiana cosas que la competencia no tiene pues a diferencia del exbebesaurio, Ricardo Mejía (quien sigue inconforme en su lucha interna); del más que chido, Luis Fernando Salazar (quien ya se sumó a Guadiana) y del "Delfín" del régimen priista, es que don Armando no parece un candidato "fifí" (independientemente de que no le falten billetes), pues no tiene el típico perfil de un político con pelo engominado, es un hombre más bien sencillo de trato y no está "quemado" pese a los esfuerzos del fuego amigo.

Guadiana en su facha pareciera un típico "norteño", botudo, sombrerudo y bigotón de sonrisa amplia que pareciera haberse bajado del caballo y que seguramente "alguien" ya vio que pudiera conectar tanto con el "pueblo", en los ejidos y comunidades alejadas como con todo el ejército que defiende a capa y espada al Presidente y que andan en terceras edades. No, no es que el subsecretario de Seguridad -de lunes a viernes- sea un mal perfil o un mal candidato, lo que pasa es que no ganó las encuestas.

***

… Pero como los protervos subagentes no descansan y suelen pensar bastante mal de los políticos les parece muy extraño que el dedo "Presidencial" permita al exbebesaurio, don Ricardo Mejía, quien ha andado un tanto susceptible en estos días con el agente 007, (que tampoco tuvo nada que ver en esas encuestas) no le haya puesto ya un "estate quieto" pues aunque el proceso interno ya concluyó, Mejía Berdeja redobló su campaña con la ayuda de varios expriistas como el diputado Shamir Fernández, quien además pareciera traer ya un doble discurso para quedar bien tanto con Mejía como con Guadiana y todo a través del "Movimiento Coahuilense por la Cuarta Transformación" en lo que parece ya una franca confrontación con Guadiana del que además, dicen, se mofa por su condición. La obligada pregunta es ¿De dónde obtiene Mejía tanto dinero para financiar el sábado en Sabinas, Monclova, Saltillo y el domingo en Matamoros y en Torreón en "reuniones informativas" en las que sigue luchando por ser el candidato que se supone ya definieron? Por otra parte las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Electoral del Estado, han sido ignoradas por el funcionario federal quien instaló más de 100 que ahí siguen y que ni el Municipio de Torreón, pese a que fue notificado desde el pasado 14 de diciembre para que apoyara al órgano electoral con el retiro, los ha bajado. ¿Será que todavía el PEJE tiene por ahí un tapado? ¿O será que alguien ya se enojó tanto que si no es él no será nadie? Al tiempo.

***

"No coman ansias" fue la respuesta que dio el Inquilino del Palacio Rosa a los que le preguntan sobre cómo (lo que queda del PRI) resolverá su proceso interno para elegir a su candidato al 2023, para que luego no se anden dando con la cubeta o no se den patadas por debajo de la mesa como los de enfrente. Por sus declaraciones, todo apunta a que su carta a Santo Clós tiene inscrito el 2023 que incluye la gubernatura y el Congreso del Estado, pero también el 2024. Ya que dijo que "hay buenas cartas y políticos profesionales" según esto. Y es que en los comicios federales, Coahuila elegirá ocho diputados federales por motivo de la redistritación que hizo el INE, además de dos senadores de mayoría relativa. Por lo pronto, el RIP... Perdón, el PRI está a punto de sacar su convocatoria, ya que las precampañas oficiales, comienzan el 15 de enero. Varios priistas ya tienen prendidas sus veladoras embarradas con chile piquín para que los "rebeldes" de Morena sigan como van apostándole a la división.

