La contienda interna de Morena en Coahuila ya tiene fecha fatal para la publicación por parte de la dirigencia nacional. La convocatoria para designar a quien será el Coordinador de la Defensa de los programas de la 4T (precandidato de "los guindas" para el 2023) será allá por el 15 de noviembre. Lo que implica que se oficializará el nombre los primeros de diciembre, una vez que se tengan los resultados del dedo presidencial... Perdón, de la "verdadera encuesta". Nuestros subagentes nos informan que con todo y la plática para la "reconciliación" que tendrán en estos días Mario Delgado Carrillo con el subsecretario de Seguridad Federal (de lunes a jueves), amante de las cabalgatas en Ponny, Ricardo Mejía Berdeja y el senador empresario del carbón, Armando Guadiana Tijerina, todo apunta a que de aquí para entonces, arreciarán las patadas por encima y por debajo de la mesa mientras el de La Fuerza Social, Luis Fernando Salazar, ve los toros desde la barrera.

Con respecto a las medidas cautelares emitidas por el IEC para que los dos bajaran la publicidad en bardas, espectaculares y publicaciones en redes sociales, el que ya dijo que se las pasará por el arco del triunfo, es el exburbujo y ya tiene gira hoy y mañana en Piedras Negras, Acuña, Saltillo y Ramos Arizpe. ¿Qué tal?

***

Una vez que en el Estado de México que al igual que en Coahuila tendrá elecciones en 2023, el PRI ya designó a candidata mujer en la persona de Alejandra del Moral Vela como aspirante al gobierno de Edomex, de acuerdo con el principio de equidad de género, corresponde que en Coahuila vaya un candidato hombre. Y en este marco, todo apunta a que aún en caso de que haya o no la "Alianza Va por México", se seguirá con el mismo principio de paridad. Los subagentes comentan que respecto a que haya Coalición en esta entidad, el escenario "pinta" diferente, luego de que "becadas" del PAN en el Congreso del Estado, presentaran una iniciativa para constituir y reglamentar un gobierno de coalición en Coahuila, lo que para el Inquilino del Palacio Rosa, vino a ser música para sus oídos, en su afán de conformar ese pacto político. Parece ser que se analizarán los términos del planteamiento, el tricolor no presentará contrapropuesta y al contrario, el "Gober" está dispuesto al diálogo con PAN, PRD, el MC y otros partidos locales "Tutti Frutti" con quienes coquetea abiertamente.

***

Ahora que nuestros subagentes que todo lo ven y todo lo escuchan, se dieron cuenta que en la flamante nómina del Ayuntamiento de Torreón aparecen empleados de Plazas y Mercados que ganan mucho más que el alcalde y que el director de Policía, recordaron que esto mismo ocurre en Parques y Jardines donde los secretarios del Sindicato de Empleados Municipales también gozan de estos sueldazos y se la han pasado "rolando" la dirigencia estos últimos años entre los mismos. Basta echar una revisadita para darse cuenta de todos los "privilegios" que han logrado. Mientras, el tesorero, Óscar Luján Fernández, se puso en modo "creativo" y busca establecer un tabulador de sueldos, porque los que hay actualmente dependen de lo cercano que estén en el ánimo del jefe. Hay direcciones como la de Desarrollo Económico donde además de la directora general, hay otros cuatro directores. Lo mismo que en la Secretaría del Ayuntamiento. No es por intrigar pero fue en el 2018 cuando a los agentes de la Policía Municipal se les dio su último incremento de sueldos e igual en el caso de los elementos de Bomberos... Para llorar.

***

Nuestros subagentes nos reportaron que quienes andan haciendo "travesuras" entre el gremio transportista, particularmente entre los concesionarios de autobuses que por sus recorridos tienen que ver con el Metrobús, son nada menos que los expriistas convertidos ahora a morenistas Víctor Severo Ortiz Aguilar y Jorge Luis Morán, quien en su gestión como alcalde interino de Torreón allá en 2017, protegió con sospechoso interés a los famosos "cinqueros". Resulta que estos últimos crecieron desde entonces y ahora son una fuerte organización de taxistas, ilegales claro, pero que circulan por las principales vialidades. En lo que respecta a Víctor Severo, hijo de un fallecido y rudo líder del transporte, que aunque nunca mostró el carácter ni el perfil para impulsar el negocio, ahora -dicen las malas lenguas- que anda financiando "revoltosos" para sabotear el ya de por sí tardado servicio de transporte y que dizque, está en la complicada fase del modelo de negocios.

***

Luego de que el Inegi diera a conocer los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, en la que La Laguna aparece en el 18 lugar de acuerdo con el tercer trimestre 2022, nuestros subagentes recordaron que el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, firmó el 22 de agosto un convenio con costo para el erario por 230 mil pesos en un solo pago para que el Inegi le haga una encuesta de seguridad "exclusiva". Es decir, que se le desagregue de Gómez Palacio y Lerdo, de los resultados que se obtienen como Zona Metropolitana de La Laguna "no sé si eso tenga que ver con los municipios de (Durango)", donde cabe mencionar se dispararon los delitos como el robo el año pasado y el anterior. Seguramente don Román habrá hecho cosas diferentes en su Administración para tener algún resultado diferente y por eso insiste en una mayor precisión.

***

Nuestros subagentes disfrazados de tlayuda oaxaqueña nos comentan que los artesanos del estado de Oaxaca al parecer fueron embaucados por algunos "vivillos" de la Dirección de Plazas y Mercados y habrían sido engañados para poder instalarse en la Plaza de Armas. Según los informantes que ningún interés deben tener en este asunto, hay un inspector de nombre "Hugo" que presuntamente habría hecho un cobro de 100 mil pesillos en efectivo con facilidad de liquidarlo en dos pagos ahí mismo en la caja registradora no auditable de la camioneta de "Hugo". Una semana después los artesanos aún no logran tener el recibo de dicho pago, a pesar de que encarecidamente se los han estado pidiendo para poder comprobar los egresos de la asociación. Se dice que no todo es culpa de Luis Bretado, director de Plazas y Mercados, y que habría otros intereses en juego que no tienen nada que ver con el de mejorar los ingresos "oficiales" de las cajas registradoras de la Presidencia Municipal.

***

Del otro lado del Padre Nazas donde se realizan las obras de Agua Saludable, el tabasqueño y secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien al parecer tiene un "Tarugómetro" podría también empezar a aplicar pruebas Otis acá mismo en el norte del país en la Dirección Regional de la Conagua donde los informes oficiales y "globales" que difunden los altos directivos (que además son del sur del país) son convenientemente "confusos" de ahí que se pasó de tener un 50 por ciento de avance a un 10 por ciento. Los subagentes disfrazados de supervisores de obra aseguran que el director, Eduardo Fuentes, juró y perjuró que no pudo presentar a la CMIC un informe "global" de un recurso "global" que no tendrá hasta el 2023, cuando habrán de gastarse unos 12 mil millones de pesillos, una cosa de nada pues. Hablando de malos entendidos en Gómez Palacio, el que sacó su morral como el "Chavo del Ocho" y se marchó a 50 días de iniciada la administración municipal fue nada menos que el director de Comunicación Social, Reginaldo Díaz, pese a que doña Lety siempre le pidió atender sus funciones con la tersura de un algodón de azúcar, paciente y cariñosa como es ella. Por cierto, a todo el que le pregunta a Reginaldo contesta como Pedro Vargas que está "muy agradecido", "muy agradecido" y "muy agradecido".