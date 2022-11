Hasta el jueves soltaron los nombres de los 12 que se registraron en el proceso interno para elegir al candidato a gobernador de Morena... Ah no perdón, al defensor de los programas de la 4T. Ese mismo día por la noche se realizó la primera reunión del Consejo Político que se trasladó hasta Frontera, municipio de la Región Centro, gobernado por Morena y donde desde el mes de marzo empezó a operar el exbebesaurio y subsecretario de Seguridad Federal- de lunes a jueves-, Ricardo Mejía Berdeja, quien lógicamente sacó mayor votación que el resto de las "taparroscas" morenistas, y que de tres pasaron a cuatro, pues la sorpresa la dio el delegado federal de Bienestar, Reyes Flores Hurtado, el que estuvo muy calladito y alcanzó 11 votos, contra el más que chido Luis Fernando Salazar que logró ocho, en contraste con el senador del sombrero Stetson, Armando Guadiana Tijerina, que nada más tuvo cuatro rayitas.

El dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, ya adelantó que ahora siguen las encuestas y serán abiertas a la población, así que prepárese para que le llamen a cualquier hora del día o de la noche. Por cierto, ¿Ya vieron las bardas que empiezan a aparecer por todos lados con letras guindas que dicen Ricardo #EselBueno?. Ni para qué gastan en encuestas.

***

Dicen que "trabajo mata grilla", pero en el caso de este municipio administrado por el alcalde del calzado inmaculado, Román Alberto Cepeda González, en ocasiones pareciera ser al revés. Nuestros subagentes disfrazados de supervisores de calles de la periferia y del oriente de la ciudad se preguntan a quiénes se refirió el edil cuando, levantando una ceja, se aventó a decir que "aunque a algunos les incomode, se ha pavimentado, recarpeteado y bacheado más que en otras administraciones". Dicen nuestros subagentes que aunque le reporten al presidente cifras alegres que éste a su vez dé a conocer a la incómoda prensa, pareciera referirse a otra ciudad, pues aquí los baches, hoyancos que dejan las empresas que mal le trabajan al Simas representan la imagen urbana que muestra la ciudad a la que quieren poner en "los ojos del mundo". Y no se diga el trabajo que jura y perjura que realiza el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, SIMV a quien nadie le supervisa la calidad de lo que hace ni en el material ni mucho menos la compactación. En sus constantes viajes a otros municipios, don Román pudiera comparar lo que es abocarse verdaderamente "a la chamba", en vez de voltear hacia lo que hicieron o dejaron de hacer sus antecesores que tampoco es que sean excelentes referencias.

***

Como que la tendencia parece ser comprar a empresas "espectrales", comercializadoras, revendedoras o que nada más "prestan" su registro comercial y por lo tanto inflan precios. Esto viene a cuento porque nuestros subagentes que aún no se reponen del susto al saber que el ayuntamiento de Torreón gastará alrededor de 15 millones de pesos para comprarle a una sola empresa saltillense, Abastecimientos y Servicios de Seguridad Industrial del Norte S.A. de C.V., uniformes, esposas, fornituras, chamarras, botas y otros accesorios "de lujo" para los polis municipales a precios como si fueran marcas de alta gama, por ejemplo cascos con valor de 10 mil pesos, se sorprendieron con las tronantes declaraciones del jefazo de la DSPM, César Perales Esparza, quien no sólo defendió el gasto, ya que él avaló las especificaciones técnicas de la compra basado en sus 28 años de servicio y porque dice que eso les da a los muchachos " identidad y arraigo". Nuestros subagentes, que seguirán con lupa tanto el destino de estos recursos públicos así como la entrega completa de lo que se licitó, se preguntan por qué no se han surtido, si de acuerdo con la licitación, eran 30 días después del fallo el cuatro de octubre. Los que le saben a estos entramados, aseguran que el contrato ni siquiera ha sido firmado.

