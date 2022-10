Nuestros subagentes disfrazados de virus cibernético casi colapsan el fin de semana en redes sociales con la guerra de declaraciones y repartición de culpas entre el "Gober" de Coahuila, Miguel Riquelme; el "Gober" de Tamaulipas, Américo Villarreal; y el subsecretario de Seguridad Pública federal -de lunes a viernes- Ricardo Mejía Berdeja, con lo que se politizó un hecho lamentable como el secuestro del alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo Infante, y nueve personas más, cuando regresaban de un festival de Pueblos Mágicos en Oaxaca de donde volaron a Tamaulipas para cruzar la carretera federal número 2, en su tramo Nuevo Laredo-Piedras Negras, hecho que dejó de manifiesto la tremenda inseguridad que impera en esta vía donde hombres armados les dieron una "correteada", luego los privaron de su libertad, y ya después fueron rescatados tras un mega operativo coordinado con el Ejército. ¿Cuántas familias no habrán corrido con la misma suerte de ser rescatadas?

En fin, al tiempo que todo esto ocurría a Mejía Berdeja se le vio entretenido en actividades proselitistas en Piedras Negras, en Acuña y desfiló tranquilamente en la cabalgata en Allende, por lo que mientras que se desplegaba el operativo, el funcionario andaba con trabajadores electricistas. Los gobernadores reconocieron la ayuda del Ejército, La Marina y del secretario de gobernación, Adán Augusto López... Aunque otros se hayan colgado luego la medalla.

***

Hablando de violencia y como también enfrente hace aire, nuestros subagentes disfrazados con camisetas moradas gritando que la culpa no era suya, ni dónde estaba ni cómo vestía no pudieron dejar pasar que tanto al Inquilino del Palacio Rosa como al resto de los integrantes del gobierno del Estado de extracción priista -desde luego- ya se les olvidó o les tiene sin cuidado la orden de restricción que enfrenta el diputado local, Mario Cepeda, a quien ya lo traen en todos los eventos cerca de la afectada, también priista y cercana a Riquelme, Silvia Garza. El más reciente fue un evento de entrega de unas techumbres. Fue debido a una denuncia formal ante la Fiscalía General (de todos conocida) contra el diputado local por agresiones contra la encargada de Relaciones Públicas en el PRI, que el diputado tiene prohibido -en teoría- estar cerca de Silvia a bastantes metros de distancia aunque en la práctica la restricción a nadie le ha importado y menos cuidar las formas, por lo que lo sientan en el presídium y tanto el alcalde mejor lustrado de Torreón como el Inquilino del Palacio Rosa le agradecen su presencia y todo enfrente de la afectada. ¿Qué tal?

***

Nuestros chismosos subagentes también nos cuentan de las supuestas travesuras del alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, quien además de impedir a sus directores acudir a las reuniones de la estructura priista que busca cerrar filas con el "Delfín" del Gober, Manolo Jiménez, también solicita que le ayuden a generar el mismo vacío a representantes de sectores privados. El alcalde encendió las alertas luego de insinuar que en la 4T lo esperan con los brazos abiertos para que sea su candidato "moreno" de ojo azul a la Gubernatura de Coahuila para el 2023 porque allá sí ven claro, cristalino, casi diáfano (o sea que no como en el PRI donde lleva muchos años cobrando... Perdón, trabajando en el Gobierno del Estado). Hablando de los aspirantes en Morena o "taparroscas" también llamó la atención el comunicado que Armando Guadiana dirigió al presidente López Obrador titulado: "Ricardo Mejía Berdeja utiliza las instancias del gobierno federal con fines electorales"; con lo cual don Armando cual guerrero nigromante igualito que en los "ThunderCats", desenfundó la Espada del Augurio "para ver mas allá de lo evidente" reprochando guerra sucia de Mejía. O sea excelente ambiente laboral ahí donde esperan a don Román.

***

Aunque usted no lo crea, existe en Torreón una Comisión de Planeación y Urbanismo del Ayuntamiento -misma que preside Felipe González Miranda- y en la que nuestros insidiosos subagentes no han encontrado que alguno de sus integrantes sea urbanista o tenga algún curso "patito" en planeación y al parecer tampoco sentido común. El comentario viene a colación porque tuvieron la brillante idea de regresarle su nombre original al periférico de "Raúl López Sánchez" y que en 2018, durante la administración panista -que al igual que en esta al parecer tampoco tenían mucho que hacer- se les ocurrió ponerle el nombre de "Ejército Mexicano", quizás con la idea de integración metropolitana dado que del lado de Durango así se llama, y se conocen innumerables casos de rúas en la sufrida Laguna con nombres diferentes en la misma calle, nada más por molestar, claro. López Sánchez quien fuera gobernador interino del estado, se le recuerda solamente por haber sido el predecesor en el cargo del abuelo del muy bien boleado alcalde que tenemos en esta tierras y por otros terrenos que obtuvo también, dicen los maldicientes. Más allá de los nombres y como suele ocurrir en estos casos a nadie del Cabildo se le ocurrió que lo anterior conlleva perjuicios económicos a ciudadanos, empresas, oficinas de gobierno, escuelas y demás particulares que tienen sus domicilios sobre dicha vialidad, pues se verán forzados a cambiar, nuevamente, su documentación personal y otros trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es tan quisquilloso y no muy eficiente que digamos, en eso de conceder citas para lo que sea. Ciertamente los panistas no se preocuparon entonces y los priistas tampoco lo hicieron ahora, siendo mas fácil echarle la culpa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y los ciudadanos?

