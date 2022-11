Sin sorpresas fue el 'desfile' del pasado domingo en la Ciudad de México, que de acuerdo a los que saben de números, montar la parafernalia costó al presupuesto algo así como dos mil milloncillos de pesos por el 'acarreo' monumental en todo el país para festejar los cuatro años de "transformación". Como ya se había anunciado, la mega marcha cumplió su cometido: "Mostrar músculo, músculo puro músculo" a todos los conservadores, aspiracionistas de ultraderecha como la 4T llama a todos los que no aplaudan al "preciso". La movilización mediante la cual el presidente les restregó en la cara que nada le hacen las marchas de la sociedad civil para defender al INE, causó un verdadero caos vial en la Ciudad de México que enfadó a los locales, desde el Ángel de la Independencia hasta la Plancha del Zócalo.

El gentío y los empujones incluso causaron que a uno de los integrantes de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones de la 4T, Epigmenio Ibarra le anduviera dando "mimiski". Ahí las "corcholatas": la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López aprovecharon para tomarse fotos juntos, pero el beso de AMLO fue para Claudia mientras que un objeto volador no identificado golpeó "accidentalmente" el rostro de Marcelo al tiempo que don Adán (siempre alegre y simpático como es él) caminaba al lado del "preciso" con bajo perfil y sin opacar al astro sol. Por cierto, ya todos olvidaron la fuerte rechifla y los gritos de "¡Fuera!" que se llevó López Obrador a su arribo al partido de béisbol de Los Diablos el pasado viernes…

***

Las "taparroscas" de Coahuila no perdieron la oportunidad de desfilar en la "marcha del pueblo", ahí se vio al senador, Armando Guadiana Tijerina, cerca del también senador por Durango (y autor intelectual de los huevos atómicos con teleobjetivo dirigidos al líder nacional morenista, Mario Delgado), José Ramón Enríquez Herrera. Muy aparte se le vio al de la Fuerza Social, Luis Fernando Salazar, quien llevaba su "tribu" representando la 4T en Coahuila. El que llevaba su propia porra fue el subsecretario de Seguridad Pública en el país, ya nada más los jueves, Ricardo Mejía Berdeja, cuya "tribu" coreaba: "Ricardo Mejía, Coahuila en ti confía" quien aseguró que llevaba más de cinco mil, aunque sus malquerientes dicen que la porra no alcanzaba ni 100. Del otro lado del Padre Nazas también hubo poder de convocatoria para la 4T y muy contenta anduvo la actual presidenta del Consejo estatal de Morena en Durango, doña Marina Vitela, acompañada de su fiel escudero; su extesorero, Cuauhtémoc Estrella, ambos cerquita de doña Claudia Sheinbaum. Por otro lado andaba el diputado federal, Omar Castañeda (quien apoya a Marcelo Ebrard) y juntos aprovecharon para recordar a algunos que ellos sí llevan décadas como Obradoristas y subieron fotos de antaño con él al "face". De los diputados "morenos" locales duranguenses cada quien jaló por su lado.

***

En otros menesteres, en Coahuila los partidos PRI, PAN y PRD ya preparan el nuevo Tucom (Todos Unidos contra Morena). Rodrigo Fuentes, Elisa Maldonado y Mary Telma Guajardo, respectivamente acordaron no solamente constituirse en un frente opositor "invencible", sino ponerle "lupa" a la elección de junio 2023 porque ni duda tienen que al igual que fueron testigos en otras entidades, el Gobierno Federal utilizará armas para apoyar a su ungido y ejercer presión. Nuestros subagentes nos comentan que mientras en el PAN Y PRD delinean las bases para dar el paso de definir su candidato de coalición y hasta posibles prospectos para diputados locales al Congreso Local, el PRI tendrá este viernes dos de diciembre, la reunión del Consejo Político Estatal, que definirá la propuesta del método de elección para la candidatura de quien encabezará la alianza. Por cierto, una de las dos que se formarán en la entidad ya que la UDC de Lenin Pérez Rivera y Alfonso Danao del MC, también se declararon listos para ir juntos.

***

Las quejas sobre los cráteres en calles y avenidas de Torreón, se encuentran en el top 3 de los reportes ciudadanos, a pesar de los 33 milloncillos que se invierten desde enero para taparlos. Nuestros subagentes disfrazados de conos de seguridad fosforescente y que juegan al 'Tío Lolo', se preguntan la causa y están seguros que algo está fallando, pues si realmente se aplicara la palabra eficiencia, la cosa sería muy diferente. Salir a la calle y no solamente para la foto, sería el primer paso a dar por parte de las autoridades municipales. Supervisar el trabajo de las constructoras contratadas por el Sistema Integral de Mantenimiento Vial para ver si rellenan adecuadamente el tipo de bache, la compactación debida y luego la instalación del asfalto suficiente y apropiado, sería el siguiente. También podrían echarle un ojo a los baches de Simas que dejan tras las reparaciones, pero que apenas un mes después, se forman las conocidas "cunetas" y vuelven los brotes. Los insidiosos subagentes que 'están en contra de todo y a favor de nada', dicen que ahora que se suspendió la monumental "remodelación" de la calzada Colón, ¿por qué no aplica esos 40 milloncillos en mejorar el pavimento? Es pregunta.

***

Nuestros subagentes disfrazados de atizador de fuego nos cuentan que el inquilino del Palacio Rosa tiene muchas ollas en la lumbre y hasta hoy, que presenta su quinto informe de Gobierno, no ha tenido ninguna quemada, pero nadie garantiza que para el sexto año de Gobierno no le llegue alguna chispa de lo caliente que está el comal. Los subagentes que le hacen al analista de datos comentan que el presupuesto 2023 no lo dejará maniobrar. Además, se enfrenta a un año atípico electoralmente, ya que el Estado de México y Coahuila son los últimos bastiones del PRI y los amantes de la cuarta transformación tienen el sartén por el mango en términos de recursos y no dudamos que echarán toda la carne al asador. Los del 'Tucom' tendrán que aventarse una jugada maestra, pues el panorama se prevé complicado…

***

Nuestros insidiosos subagentes nos reportan que ya no se sabe si la administración del alcalde del calzado inmaculado, Román Alberto Cepeda González, realmente trabaja para dar buenas cuentas en el proceso electoral que cada día está más cerca, o de plano, le está entrando a eso que le llaman, "pasividad maliciosa". Y es que nos platican algunas "gestoras sociales" de lo que queda del PRI, que cuando acuden al edificio más caro de la ciudad a realizar trámites, les ponen "trabas" si es que son de las secciones de colonias que reciben apoyos del programa Mejora del 'chico maravilla', Manolo Jiménez. Aseguran que a este alcalde no le gusta recibir a gente de las colonias, a lo mejor tiene miedo que le ensucien los muebles, por eso ni cita le piden. Inocentemente esperaban tener puertas abiertas en la Secretaría del Ayuntamiento con Natalia Fernández Martínez, quien el año pasado no se les despegaba tocando sus puertas y hasta almorzando con ellas en las colonias. Y ahora con gran diferencia apenas las ve y tajante, les advierte que ni se acerquen, porque no trae dinero… Así las cosas.