Otra de policías; nos cuentan los bien informados subagentes que como no hay suficiente personal en la Policía Municipal (son alrededor de 500 dicen cuando por lo menos debiera haber 800) ya se ha dado la instrucción de no atender ningún reporte de riña en colonias, ya sea campal o problemas domésticos pues "Solo se están atendiendo las urgencias" aseguran los subagentes, como si lo anterior no lo fuera y no estuviera relacionado con la labor preventiva porque últimamente parecen mas ocupados cazando borrachos en la noche que además es algo que ya saben hacer y muy bien los tránsitos… Y en ecos de la compra de uniformes "de postín" que hizo la actual administración municipal, entre ellos 30 cascos para los policías a precios de más de 10 mil pesos cada uno y que por cierto, siguen sin entregarse por la empresa proveedora porque no hay contrato, los subagentes disfrazados de combo se preguntan quiénes enfrentan más riesgos en su desempeño, los repartidores de alimentos vía aplicaciones digitales que andan corriendo por todos lados para llegar a tiempo, o los policías.

Y la comparación es porque el gobierno municipal con una inversión de solo 171 mil pesos regaló 102 cascos de protección para garantizar su seguridad mientras trabajan y también van incluidos motociclistas particulares, mujeres y menores de edad. Haciendo sencillas cuentas, cada casco costó algo así como mil 700 pesos, una diferencia abismal con los de los polis. En teoría fue donación de empresarios. Entonces ¿La compra a un proveedor local pudiera haber mejorado el precio?

***

Luego de que regidores, funcionarios municipales y representantes del sector comercio realizaron un recorrido por el Centro Histórico de Torreón para "medir los niveles" de ambulantaje que hay en las banquetas, a propósito del "Buen Fin", nuestros subagentes esperaban ansiosos a que también hicieran una medición de las condiciones de limpieza en las que se encuentra el centro. Lo anterior porque desde hace años no hay depósitos de basura, que los comerciantes que preparan alimentos en la vía pública tiran el agua con jabón y aceite a la calle, que sacan la basura en horarios que no corresponden, las lamentables condiciones de la Plaza de Armas, que los parquímetros de plano son adefesios inservibles y que desde el ahora abandonado "Paseo Morelos", no se ha vuelto a realizar ninguna acción de mejoramiento integral de la imagen urbana en lo que debería ser, por lo que representa, el sitio más hermoseado de la ciudad. Los chismosos subagentes que nunca están conformes, dicen que con la mitad de lo que quieren gastar en la calzada Colón una buena ayuda le darían para ponerlo en condiciones dignas y ni qué decir de muchas de las vialidades del oriente de la ciudad.

***

Dice el dicho que "candil de la calle y…". Y a nuestros subagentes les pareció apropiado su aplicación al recordar que al alcalde del calzado inmaculado y el mejor parecido de México, Román Alberto Cepeda González, se ha abocado a impulsar la integración de los alcaldes de la Zona Metropolitana de La Laguna, haciendo diversos planteamientos, pero hasta ahora no se ha podido aterrizar ninguno pues en lo que respecta a homologación de reglamentos, no es "enchílame otra". Nuestros protervos subagentes nos reportan que la novedad es que don Román ahora se integrará a la mesa directiva de un Comité Estatal de Ayuntamientos, para crear políticas públicas con intención de alcanzar un "impacto nacional". Lo cierto es que en ese organismo nada más estarán él, el edil de Saltillo y el de Monclova. Todo sea por hacer presencia en otros municipios de la entidad y buscar beneficios para Torreón, no hay que ser malpensados.

***

Para quienes estaban con el pendiente del proceso interno de lo que queda del PRI y que está a pocas semanas de lanzar su convocatoria y el método de selección de candidatos que quieran y puedan competir para el 2023, el Inquilino del Palacio Rosa en modo Consejero Estatal, aprovechó las preguntas de la incómoda prensa respecto a la "encuestitis" que abunda hasta en medios nacionales donde aparecen un día sí y otro también e hizo malabares para darles su "apapacho" a sus corcholatas priistas, Manolo, Román y Jericó. Que el "Gober" haya expresado que todos ellos tienen capacidad para ocupar cualquier puesto y además han ganado elecciones, fue música para los oídos de algunos que andan desesperados. No obstante, el mensaje también fue que al interior del partido "siempre se arreglan los trapos en casa" y se espera la unidad de los priistas, sobre todo porque todavía no se ha concretado la coalición con otras fuerzas políticas como el PAN y PRD. De acuerdo con la ley, los tiempos de precampaña son a partir del 15 de enero, así que veremos y diremos. Por cierto, respecto a las marchas del INE, el "Gober" también le entró al tema diciendo que la Reforma Electoral sería un enorme retroceso y la salida de los ciudadanos a las calles, no debe minimizarse.

***

A nuestros subagentes les llaman la atención las posturas de las "taparroscas" morenistas que se disputan la designación de candidato a gobernador... Perdón, de coordinador por la Defensa de la 4T en Coahuila. Mientras que el senador carbonero, Armando Guadiana Tijerina y el más que chido Luis Fernando Salazar andan muy tranquilitos con sus mensajes a la ciudadanía y siguen en la "talacha" animosos en sus redes sociales, el exbebesaurio que cobra como subsecretario de Seguridad Federal de lunes a jueves, Ricardo Mejía Berdeja, es lo contrario. No solamente agudiza la inminente ruptura, sino que le subió el tono al discurso confrontativo (algo que les ha funcionado a los morenistas) lo que resulta para algunos extraño si se sintiera tan seguro de ser el "ungido". Además, las sumas, las restas y los porcentajes parecen no ser lo suyo pues de manera simplista y con mofa, dijo del PEF 2023 asignado a Coahuila, que será de gran beneficio porque los adultos mayores recibirán mil pesos más en su pensión bimestral y también porque se financiará el proyecto Agua Saludable, que no se hace a capricho de nadie y que si están pidiendo más, es porque lo quieren para robárselo. ¿Viajará por carretera cuando viene a Coahuila? Porque son ya cuatro años sin un peso ni para mantenimiento. Es pregunta.

***

Del otro lado del Padre Nazas el exgobernador y actual diputado federal, Ismael Hernández Deras, solicitó recursos y no hace mucho declaró lo de ya de todos sabido, que hay desinterés del gobierno federal para el campo y así se demostró en el presupuesto de egresos de la federación, donde una vez más los recortes y la desaparición de programas son la queja de este importante sector de la población, la pregunta es ¿Dónde está la CNC? ¿Dónde está la fuerza política que anteriormente representaba? La pregunta viene a colación porque la situación del presupuesto es algo que año con año se ha repetido y ni los diputados del PRI tienen la fuerza para cambiar (al ser minoría) ni los diputados de Morena (que son mayoría) tienen interés de resolver. Los subagentes disfrazados de campesino lagunero aseguran que muy desolada estuvo la manifestación que hicieron los de la CNC de Coahuila allá afuera de la Delegación Regional de la SADER, en Lerdo, Durango, un edificio federal que ya parece abandonado, con hierba crecida, basura, con las puertas del estacionamiento cerradas (antes siempre abiertas) donde no se para ni una mosca. En la protesta no estaba ni el líder de Coahuila Natividad Navarro pero lo peor fue que de La Laguna de Durango no fue nadie, lo que llama la atención considerando que Lerdo, Mapimí, Tlahualilo y una parte de Gómez Palacio son municipios que viven de la actividad agropecuaria. Como si la CNC no existiera de este lado… Como si ya no tuviera representatividad.