***

Luego de que la UA de C, por cuarto año consecutivo solamente extendió la mano para que el gobierno del Estado le financiara 400 millones de "pesillos" para cubrir aguinaldos, pensiones y hasta las quincenas de diciembre, saltó a la luz la causa por la que se ha convertido en un barril sin fondo. De las observaciones dadas a conocer esta semana por la ASE de sujetos obligados, correspondientes al 2021, por un global de seis mil 706 millones de pesos, le dedicó una parte interesante a la llamada "máxima casa de estudios" que dirige Salvador Hernández Vélez y que para variar, dedica su tiempo a todo, menos a mejorar la calidad y a que se realice buena administración. Nuestros subagentes que se echaron un brinco a revisar sus incumplimientos, señalan que tiene empleados que cobran dobles plazas, se paga a "múltiples" colaboradores y el gasto no está adecuadamente justificado, lo cual deja entrever una obesa fuerza aérea y hasta proveedores fantasmales, que pone a la institución "bajo la lupa. La pregunta de los subagentes es, ante el despilfarro, por qué se le tiene que estar financiando su irregular esquema burocrático y por qué no se fijan también por el abandono de las instalaciones y el rezago educativo.

***

Nuestros subagentes que ya compraron rompope y sidra para el brindis navideño, con la esperanza de no ser alcanzados por los agentes de Tránsito de Torreón en la "cacería recaudatoria"..., Perdón, durante los operativos del alcoholímetro que buscan salvaguardar al ciudadano, se preguntan el porqué todavía no se ha hecho una campaña masiva mediante la cual informen al ciudadano de la consecuencia de beber "un sorbo" de bebidas "espirituosas". Como es sabido, el Cabildo aprobó recientemente un parámetro 10 puntos abajo del nacional para medir el grado de alcohol en Torreón y con ello una reclasificación de lo que antes era llamado "aliento alcohólico" y ahora por su enorme preocupación porque todos los ciudadanos se diviertan sanamente sin probar el alcohol se llamará "estado de ebriedad incompleto", lo que implicará al ciudadano pagar el doble en multas. No está demás que los ciudadanos estén bien informados de las nuevas ocurrencias y sepan lo que les espera si deciden rendirle pleitesía al dios Baco en esta temporada decembrina en alguno de esos bonitos lugares de la avenida Morelos mediante los cuales se busca reactivar el comercio local y cuyos propietarios, dicen, siguen siendo personas que trabajan o han trabajado en la función pública.

***

Quien pareciera que está aprovechando la oportunidad del cargo, al más puro estilo del "no me des, solo ponme donde hay" es el director de Desarrollo Institucional de Torreón, Gustavo Muñoz, quien dicen incluso ejerce facultades que no le corresponden, algo que ya empieza a fastidiar a empresarios y dueños de establecimientos, quienes se preguntan si su jefe, el alcalde mejor boleado del país, don Román Alberto Cepeda, se da cuenta de cómo corren las aguas. Muñoz, señalan las lenguas viperinas, ha sabido explotar el parentesco con un exalcalde de la ciudad para ejercer cierto poder sobre otras áreas de la administración, de manera que mete mano en dictámenes de Obras Públicas, Urbanismo y hasta ordena que se practiquen inspecciones sobre determinados negocios o establecimientos, ordenando su clausura para después acudir con los dueños y solicitar contribuciones económicas no voluntarias ni auditables que éstos deben pagar para su reapertura. Lo mismo sucede con la expedición de dictámenes de urbanismo y otros trámites. Los subagentes dicen que basta echar un vistazo a los antecedentes de director en Simas de donde fue despedido después de que se fue a liberar el estrés a Las Vegas con el dinero de la caja chica para darse una idea. Por supuesto a quien hace quedar mal es al presidente.

***

Del otro lado del Padre Nazas cuentan los subagentes disfrazados de auditores que el asunto del agua concesionada en Gómez Palacio, proveniente de la Planta Tratadora Norte, a un buen amigo de doña Marina Vitela, la presidenta del Consejo Estatal de Morena en Durango, está mas complicado de lo que parece pues su administración municipal no solo otorgó agua que ya estaba concesionada a otras cuatro personas con antelación, sino que además fue el propio Sideapa quien costeó la instalación de toda la tubería desde la Planta Tratadora hasta el rancho de don Norberto cuando según el contrato sería este último quien habría de pagar esa infraestructura que no es cualquier cosa. El Sideapa lo habría hecho a través de una de esas empresas "espectrales" que tanto utilizaron durante la gestión de doña Marina y todo para cumplirle los caprichos a quien no le falta el dinero para hacer las cosas como debieron haberlas hecho y por todo lo legal.