Encuestas van y vienen dentro del caos... Perdón del proceso interno de Morena que pese a que se inscribieron 62 aspirantes para defender la 4T en Coahuila, mantienen en los primeros lugares al senador taurino, Armando Guadiana Tijerina y al más que chido Luis Fernando Salazar. En tanto en tercer lugar aparece quien ya se apoderó prácticamente de la marca organizando mítines, desfile de camiones y ya anda prometiendo cosas, que es el exbebesaurio y subsecretario de Seguridad Federal -ya de lunes a jueves-, Ricardo Mejía Berdeja. Sus malquerientes aseguran que por más arengas contra el régimen estatal y sus antecesores, así como las vivas para AMLO y todas las veladoras puestas a la publicidad que sin reparo en gastos, tiene por todos lados, sigue rezagado en las encuestas. Nuestros subagentes que se colaron a los eventos del pasado fin de semana, nos reportan que los que asisten son beneficiarios de programas sociales pero no morenistas, algunos son miembros de organizaciones sindicales o del sector salud, pero los que más lo rodean son priistas y panistas resentidos reclutados en sus giras de fin de semana.

Así como se ve Mejía tiene más que suficiente para hacer ruido porque además en todo el país Morena ha ganado las gubernaturas casi sin estructura, apoyados en supuestos ofendidos y en los programas sociales de la 4T sin que importe si conocen o no al candidato.

***

Nuestros subagentes nos reportan que a raíz del cónclave panista que tuvieron el pasado domingo, allá en la "Capirucha" del pan de pulque, todo apunta a que la "Alianza por Coahuila" va. Con la autorización que dio lo que queda del blanquiazul en la entidad a su dirigente, la monclovense Elisa Maldonado de "explorar posibles" alianzas con otros partidos, menos con Morena para el proceso electoral 2023, se acorta la distancia para que el pacto se concrete. Al darle luz verde, significa que doña Elisa puede empezar a platicar con el PRI, el PRD y otras fuerzas políticas interesadas. Por cierto, el que reapareció con un señalamiento directo fue el panista Guillermo Anaya contra los aspirantes "guindas" en sentido de que están violando flagrantemente la ley y haciendo actos anticipados de campaña con recursos públicos o peor aún de procedencia incierta (lo jamás visto), por lo que dijo pueden ir a parar a los tribunales. Los morenistas ya pueden empezar a temblar del miedo como lo han hecho en los últimos meses. A ver qué pueden mover los panistas desde el Consejo Nacional donde quedó Anaya junto con Ernesto Saro, el alcalde de Monclova Mario Delgado, y las laguneras, Blanca Eppen y la regidora Alma Lucina Fong.

***

Para justificar la labor -si es que hubo alguna- de los policías municipales en los bancos a raíz del reciente atraco, resulta que el alcalde más guapo de México que tiene "unos ojazos debajo de esas dos cejas", según Fernanda Familiar, y que afortunadamente los tiene ahí porque de lo contrario... don Román Alberto Cepeda, mencionó que los elementos se encargan de la seguridad "de la puerta para afuera". Los subagentes disfrazados de Genios de la Lámpara siguen esperando entonces la detención de los responsables porque por mucho que los buscaron y los buscaron los pillos no se quedaron dentro del banco. Hacía ya tres años que no había un asalto a un banco en Torreón, entonces ¿Qué andan haciendo los policías? Bueno, una pista se las pueden dar los oficiales (hombre y mujer) que conducían la patrulla 35179 el pasado domingo de madrugada allá en Ciudad Nazas, pues se la pasan deteniendo a conductores trasnochados sin motivo cruzando los dedos para ver si -con suerte- les toca alguno tomado y poder extorsionarlo… Perdón, salvaguardar su vida. Así sucedió el domingo pasado a las cuatro de la mañana en Sierra del Papagayo, ahí en la colonia Ampliación Valle del Nazas donde dichos policías hicieron la detención de un joven luego de que pidieran hasta apoyo de Tránsito Municipal pero ya estando detenido en la Colón le bajaron cinco mil pesillos al detenido con la promesa de no llevarse al corralón un vehículo porque quién sabe cuántas cosas le iba a pasar al vehículo allá según esto. El joven incauto se asustó y hasta mandó traer los cinco mil pesos y todo por tomarse dos cervezas a dos cuadras de su casa -distancia a la que por cierto se realizó la detención que ameritó una multa de dos mil pesos porque muy apenas aliento alcohólico traía-. Así se las gasta la Policía que nos "protege" a los ciudadanos. Se hubiera ido caminando.

