Dicen los enterados subagentes que los tambores de guerra ya se escuchan en lo que queda del PRI. Todo apunta que los amarres en Coahuila dieron como resultado que los dirigentes estatales del PRI, PAN y del PRD, se encaminarán para lograr su propia "Alianza Invencible", al margen de la nacional (R.I.P.) por los intereses de la dirigencia nacional y su coordinador en la Cámara de Diputados. Ya con la primera reunión pública, de Rodrigo Fuentes, Elisa Maldonado y Mary Telma Guajardo Villarreal para afinar y definir las bases que, dijeron, serán para ir por la misma ruta contra Morena para las elecciones del 2023 que incluyen la gubernatura y el Congreso del Estado, empiezan los diálogos formales para la integración de lo que sería un gobierno de coalición... Por primera vez en la historia de Coahuila. Y como que hasta los astros se alinean pues la Unidad Democrática de Coahuila, del exdiputado federal y tres veces alcalde de Acuña, Lenin Pérez Rivera, ya cantó que no se aliará con Morena y mejor se pintará de naranja con Movimiento Ciudadano para lanzarse como candidato. Sea como sea, le restará un importante número de votos a los "guindas", principalmente allá por las regiones, norte, centro y carbonífera.

La honestidad, la cercanía con la gente, la credibilidad, entre otros, serán los atributos que (supuestamente) se tomarán en cuenta, para finalmente definir al Coordinador del Comité de la Defensa de la 4T en Coahuila, que no es más que la antesala para la candidatura por Morena. Estos requisitos van en la segunda encuesta que al igual que la primera, la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas no dicen qué empresa las realiza, ni tampoco la metodología con que se hacen las mediciones, en el proceso interno que no es más que la simulación para el clásico "dedazo" presidencial que podría oficializarse antes del 12 de diciembre. Por lo pronto, el partido oficial dio a conocer el miércoles, los resultados de la primera fase, llamada "Encuesta de Reconocimiento" en la cual, lo que se esperaba, Armando Guadiana resultó ser el más conocido por los coahuilenses, por encima de Luis Fernando Salazar y Ricardo Mejía y Reyes Flores Hurtado. Más allá del resultado, lo cierto es que la ruptura será inminente y entonces comenzarán las verdaderas "travesuras".

Nuestros subagentes se quedaron con la boca abierta y a la espera de que salten chispas a nivel municipal, al conocer que por unanimidad en el Congreso del Estado se autorizó el punto de Acuerdo propuesto por la diputada, Luz Natalia Virgil Orona, para que se solicite al Ayuntamiento de Torreón que los planes para mover o reubicar, (ahora del lado izquierdo), la ciclovía de la calzada Colón, se realicen con estricto apego a los principios y criterios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de mayo. El documento detalla entre varios requisitos, que se debe contar con criterios de diseño universal, aunado a la obligatoriedad de coordinarse y tomar en cuenta la opinión de los expertos en la materia y de la sociedad. Llama la atención que doña Luz Natalia, fiel a su estilo claridoso y firme, fue directa en su mensaje al señalar que la planeación de las obras y los lineamientos, en este caso municipales en materia de movilidad y seguridad vial, "deben obedecer a estudios y análisis técnicos, científicos y sociales en general y nunca estar basados en ocurrencias de las autoridades municipales o de un alcalde".

Nadie se explica por qué si ahora el Simas exhibe tan buenos ingresos, resultado, de que supuestamente más ciudadanos acuden puntualmente a pagar su recibo, ni el gerente general, Lauro Villarreal Navarro, ni el gerente técnico, Raymundo Rodríguez, ni tampoco el gerente comercial, César Mario Prieto Landeros, prestan atención a los reportes ciudadanos por la gran cantidad de fugas de agua potable limpia que se registran. Lo anterior luego de que se pusieron en marcha seis nuevos pozos y que inyectaron a la red, mayor volumen de agua. El "call-center" parece de adorno, lo mismo que el área de Atención Ciudadana, por lo cual estas fugas han durado meses. Nuestros subagentes que platican con los trabajadores sindicalizados, nos reportan que aunque vean los tremendos charcos en diferentes puntos de la ciudad, no pueden atender porque primero deben recibir el reporte para que les puedan soltar el material necesario y entonces reparar las tuberías, colapsadas precisamente por la presión. Dicen que esto ya es la constante y los reclamos ciudadanos aumentan. Por cierto, el desperdicio de agua ronda los 100 litros por segundo.

La incómoda prensa local se pregunta si el siguiente paso del alcalde del calzado impoluto y el mejor parecido de todo el país, Román Alberto Cepeda González, será aparecer en CNN. Los subagentes comentan que acorde a su estrategia de posicionarse en sus aspiraciones por la candidatura para el 2023, o de "perdis" negociar la reelección, ha destinado recursos (públicos claro está) a programas de la "capirucha" del esmog, en busca del rating. Ya lleva tres al hilo en un solo mes, por ejemplo el dos de noviembre estuvo en "La Saga" de Adela Micha y viajó exprofeso a la ciudad de los temblores. El siete de noviembre, se trajo con gastos pagados y todo a la conductora Fernanda Familiar y a su equipo, para que le pusiera el micrófono y pudiera hablar a sus anchas de todo lo que ha luchado en tan solo 11 meses para transformar Torreón. Su más reciente pasarela fue este jueves 17 en el Arocena con Pascal Beltrán del Río donde se volvió a colgar todas las medallitas del empleo, del desarrollo económico y desde luego, que le ha metido una millonaria inversión en seguridad. Mientras tanto algunos integrantes de la prensa local informan que ya no los dejan entrar a las reuniones de seguridad los viernes.

Del otro lado del Padre Nazas, el gobernador de la alianza PRI, PAN, PRD Esteban Villegas Villarreal, se tomó muy en serio lo de hacer alianzas y lo de a "toro pasado" al grado de que ya está más que alineado con el gobierno de López Obrador. Como las constantes invitaciones, visitas y agradecimientos a personajes de la 4T a los eventos duranguenses no han sido suficientes para demostrarlo, recientemente en Gómez Palacio el "Gober" hizo una presentación del presupuesto federal asignado para Durango con números más alegres que un emoticón de "carita feliz" donde tuvo la puntada de incluir en su presupuesto los recursos que ejerce completamente el gobierno federal en los programas sociales y hasta el gasto corriente (nómina) de las dependencias federales. Con todo eso presumió en su reciente visita que considerando hasta lo que no ejercerá su gobierno pero sí beneficia, dijo, Durango tendría más de 12 mil millones de pesos más que el año pasado, algo así como un 17.57 por ciento más, dijo. El mandatario minutos antes aseguró que había personas que no sabían leer el presupuesto y por eso se quejaban de que era poquito el aumento de los poco más de cuatro mil millones de pesos que en realidad lleva… Lo que es querer quedar bien.