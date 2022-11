Tras la visita a Coahuila del señor que no se va a sentar (por mucho que lo pida Felipe Calderón), el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que se aventó enormes osos de peluche con el Inquilino del Palacio Rosa, el jueves en La Mañanera sorprendió que el "Preciso" del Palacio Nacional le reconoció a Riquelme la votación local a favor para que las fuerzas armadas sigan en las calles hasta el 2028 e incluso resaltó el papel del Mando Especial de La Laguna que ayudó a abatir la delincuencia en años en que los laguneros sufrieron "muchísima inseguridad y violencia" y no descartó que modelos de seguridad como ese puedan replicarse en otras entidades. La flor que López Obrador mandó podría ser indicio de que si la puerta no está abierta al menos sí lo está una ventana para platicar sobre posibles escenarios al momento de la transición de poderes por allá por el 2023 cuando haya nuevo gobernador en Coahuila. Recientemente el "Gober" acompañó a los militares de Acuña en su primer aniversario desde que les construyó con dineros estatales un mega cuartel para 700 elementos y sus familias mismo que, por cierto, el gobierno federal no ha querido inaugurar… Igual y se esperan hasta el 2023.

Con el espaldarazo que le dio AMLO y hasta la justificación para que el exbebesaurio y actual subsecretario de Seguridad Federal -de lunes a viernes- Ricardo Mejía Berdeja, se promueva "en sus ratos libres" en Coahuila con motivo de las elecciones del 2023, va otra muestra de la simulación del proceso interno de Morena. Hasta ahora no se sabe si Mejía seguirá cobrando en el gobierno federal o renunciará, lo cual a nuestros subagentes disfrazados de estrategas políticos se les antoja imposible, pues de lo contrario ya no tendrá pasarela los jueves en La Mañanera. El avecindado en Acapulco, Guerrero, que busca la gubernatura de Coahuila usa -como ya se estila- las redes sociales para despotricar contra el gobierno en turno y al parecer con apoyo desde "arriba", así es que muchos creen que será el ungido el 12 de diciembre y a los otros dos contrincantes, el más que chido, Luis Fernando Salazar y el senador y empresario del carbón, Armando Guadiana Tijerina, quienes llevan tiempo picando piedra recibirán un "gracias por participar" de parte de la Dirigencia Nacional con sus encuestas a favor del proyecto de Ricardo Sóstenes. Mientras llega esa fecha, lo que se espera es que tapicen el estado con más publicidad mientras el Instituto Estatal Electoral sigue "pintado".

***

Mientras el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, tiene tiempo para aparecer en medios televisivos de la ciudad de México y en programas de entretenimiento como "La Saga" los pensionados del municipio caminan con antorchas hacia el edificio más caro de la ciudad para "incendiar" los ánimos pues esperan desde los primeros meses del año, dicen, una audiencia con la primera autoridad. En este mismo supuesto hay vecinos de varias colonias populares de Torreón que han pedido audiencias no solo con el alcalde, sino con varios de los directores que han aprendido con el ejemplo y se muestran inalcanzables. Mientras el programa transcurría -aunque en ausencia de Adela Micha- se giraron instrucciones a toda la base trabajadora de confianza y hasta a los sindicalizados para que dejaran lo que estuvieran haciendo y alrededor de las 10:15 de la mañana -cuando se supone deberían estar trabajando- se sentaran a ver la entrevista y enviaran mensajes de felicitación exaltando la imagen de la primera autoridad. En el espacio dio una especie de mini-informe. Cuentan además que para sacarse la espina, ahora invertirá más recursos del erario y pagará a la periodista para que venga personalmente a Torreón a entrevistarlo. ¿Qué tal?

***

Para instalar la llamada "Ciclo Vida" de la calzada Colón por alrededor de 30 millones de pesos distribuidos en varias licitaciones por adjudicación directa, la anterior administración municipal eliminó un carril a la ya congestionada vialidad. Ahora alguien en la Dirección de Obras Públicas tuvo el mismo dolor de cabeza del Dios Júpiter cuando nació Minerva (la diosa de la eterna sabiduría) y surgió la "novedosa" idea de desarrollar otro proyecto ahí mismo en la Colón que significará un gasto de recursos públicos de otros 40 millones de pesos como si no hubiera otras cosas que arreglar en Torreón en materia de ingeniería vial, drenaje y pavimento. Ahora, dijeron, la ciclovía se pasará al carril de alta velocidad dejando solo un carril para la circulación por cada sentido, una velocidad de 30 kilómetros por hora y se eliminarán las vueltas izquierdas para no poner en riesgo a los ciclistas. Por cierto, ¿Alguien ya sabe cuántos ciclistas utilizan diariamente la Ciclovía? ¿Tendrán el estudio?. Lo anterior como para que se justifique el gasto y el estrangulamiento de la vía mas utilizada para salir directo del bulevar Revolución a los bulevares Independencia y Constitución.

***

Hablando de dolores de cabeza, en una "danza de números" que le causaría el mismo malestar a Pitágoras se convirtió la información sobre los accidentes viales que se presentan en Torreón. Que no osen las áreas de Tribunales de Justicia Municipal, Bomberos, Socorristas, Protección Civil o policías, y demás insinuar siquiera que ocurre un choque en el que se arreglen los particulares, porque para el jefazo de Movilidad Municipal, Luis Morales Cortés, o es falso o sencillamente no cuenta en la estadística. De no obedecer, se les pueden fincar responsabilidades y hasta una "baja". Fue hace una semana que según una bitácora oficial se registraron 17 accidentes, pero el "jefazo" de Vialidad presuroso salió a aclarar que nada más fueron 12 porque esos son los que atendieron, es decir, no alcanzaron a llegar a los otros percances y por ello no se contabilizaron oficialmente... Como si no hubieran ocurrido. Lo que no pudo negar fue el alza mientras los agentes de Tránsito se dedican a la "caza" y asustar con el petate del muerto a conductores.

***

En San Pedro de las Colonias hay más bailes que obra, comentan sus habitantes, razón por la cual ya apodan al alcalde David Mejía como "David bailes" pues lo que más ha hecho son espectáculos artísticos y deportivos cuyas habilidades para organizarlos le vienen al alcalde por herencia familiar y donde el común denominador parece ser la cuantiosa ganancia que deja a varios en la Presidencia la venta de cerveza. Lo anterior es una constante en el caso de eventos del Rey de los Deportes y lo mismo ocurrió con la Feria donde los eventos familiares se han convertido en cantinas. La vigilancia también deja mucho qué desear mientras a los policías los ponen a hacer otras cosas de "proximidad social", siendo lo más reciente cargar flores y cubetas con agua a los visitantes del panteón municipal, una medida que del otro lado del Padre Nazas se habría vuelto muy popular el pasado día de finados cuando se quedaron sin agua los recién inaugurados sanitarios del camposanto de San Isidro en ciudad Lerdo, pues los constructores no consideraron la baja presión de agua que hay en el sector y no se llenaban los tanques de los WC conforme a la alta demanda. Uno o varios cubetazos habrían sido de ayuda porque ante la saturación una persona no supo qué hacer ya estando ahí y "liberó a Willy", dicen, en el exterior de los baños.