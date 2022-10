Nuestros subagentes que han estado comiendo palomitas muy atentos mientras recrudece la batalla campal entre las "taparroscas" de Morena en Coahuila no dejaron pasar la estrategia del "exbebesaurio", Ricardo Mejía Berdeja, contra Armando Guadiana Tijerina por un tema de hace casi una década (presunto lavado de dinero) por el cual aseguran habría sido exonerado pero como a Guadiana le dicen el mudo pues también se le fue a la yugular al subsecretario de Seguridad Pública -de lunes a viernes- al acusarlo de difundir el video de la investigación mientras recordaba a Mejía que debiera ocupar más su tiempo en atender la inseguridad que hay en el país. De momento, el que se dice "ungido" para abanderar la 4T en Coahuila para el 2023 canceló la visita de fin de semana que tocaba a Piedras Negras en una quinta campestre. Llamó la atención que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila ordenara al organismo "pantalla" La Fuerza Social, (LFS) (que sirve de plataforma política al más que chido, Luis Fernando Salazar) retirar su propaganda mientras cierra los ojos con la publicidad de Mejía Berdeja que también está por doquier. Poderoso caballero...

Mientras tanto los protervos subagentes que no descansan aseguran que lo que debería ya tener preocupados a los priistas en Coahuila es que los morenistas ven la lucha nada más entre ellos y Riquelme. De momento andan muchísimo más enfocados en la contienda interna usando desde la denostación pública hasta la guerra sucia pasando por la compra de liderazgos, propaganda, etcétera, que en criticar o poner atención a lo que anda haciendo el secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Manolo Jiménez, quien es el "favorito" del "Gober" para sucederlo en el 2023. Lo anterior aunque resulte cómodo para cualquier "aspiracionista" no es una buena señal, pues los morenos siguen atacando al "Gober" al considerarlo la figura más importante del PRI y principal adversario a vencer al advertir que será una elección de "Estado" pero a Manolo de momento no lo consideran un candidato difícil de vencer e incluso lo han catalogado como "tibio" en varias ocasiones. Los malquerientes de Manolo -pese a que tienen buenas credenciales y dio buenos resultados allá en Saltillo en sus tiempos de alcalde- dicen que no ha podido aún "conectar" con las bases de la militancia del propio PRI.

***

Luego de que el dueño de la 4T le aventó una manzana envenenada al "Gober" al incluirlo en una lista de 42 "presidenciables" de la oposición, de cara al proceso 2024, nuestros subagentes nos reportaron que con ceño fruncido Riquelme aprovechó la ocasión para criticar la falta de seriedad del "preciso" y porque dijo que es una chunga, una estrategia distractora (de las que por cierto le salen a pedir de boca) y que hasta se entromete en andar buscando candidatos de otros partidos en vez de abocarse a Morena (quizá como han ganado en las urnas ya casi todos los estados, anda tranquilo en ese aspecto). Lo que sí es que el Inquilino del Palacio Rosa aseguró no tener "sueños guajiros" y reviró que de momento se ocupa de cosas importantes... Como la seguridad del Estado. Será el sereno, pero allá en la Región Norte se capturó a integrantes de un grupo delincuencial procedente de Tamaulipas, el mismo que atacó Villa Unión en 2019 y con su captura, aseguran, hubo aportes de información "muy interesantes". Ojalá que las calenturas de todos los que aspiran a la silla estatal no sean de esas que prenden el fuego para luego ofrecerse de bomberos con miras al próximo proceso electoral.

***

Del otro lado del Padre Nazas, en la Ciudad Jardín, los subagentes disfrazados de planta carnívora cuentan que al parecer la que se cambió de partido, al menos en la práctica, es la regidora "priista" Selene Galván, pues comentan que intentó molestar al alcalde de Lerdo, Homero Martínez, en la pasada sesión de Cabildo pero con una mala estrategia, pues trató de revivir un tema viejo y gastado que además fue bandera de los morenistas desde antes de las campañas electorales pasadas, que fue el cambio del nombre del bulevar José Santos Valdés por el del exgobernador, José Rosas Aispuro Torres... Cosa que en su momento a poca gente le interesó. El tema ya ni había sido tocado por los propios morenistas pero doña Selene lo revivió en la sesión ordinaria en una clara afrenta contra el alcalde, quien se mostró tan preocupado que lo calificó como simple "grilla" de grupos de Morena y andaba tan de buen humor que hasta dijo que en una de esas le pone el nombre del "profe" a otra vialidad ya para que duerman tranquilos. La regidora Galván es protegida (así le dicen) del exdiputado cenecista Raúl Vargas, quien según esto habría tratado de mandar algún mensaje a don Homero. Por cierto, Vargas últimamente ha sido muy nombrado en el sector campesino porque dicen que hasta sin progenitora se puede venir quedando luego de que vendió unas tierras que -comentan- eran de su mamá pero sin su consentimiento y con las cuales se sostenía la mujer mayor, lo que ha causado bastante indignación entre los cenecistas.