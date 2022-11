Quizá porque el Gobierno "aspiracionista" de Coahuila busca siempre obtener el primer lugar en diferentes rubros ahora le tocó la "distinción" de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revisó con lupa las cuentas públicas del año pasado y encontró que entre todas las entidades del país el Estado que registró los montos más altos sin aclarar fue -redoble de tambores- Coahuila. Resulta que en 17 controles que se le realizó al gobierno local reportó irregularidades por casi dos mil millones de pesillos aunque casi el 65 por ciento de esas observaciones corresponden al sector de Salud por lo cual es factible para este orden de gobierno aplicar el clásico "fue por la pandemia". Coahuila se ganó ese primer lugar pese a que son pocos, si no es que poquísimos, los recursos que ha recibido del gobierno federal según el buzón de quejas que han recopilado los subagentes ¿Qué harían la ASF y el Gobierno estatal si Coahuila hubiera recibido más?

Por detrás de Coahuila, en el mismo ranking quedó Durango con observaciones por 655 millones aunque peor porque la mayor parte está relacionada a gastos sin detallar, realizados por el Gobierno estatal. Ambos estados, por cierto, con muchas más observaciones que el gobierno de Chiapas. En total la ASF observó más de 10 mil millones de pesos de acuerdo al horroroso informe de fiscalización presentado el pasado viernes ante la Cámara de Diputados, a ver qué hacen con él.

***

Y como la convocatoria de Morena ya está tan claramente "a modo", la dirigencia nacional se pasó por el arco del triunfo el requisito de la Residencia en Coahuila y en su lugar le pusieron que es suficiente "ser coahuilense por nacimiento", por lo cual no será un problema para el subsecretario de Seguridad Pública -de lunes a viernes- Ricardo Mejía Berdeja el que lleve 17 años radicando fuera de la entidad. No obstante, dicen que según su INE podrá votar en Torreón y le tocará la casilla de Torreón Jardín. Nuestros chismosos subagentes infiltrados en las altas esferas de la 4T, nos reportan que estuvieron tan duros los jaloneos durante el pasado lunes en la dirigencia del CEN de Morena entre Mario Delgado, Citlali Hernández, y hasta el "padrino" del exbebesaurio, Alfonso Durazo Montaño, en calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, con facultades para participar en los procesos de selección de candidaturas, que por eso hasta cerca de la medianoche soltaron la cantada Convocatoria. Otra cosa que pasarán por alto es su militancia en Morena, algo que ya se ha vuelto común en ese partido. Por cierto, de acuerdo con el Artículo 9 de los estatutos del partido guinda les prohibieron a los "suspirantes" que se registren el próximo jueves tres y el viernes cuatro de noviembre, realizar acusaciones públicas contra su partido, los órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas. De incumplir, la sanción sería la cancelación del registro. También, deberán firmar una "carta vinculante" en la que se comprometen a respetar los resultados de la convocatoria, cuyos resultados se darán a conocer el 12 de diciembre.

***

Nuestros subagentes disfrazados de avanzada nos reportan que ayer martes en su reunión con los "becados" del Congreso del Estado, la cuarta "corcholata" presidencial... Perdón, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a la que asistió también el Inquilino del Palacio Rosa, cumplió su propósito de acaparar los reflectores. Se vio que ambos tienen positiva comunicación, respeto e identifica bien a Coahuila como una de las entidades que se han aliado con el Ejército y ha trabajado para mejorar la seguridad como las inversiones por más de dos mil 500 millones de pesos, por lo que el apoyo hacia la permanencia de las fuerzas armadas en las calles hasta el 2028 es irrestricto. Adán y Riquelme llegaron juntos al evento, fue arropado por senadores coahuilenses, diputados federales, alcaldes y alcaldesas de todo el estado que se dieron cita en el Palacio de Coss. El exgobernador de Tabasco no escatimó en reconocer la seguridad que tiene Coahuila y que 'se nota' la fuerte actividad económica y su deseo de seguir trabajando coordinadamente. Saludó a muchos, se tomó fotos y tuvo atenciones institucionales para todos, incluso para las legisladoras panistas que votaron en contra y en todo momento ponderó la agenda social del gobierno federal pero mesurado. El senador pro AMLO, Armando Guadiana, fue sentado en primera fila y fue saludado profusamente.

***

Nuestros subagentes que recorren los pasillos del edificio más caro de la ciudad nos indican que luego de que el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, declaró en tono seco y levantando la ceja, que si alguno de los funcionarios municipales pretendía "lanzarse" a participar en alguna campaña electoral en puerta que nada más pidiera licencia o renunciara, el ambiente se puso gélido. El alcalde tiene razón, los funcionarios no tendrían por qué recibir un sueldo del erario público por participar en campañas electorales (algo que ningún partido político entiende y por el contrario hasta exigen a quienes están en la sagrada nómina su participación en actividades proselitistas) pues ellos están para cumplir con un propósito como servidores públicos, que es lo que le interesa a la ciudadanía y donde quedan a deber. Ojalá que la misma postura que manifestó el edil se mantenga en un dado caso que la balanza se incline a su favor tomando en cuenta sus aspiraciones políticas. Por lo pronto a causa del apercibimiento para que regidores o funcionarios no acudan a eventos de la estructura priista o a los que convoca el "Delfín" del "Gober", Manolo Jiménez, muchos no hayan qué hacer con eso de que este último también declaró hace unos días que en caso de que el "ungido" del PRI para la contienda en Coahuila del 2023 sea el actual diputado federal, Jericó Abramo Masso, o el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se sumaría al proyecto con el fin de sacar adelante a Coahuila.

***

Se dice que quien vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Lo anterior viene a colación porque del otro lado del Padre Nazas la muerte del empresario, Ernesto Herrera, causó gran impacto y reacciones diversas entre la clase política que suele dirigir su vida como en un tablero de Ajedrez, pues queda claro que "una vez terminado el juego el rey y el peón vuelven a la misma caja". A raíz de lo anterior, varios políticos de altos vuelos de los que acudieron al funeral ya corrieron a actualizar su testamento sabiendo que los pasos de Azrael son silenciosos. Otros sacaron cita con el doctor porque aseguran que "también" les ha dolido algo en estos días. Al menos tres empresarios -de manera discreta- andan pidiendo informes del destino que tendrán los "muchachitos" tranquilos y de buenas maneras que acompañaban al "don" a todas partes. La constante incógnita en los corrillos del Ayuntamiento es ¿Quién asumirá ahora la figura patriarcal que servía de principal apoyo para doña Lety que hoy está al frente de la Presidencia de Gómez Palacio? La conmoción por la muerte inesperada y el funeral que causó gran movilización no ha dejado de ser motivo de reflexiones en las charlas de café. Lo cierto y en palabras de Samuel Johnson es que "no importa cómo muere un hombre, sino cómo vive". Q.E.P.D.