Concluyó el plazo fijado por el IEC -Coahuila- para que el subsecretario de Seguridad Pública Federal -de lunes a viernes-, Ricardo Mejía Berdeja retirara los espectaculares, limpiara las bardas y también quitara mensajes en redes sociales. Pero, como lo que dice el IEC le hace lo que el viento a Juárez, Mejía no solamente desoyó al organismo electoral, sino que, en Torreón, donde el municipio le hizo el trabajo ante solicitud del IEC, el exbebesaurio, ni tardo ni perezoso colocó otros nuevos en una clara afrenta... Igual y así repunta en las encuestas. Además, sigue en sus reuniones de fin de semana para hablar sobre la Prevención del Delito, utilizando su imagen y la de AMLO.

Nuestros subagentes se preguntan: Si no es precandidato, tampoco candidato y sí funcionario federal encargado además de un área tan sensible como es la seguridad del país, ¿Por qué no va de gira a Zacatecas, a Guerrero, a Michoacán, a Jalisco o de perdida a Hidalgo, Coahuila donde secuestran alcaldes, a dar esas pláticas? Ah y a propósito de la ejecución a manos del hampa organizada de uno de sus operadores de fin de semana, Salvador Llamas Urbina, con quien aparece en fotos ha llamado la atención en estos días uno de los tuits del morenista, John Ackerman.

Otra de las "taparoscas" morenista que se la pasa mandándoles "buenas vibras" a los otros dos contrincantes en la lucha por la designación de Morena para Coahuila, es el de La Fuerza Social y más que chido Luis Fernando Salazar, quien dijo varias verdades de la realidad de la 4T en Coahuila: Ricardo Mejía Berdeja no está afiliado a Morena; por alargar los tiempos para designar al "ungido" se enardecieron los ánimos y ahora ya no hay regreso ante las peleas de Mejía y el senador del Stetson Armando Guadiana; La competencia real está en las encuestas. Mientras tanto el dirigente nacional de los guindas y objeto del deseo de los huevos aerodinámicos, Mario Delgado, ya puso fecha a la publicación de la convocatoria para su precandidato a la Gubernatura de Coahuila... Perdón, coordinador de defensa de la 4T y será el lunes 31 de octubre. Las fechas de los registros se fijaron para el jueves tres y viernes cuatro de noviembre, para dar tiempo a la definición a más tardar el 12 de diciembre con lo que arrancan sus tareas de organización para las elecciones 2023. Los subagentes dicen que de aquí a la fecha se verá quiénes llegan y cómo llegan luego de haberse herido, maldecido, y vapuleado.

Mientras tanto el Inquilino del Palacio Rosa ya mandó un mensaje a quienes aspiran a la candidatura para el 2023 y dijo que las pugnas internas, guerras sucias entre candidatos, ataques y descalificaciones a su gobierno, antes y durante el proceso electoral, no afectarán la fortaleza económica que hoy tiene Coahuila. Riquelme aseguró que los indicadores positivos logrados no están colgados de alfileres, a diferencia de otras entidades del país. También dijo que no va a permitir que "nada, ni nadie" venga a hacer "travesuras" con discursos, polarización y posturas intimidatorias. "El que tenga oídos que escuche"… Y más si su partido es guinda, dicen, cuyos simpatizantes últimamente andan muy entretenidos buscando algunas casitas del "Gober".

El que tuvo su pasarela a través de su reunión estelar de presentación del Plan Director de Desarrollo 2022-2040 fue el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González. Quienes asistieron a dicho evento se dieron cuenta que el decálogo de planes, proyectos y estudios denota grandes dosis de imaginación y requerirá sin duda de acciones concretas que pongan orden y hagan un Torreón más competitivo para que dicho Plan sea tomado en serio, también habrá que ver los detalles claro, dado que en la presentación brillaron por su ausencia. El evento, como ceremonia de lucimiento personal sin duda fue buena movida por la asistencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, los Ipecos y hasta el arropamiento del Inquilino del Palacio Rosa. Durante la misma se escucharon clichés en frases como la de "buscar estrategias para poner a Torreón en los ojos de México y del Mundo". Claro está que mientras la Dirección de Obras Públicas del Municipio siga sin atender a los ciudadanos ni atender mucho menos quejas cotidianas como la pavimentación o el bacheo, la macrovisión de don Román de esta ciudad parece todavía un sueño.

Nuestros subagentes disfrazados de fontaneros nos comentan que en Torreón Jardín, colonia que brilla por sus majestuosas fuentes y que presume un buen uso del agua, ya que utilizan agua tratada en casi todas sus fuentes, queda por lo pronto a deber justamente en una de ellas, la de la entrada de la colonia, bastante extensa por cierto, misma que usa agua de la llave (de esa que no sale para bañarse ni para otras necesidades básicas más primordiales en muchas colonias del oriente de Torreón menos "fifís"). Como el buen juez por su casa empieza quizá algún bien enterado pueda avisarle a la directora de Ecología y Medio Ambiente, Susana Estens, que además vive en esta misma colonia, que ahí en sus alrededores no se está cuidando un recurso natural tan preciado como es el agua "potable" y que por muy bonita que se vea la fuente para alimentarla se podría utilizar el agua residual que brota como "fuente" de las alcantarillas de varias partes de la ciudad pues -bien tratadas- dan el mismo efecto visual.

Del otro lado del Padre Nazas aunque las chamuscadas del gobierno entrante hacia la pasada administración estatal están al orden del día, todavía el gobierno de don Esteban Villegas no ha anunciado que alguno de los "corruptos" exfuncionarios del gobierno de Aispuro (cuyas identidades cuidan celosamente) ya haya pisado la cárcel por los casi mil 500 millones de pesillos que se desviaron presuntamente al bolsillo de unos cuantos. Las órdenes de aprehensión -ya giradas- todavía no han dado resultados y aunque se han asegurado vehículos y casas, lo interesante sería que devuelvan a las arcas las cantidades sustraídas en los últimos cuatro años restando margen de esta manera a la posibilidad de que, a la distancia, las acciones de hoy no se interpreten en el futuro como una "vendetta" del grupo del exgobernador, Jorge Herrera Caldera, (del cual don Esteban formó parte) hacia el gobierno de Aispuro que también les dio su tatemada al inicio de su administración y luego todo quedó en el olvido y sin consecuencias graves para las principales figuras del gobierno.