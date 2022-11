Los subagentes disfrazados de "tiktokeros" no perdieron oportunidad de ver al subsecretario de Seguridad Pública -de lunes a jueves- Ricardo Mejía Berdeja en su debut como bailarín en esta popular red social donde aparece al lado de su esposa, quien le lleva ventaja en esos menesteres. Así con ritmo, el "suspirante" a gobernador de Coahuila por la 4T -quien seguramente tiene todos los estados del país en santa paz y estaba aburrido ese día- incursionó con pasos de baile que parecían una mezcla de las coreografías de "Sopa de Caracol" y "Aserejé". La versatilidad de Mejía le permitió ofrecer ayer viernes una rueda de prensa aquí en Torreón, cobijado por el PT y la Confederación Obrera Revolucionaria.

Además, recientemente y en respuesta a las críticas por vivir fuera de Coahuila aseguró que es como si hubiera estado en las fuerzas básicas del Santos y lo hubieran invitado a otro equipo, pero sigue siendo lagunero. Por supuesto, los jugadores del equipo "Tricolor" de enfrente, también recuerdan experiencias pasadas. Ambos equipos, ahora con la fiebre del Mundial, en Qatar, tienen muy presente el conocido dicho árabe: "Un buen escarmiento vale más que un buen consejo".

***

Nuestros subagentes anticipan que "hay tiro cantado", ya que el subsecretario de lunes a martes, sacó de su ronco pecho lo que ha traído guardado, su resentimiento contra "Los Moreira", pues según él: "el que trajo la inseguridad a Coahuila fue Humberto Moreira... a los zetas los trajo el moreirato". Los que le saben a los entramados de la política coahuilense, dicen que sus afirmaciones contra el profe bailarín, sobreviviente de muchas batallas y que sigue "coleando", tarde que temprano tendrán revire. El exbebesaurio -conocido así por la vieja guardia del PRI- está además "desmemoriado" ya que su flamante "asesor" Jorge Luis Morán Delgado, tuvo el puesto de secretario de Seguridad Pública en 2012, precisamente apoyado durante el "moreirato". La realidad es que el tema electoral parece ser su prioridad no importa que la inseguridad arrecie en el resto del país…

***

Y hablando de 'desmemoriados' que cambian de partido, pero no sueltan el curul, el expriista Shamir Fernández Hernández, ve ahora todo en color rosa asegurando que el presupuesto federal 2023 asignado a Coahuila es mega extraordinario, la realidad es que no le salen las cuentas. Solo se refieren a los recursos de los programas sociales que aumentarán para los votantes cautivos, perdón para los adultos mayores y jóvenes becados por el gobierno de la 4T. Y qué decir de los recursos autorizados para el Programa Agua Saludable que ya están etiquetados, y nomás no sabe justificar por qué motivo se retrasó ahora hasta finales del 2024. También, en su mundo paralelo en el que vive ahora defendiendo la cuarta dimensión, dice que no es cierto que la inflación sea un desastre. Para él, todo está bien y claro que así es, si se parte de la jugosa dieta que recibe mensualmente.

***

Nuestros subagentes que deambulan por el edificio más caro de Torreón nos reportan que al alcalde 'mejor boleado' del país, Román Alberto Cepeda, se le está complicando la operación con el Cabildo, que amenaza con votar en contra todas las cuentas. Dicen los incidiosos subagentes disfrazados de mantel en el desayuno del Campestre que los regidores priistas y directores, ya no toleran a Natalia Fernández, secretaria del Ayuntamiento por su trato 'prepotente y descortés'. Cuentan, que la gota que derramó el vaso, fue su actitud en el desfile de la Revolución, al que no asistió el alcalde debido a una terrible cruda, perdón, gripa. Indignados los regidores prefirieron irse a las gradas con la gente ante el desaire que les hizo Natalia, al subir al presídium a los directores de su agrado en lugar de al Cabildo. Laura Reyes Retana, quien encabeza la rebelión ya dijo: o se va o votamos en contra todo…así el ambiente del ayuntamiento de Torreón.

***

Los agentes de Vialidad Municipal andan con todo. Dicen nuestros subagentes que algo les han de haber exigido sus jefes porque circulan por todos lados, parando conductores aunque no hayan cometido ninguna falta vial y el pretexto es, dizque para revisar documentos. Luego de la celebración del Buen Fin, las calles y avenidas estuvieron a reventar y no se dieron abasto levantando multas, ahora van por la Navidad. Ha pero nomás no se les ve apoyando la vialidad en la avenida Madrid, saturada por ser vía alterna, en la prolongación Cuauhtémoc donde Simas empezó a hacer trabajos, ni siquiera aparecen por otras rúas congestionadas por las peregrinaciones. Ellos mejor se dedican a cazar. Le faltará autoridad al jefe de Movilidad Luis Morales Cortés para poner orden, ¿O serán ciertos los rumores de que es él, causante del desorden? Es pregunta.

***

Ahora no fueron entrevistadores de programas de corte nacional los que vinieron a darle proyección al alcalde con el calzado mejor lustrado, fue la revista Forbes México a la que se le contrató cobertura con enviado especial y todo para que viniera y diera cuenta de la "estrategia" del edil, para poner a Torreón en los ojos de México y del Mundo que hasta ahora nomás no se le ve pies ni cabeza pues solo hizo la presentación del evento, "Día i", que asegura es para promover a Torreón, pero no dice cómo concretar inversiones tanto nacionales como extranjeras. Dicen los subagente con mala vibra que el evento lució triste y se tuvo que llenar con la presencia de los directores de área y séquitos. Don Román parece estar en franca competencia con las acciones que realiza el Gobierno estatal. ¿Sabrá que son del mismo equipo?

***

Del otro lado del Padre Nazas lo que queda del Partido Acción Nacional anda -ahora sí- con la calentura de la cada vez más cercana jornada interna donde elegirán a su dirigente estatal y ojalá esta vez no se equivoquen porque en los últimos años perdieron oportunidades para hacer ruido contra la 4T por hechos suscitados en esta entidad que traspasaron fronteras y para muestra el escándalo de las despensas con logotipos del gobierno de El Salvador, entregadas en Tlahualilo, que fue un tema dado a conocer por panistas de esa ciudad pero que fue ignorado por la dirigencia del PAN en Durango pese a que de ese tema se habló hasta en España y otros medios internacionales. El partido blanquiazul ahora parece venir con aires de cambio. Como siempre, los candidatos se acuerdan de La Laguna nada más cuando hay campañas, y por ello recientemente visitó la región el aspirante Mario Salazar (a quien muchos locales habían visto muy pocas veces en la vida pese a que ya fue secretario estatal del PAN); el pasado viernes estuvo también en La Comarca, Gerardo Galaviz, así que solamente falta la visita del otro aspirante, Bernardo Loera. A ver si alguno de ellos logra recuperar las dos terceras partes de los militantes de hueso azul que perdió el PAN los últimos años.