***

Como la gerencia de una de las empresas de pintura más conocidas de la región despacha, licita y se adjudica contratos -dicen nuestros bien informados subagentes- desde el edificio más caro de la ciudad, por eso no nos extrañe que en Torreón pueda faltar alumbrado, bacheo, pavimento, colectores para renovar los drenajes, agua potable, etcétera, pero jamás pintura. En ese sentido no es raro ver que pinten y repinten las cordonerías, las banquetas y muy pronto hasta de verde los árboles ya que algunos se les están secando. La novedad más reciente es que, como el verde es vida, ya andan pintando el adoquín del bulevar Independencia ahí por El Fresno, de este color algo que a los subagentes les recordó al periodo del exalcalde, Salomón Juan Marcos. Quizá próximamente haya algún programa de pintura de fachadas en el centro de Torreón, algo que todavía no se le ha ocurrido al director de Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Torreón, Víctor Manuel Navarro Arratia, quien suele ser el que más beneficios obtiene por ponerle color a nuestras vidas. Y otra pregunta un tanto inocente ¿Por qué si hay calles tan deterioradas en la ciudad, especialmente donde ha pasado Simas abriendo zanjas y después ha pavimentado con empresas patito por como dejan las calles llenas de fisuras, bordes y demás irregularidades, se decidió meterle mano a la carretera a San Pedro en los tramos en que no necesita nada? Es pregunta.

***

Del otro lado del Padre Nazas llamó la atención la declaración que hizo en días recientes doña Marina Vitela, exalcaldesa de Gómez Palacio y actual presidenta del Consejo Estatal de Morena en Durango, estado que según su amigo y actual gobernador de la entidad, Esteban Villegas, quedó muy desfalcado por la administración anterior del "Güero" Aispuro. Resulta que doña Marina, quien reapareció en escena luego de haber manejado un perfil bajo estos meses, nunca pudo llevarse bien con Aispuro y con más razón "lamentó" el estado en que Villegas recibió el Gobierno. Lo curioso es que la excandidata morenista a la Gubernatura no dijo ni pío de los señalamientos que hay en su contra a raíz de su paso por la Presidencia de Gómez Palacio debido a muchos faltantes que existen, según dijo hace un mes el secretario del Ayuntamiento Vicente Reyes, siendo ese el motivo de que se hayan formalizado denuncias contra 10 funcionarios de primer nivel además del descuido en todos los aspectos del Municipio, desde las oficinas hasta el parque vehicular y por supuesto la desaparición de programas de beneficio social. Ni hablar, "cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar".

***

En la "Capital de los Alacranes" los panistas andan muy activos estos días pues apenas el pasado domingo se realizó la asamblea estatal donde eligieron consejeros y en puerta está la renovación de la dirigencia estatal del PAN en Durango que será el próximo 18 de Noviembre. Se han registrado tres contendientes: Mario Salazar Madera, quien presentó recientemente su renuncia como secretario general a la presidenta estatal, Verónica Pérez, y es apoyado por muchos panistas de La Laguna; También se registró Gerardo Galaviz Martínez, diputado local, quien dicen es bien visto por el exgobernador, José Rosas Aispuro, de quien algunos "desmemoriados" se andan queriendo desmarcar; y también se registró Bernardo Loera, quien ha sido impulsando por el alcalde de Durango, Toño Ochoa. Como consejeros nacionales quedaron Verónica Pérez, Claudia Hernández, Malena González, Toño Ochoa, Armando Tejeda y Jorge Salum del Palacio. De entre los consejeros estatales (que fueron 40 hombres y 40 mujeres) destacan varios laguneros entre ellos Francisco Bueno, Julio Castañeda, Jorge Calero, Uvaldo Nájera, Luis Lozano, Ángel el "Kene" Luna, Raúl Villegas Morales, Héctor Escamilla, y también laguneras como Alejandra Vázquez, Carmen Ávalos, Claudia Ulloa, Gina Campuzano, Rosario Castro Lozano, y su amiga "Chomis" Salomé Elyd Sáenz.