***

El jefazo de Movilidad Municipal en Torreón, Luis Morales, mejor conocido como "el hombre de las mil chambas" ya cambió de parecer respecto a los radares tipo pistolas que en la anterior administración causaron tantos problemas a los ciudadanos "correlones" al ser utilizadas indebidamente y que según él, justo por eso las había desaparecido. Nuestros subagentes disfrazados de tránsitos recaudadores de ingresos no auditables, dicen que todavía en enero la apuesta era que los conductores respetaran el reglamento de Tránsito, es decir, más cultura vial y menos sanciones. Pues ahora resulta que siempre sí promueve y con singular alegría al proveedor de los equipos "Dragon Eyes", para medir la velocidad y captar en imagen el momento exacto en que los conductores exceden los límites con el único objetivo de tener evidencia para aplicarles una horrorosa multa y sin saque. También promueve otro radar fijo en puentes peatonales. Dadas las "travesuras" de los tránsitos que con nombres y apellidos fueron ventaneados en redes sociales -de lo que don Luis no ha dicho ni pío- todo apunta a que la avanzada tecnología no solo se reflejará en el "Tequiliú" sino en los ingresos municipales por multas, algo que interesa mucho al Ayuntamiento.

***

Si existen tantas colonias de Torreón que necesitan "una manita" en limpieza, en drenajes, alumbrado, arreglo de baches o repavimentaciones, nuestros subagentes disfrazados de buzón de quejas no se explican, por qué en la anterior y en la actual administración hay una obsesión de modificar y rehabilitar la calzada Colón como si fuera la única; lo que implica una nueva y millonaria inversión. En eso se entretiene desde enero el titular de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, cuya experiencia como propietario de una pequeña constructora seguramente le motiva a ver qué más le hacen a la ya de por sí estrangulada calzada Colón, a la que ahora le pretenden dejar un carril de circulación, cancelar las vueltas a la izquierda, ampliar banquetas, etcétera, y todo sin un estudio de ingeniería vial para saber a dónde van a mandar los miles de vehículos que transitan a diario por ahí. Tan enfocado anda el director en ese menester, que de nada sirvió a los habitantes del Fraccionamiento Santa Elena documentar hasta con fotografías el daño en el pavimento de sus calles para el cual solicitaban arreglo y ante la nula respuesta del municipio pidieron varias veces una cita con Von Bertrab, cuyo personal les avisó que ya no hay presupuesto para esas cosas y además no hay citas con el director hasta abril del 2023. En pocas palabras: no estén moliendo.

***

Del otro lado del Padre Nazas no hubo sorpresas en la elección de los dirigentes de lo que queda del PAN, en Lerdo y Gómez Palacio. En la Ciudad Jardín ganó Roberto Favela Escobedo, en planilla de unidad, mientras que en Gómez Palacio ganó Silvia Nevárez, la hija del exalcalde de Tlahualilo, Sergio Nevárez. Casualmente Silvia es la jefa de programas para mujeres rurales en la Presidencia, cargo que le dio la alcaldesa priista, Leticia Herrera, o sea que ya se va viendo para dónde corre el agua. Y justo en Gómez los protervos subagentes casi rompen el monitor de su PC al ver la calificación que dieron en Mitofsky a doña Lety en el "Ranking" de aprobación de 150 alcaldes de México (de un total de 2 mil 471 municipios que hay) donde la mandaron al penúltimo lugar y solo a unas semanas de haber entrado en funciones, algo que contrasta con lo que se percibe en las calles pero como las encuestas son de quien las paga, pues en esta ocasión en Mitofsky se evitaron la molestia de calificar a otros alcaldes laguneros como el de Lerdo, el de San Pedro de Las Colonias, el de Matamoros y el de Madero. En la misma encuesta salió el alcalde mejor amueblado de Torreón, Román Cepeda, apenas dos lugares abajo del alcalde "presidenciable" de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. ¿Esos de los números andarán en sus cinco?