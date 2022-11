Los preparativos para el "acarreo"... Perdón, para la movilización "espontánea" en favor de AMLO para el próximo domingo 27 en Paseo de la Reforma en la Ciudad de los Temblores, está a todo lo que da en Coahuila. Aunque dicen no tener dinero ni para arreglar tuberías de agua potable dañadas, los ediles ya apoquinaron para la renta de camiones y viaje redondo. La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, dicen sus cercanos, que se apuntó con siete nada más. El alcalde de Frontera, Roberto Piña, también alzó la mano, no se diga el de Escobedo, Jesús Huitrón Maldonado; de Nueva Rosita, Mario Alberto López también hizo lo propio sin faltar el edil morenista reelecto de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, para entre todos llevar unos 20 en total. Considerando la distancia (ida y vuelta) y lo caro que está el diésel, el traslado saldría más o menos en 200 mil pesos, cada camión. Pero de acuerdo a la convocatoria de Morena, se les promete luego de la concentración en el Zócalo, un tour por la ciudad, lonches, refrescos y al terminar, una gratificación de… 700 pesotes. De que los morenos traen patrocinadores, traen.

La crema y nata de la política coahuilense se concentró el sábado pasado allá en un conocido salón del norte de la ciudad, para la celebración de la boda del hijo mayor del alcalde del calzado impoluto y el mejor parecido de todo el país, Román Alberto Cepeda. ¿Qué personajes de la política destacaron en el bodorrio? Pues nada menos que los exgobernadores Humberto Moreira, Enrique Martínez y el gobernador Miguel Ángel Riquelme, aunque ocuparon mesas separadas; su delfín, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, recién desempacado de Harvard y a donde, invitado por la Asociación de Alumnos Mexicanos, les fue a dar una plática del modelo de gobierno exitoso. Asistieron otros secretarios, diputados y funcionarios municipales que departieron alegremente en medio, claro, de la infaltable y apetecible grilla, las encuestas y lo que viene para el 2023. La pregunta que obviamente quedó en el aire fue ¿Ahora a quién apoya el profe bailarín?, pues en las pasadas elecciones estatales, hizo de todo para que perdiera dos a uno la secretaria nacional del Tricolor, Carolina Viggiano, esposa además de su hermano Rubén Moreira (ausente en el ágape) por lo que le ayudó fervorosamente al morenista, Julio Menchaca Salazar, a quedarse con Hidalgo.

***

Y andando por los lares de Morena, a propósito del proceso interno que conforme transcurre, se convierte en un caldero que traerá severos daños colaterales, nuestros subagentes se preguntan por qué el "ungido" del Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Federal -de lunes a jueves-, Ricardo Mejía Berdeja, quien agarró dos banderas para impulsarse, una la imagen de AMLO para explotarla y la otra "Los Moreira", no le pone nombre y apellido a los que les trae tirria y con los que trae pleito. Las lenguas bifurcadas se contonean al recordar que el primero de los Moreira que fue gobernador no lo incluyó en la sagrada nómina... Por eso renuncio al PRI y buscó cobijo en el PRD, luego en Convergencia, Movimiento Ciudadano y finalmente a Morena. Lo lógico, creen los parientes de los ofidios, es que tanto al primero de los hermanos incómodos como al que dirige al Tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén, le sacara sus trapitos al sol como hizo con su contrincante guinda, el senador Armando Guadiana Tijerina, a quien ahora hasta ataca por su edad como si eso fuera impedimento para llegar a ser, incluso, presidente de México. Sin embargo, en lugar de lo anterior, dicen que es muy mesurado cuando alguien le pregunta si los mandaría a la cárcel pues únicamente dice "no habrá impunidad".

***

¿Y dónde quedó el presidente de Torreón? Nuestros insidiosos subagentes analizan una a una las fotografías del tradicional desfile de la Revolución para ver si acaso, se disfrazó de revolucionario de ojo azul o lideró (como el alcalde de ciudad Lerdo, Homero Martínez) el desfile, pues nos comentan que algo sucedió con el alcalde Román Alberto Cepeda González, ya que aunque la fecha para la celebración del desfile era el domingo 20 de noviembre, se cambió al lunes 21 en apoyo al edil, porque sería el primer desfile que presidiría en su gestión y además se esperaba con mucha expectativa, tras dos años de que no se celebró por la pandemia, pero no se presentó. Su ausencia, aunado a que el frío ahuyentó a los espectadores, dio motivo para que apenas transcurridos 15 minutos de la parada cívica, regidores y directores emprendieran discreta retirada, dejando prácticamente solo el palco oficial y a las autoridades militares invitadas que nada más volteaban a verlos. ¡Que falta de seriedad y compromiso!

***

A propósito del Mundial, el que anda cuidando los "marcadores" es nada menos que el Inquilino del Palacio Rosa, quien recién presumió lo que hoy tiene Coahuila en diferentes rubros, y como el balón está en su cancha, anda a toda velocidad preparando su quinto informe de gobierno, mismo que presentará el próximo miércoles 30 de noviembre. El informe abarcará los ejes prioritarios y en resumen el trabajo de cinco años, pues de cara a su sexto y último año de gobierno, la premisa es mantener los marcadores y seguir atajando los goles que sus malquerientes le quieren meter un día sí y otro también en seguridad principalmente. Destacó que Coahuila entrará en una fase de desarrollo con la fabricación de los autos eléctricos que implican más inversiones y empleos, además de unas finanzas donde los ingresos propios del Estado superan los nueve mil millones de pesos; y es que aunque el dinero no da la felicidad sí calma los nervios. Respecto al escenario político electoral del 2023 donde se muestra sereno porque dice "no es la madre de todas las batallas" y aunque no extraña a los jugadores que compró el equipo de enfrente, sí anda pendiente de la afición por lo que seguirá como portero-delantero... Cuidando el marcador.

***

Del otro lado del Padre Nazas el tiempo parece haberse detenido como en una postal, pues mientras que el gobierno estatal anterior del "Güero" Aispuro se pasó años anunciando las grandes obras que iban a venir -y endeudándose- por las grandes obras que iban a ejecutarse (y de las cuales la mayoría no iniciaron sino hasta el último año quedando inconclusas) el gobierno actual no cuenta con recursos para dar celeridad a su término así es que como dice la canción "Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú". El "Gober" dijo que son casi 200 obras las que no se han terminado -ni se terminarán, dijo Don Teofilito- al cierre de este año ni a principios del próximo. La pregunta que se hacen todos (incluyendo el gobernador, Esteban Villegas) es en dónde quedaron los recursos "etiquetados" para las mismas y que según el mandatario representan más de 500 milloncillos de pesos únicamente de lo pendiente. Por cierto, ¿Alguien del gobierno anterior ya está tras las rejas por peculado o devolviendo lo que se llevó? Porque quedarse frente al Muro de Las Lamentaciones no paga las cuentas… Ni tampoco a los contratistas.