***

Nuestros subagentes disfrazados de director de teatro nos reportan que tremendo coraje se llevó el alcalde más bien parecido de todos los tiempos -según Fernanda Familiar- don Román Alberto Cepeda González recientemente. Cuentan que nunca esperó que la maestra a quien entregaron la medalla Xavier Villaurrutia, la investigadora cubana, Ileana Diéguez Caballero, dijera en su discurso que le entregaban la medalla en una tierra profundamente atravesada por la violencia, donde viven muchas personas que no están aquí, que sufren día a día la pérdida de sus seres queridos, a los que siguen buscando (como que se quedó en el 2013 la maestra). Y casi al final de la intervención mostraron una manta con la leyenda 'X la justicia que les debemos'. El telón se corrió mostrando una obra que relata al pueblo 'Cherán', dominado por las autodefensas, muy del estilo del sur de la República. Por supuesto el alcalde no esperaba el discurso tan fuera de tono y más cuando hace alusión al Torreón Seguro. Los subagentes comentaron que don Román destacó la cultura como un factor primordial pero cuestionan que las autoridades sean permisivas con el sonido de los bares que está tan encima de los decibeles permitidos que incluso dentro del teatro se escucha la música y la vibración del bar de enfrente.

***

Hablando de dotes histriónicos del otro lado del Padre Nazas, cuentan los subagentes disfrazados de plantas carnívoras en la Ciudad Jardín, que a la regidora ahora neomorenista, Flora Leal, por poco y se le salen las de cocodrilo en la última sesión de Cabildo donde no encontró el respaldo que esperaba al decir que fue "encañonada" allá rumbo a Villa Juárez, pues fue observadora electoral el pasado domingo. Los "malosos" y quienes según esto manejaban camionetas "sospechosas" decidieron que la regidora ya había trabajado demasiado ese día quitándole las llaves de su vehículo no sin antes preguntarle si traía dinero pues suponían que andaba "operando" el voto (o sea que también andaban de observadores electorales). Según Flora una patrulla municipal se habría sumado a "los malosos" nada más para estorbar.... Perdón, para azuzarla también pero en plena "correteada" se descompuso y se quedó varada dando lástimas además de un motivo para señalar la autoridad de copartícipes (tan listos). El presidente, Homero Martínez, lo primero que hizo fue negar todo y señalar el hecho de que la regidora llamó a medio mundo y hasta transmitió en sus redes sociales sin denunciarlo al 911 por lo que ni reporte hay. Palabras más o palabras menos el presidente refirió que a los morenos el espíritu de Marga López suele poseerlos para "victimizarse" en elecciones. Don Homero también refirió que en pasadas contiendas los morenistas han incurrido en prácticas, digamos, poco ortodoxas contra priistas y que de eso no dicen nada. Por cierto, ¿Ya arrancaría la patrulla P441?

***

Antes de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, denunciara desde Coahuila textualmente que "Morena se ha aliado al crimen organizado para ganar entidades y municipios" aunado a otros datos e imágenes que circulan en las inestables redes sociales sobre la ola de violencia que ocurre en otros estados, incluso las colindantes con Coahuila, el Inquilino del Palacio Rosa ya había empezado a alzar la voz y a insistir en sus discursos respecto a la necesidad de valorar las condiciones de paz que hoy tiene la entidad y todo lo que depende de ella, "Por el bien de todos", como dice la frase más utilizada por López Obrador. Se han mencionado los intentos de ingreso de bandas criminales de cara al adelantado proceso electoral, por lo que los operativos terrestres y aéreos también subieron de intensidad. Resaltar la seguridad será sin duda la bandera que estará usando el PRI y los partidos que se le sumen como un concepto central a difundir por todas las vías en la próxima contienda electoral pues esperan que mediante Telequinesis se inserte en el inconsciente colectivo la idea de que un cambio no siempre es lo mejor para Coahuila (al menos no para todos) y así se refleje en las urnas.