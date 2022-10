Como los políticos prometen construir un puente incluso donde no hay río -dijo el dirigente de la desaparecida Unión Soviética, Nikita Kruschev- resulta que en Coahuila respecto de la posible alianza PRI-PAN-PRD podría haber sorpresas. Los que prefieren ver el futuro en tono sepia consideran que la Alianza se fue a la basura gracias a quienes solo pensaron primero en ellos, después en ellos y al último en ellos como 'Alito' Moreno -milagrosamente- aún mandamás del PRI Nacional y el coordinador de los "becados" federales priistas, Rubén Moreira, quienes están mas alineados con López Obrador que el propio Marcelo Ebrard. Pero, los que le saben a la tenebra política tienen otros datos y como Coahuila "se cuece aparte" se habla de que este acuerdo tripartidista podría darse desde lo local. Lo que sabe es que "los amarres" ya se están buscando y como en política no hay casualidades, ahí está la fotografía del exgobernador perredista de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, quien se declara listo para el 2024 y quien se reunió el lunes en esta ciudad con el gobernador Riquelme con miras al 2023 para definir "una nueva ruta para el país".

De acuerdo con el calendario electoral, el dos de enero del 2023 arranca oficialmente el proceso en Coahuila y el Estado de México, únicas entidades donde habrá elecciones, y los subagentes nos reportan que así como se ven las cosas en Morena para elegir al Coordinador de los Programas por la Defensa de la 4T el "ungido" si acaso tendrá poco más de un mes para placearse con ese cargo a sus anchas por todo el Estado, fumar la pipa de la paz con los que denostó y reconciliarse con los verdaderos "obradoristas" a los que en cada elección, por cierto, hacen menos. La fecha para la publicación de la convocatoria y el levantamiento de la encuesta llámese "dedazo presidencial" que habrá de legitimar como siempre el imán de los huevos teledirigidos y mandamás de Morena, Mario Delgado, posiblemente se dé a conocer hasta noviembre o diciembre. Los subagentes disfrazados de encuesta inducida advierten de la posibilidad de impugnaciones por actos anticipados de campaña (otra vez) pues basta revisar algunas de las imágenes de los interesados en espectaculares y el contenido de sus redes sociales para darse cuenta de que la ley en la materia se la ha pasado varias veces por los mismos que han perseguido al dirigente nacional en varias partes del país.

***

El que andará en la "Capirucha" del esmog el próximo lunes y martes será el Inquilino del Palacio Rosa en calidad de "gobernador sobreviviente del PRI" pues será uno de los ponentes en el evento "Diálogos por México" en el que también estará quien -se dice- ya negoció el Estado de México, Alfredo del Mazo. Tras su nuevo libro "Cómo ponerse a las patadas a la 4T y no morir en el intento" el lagunero compartirá con senadores, exgobernadores y economistas, la fórmula de cómo sobrevivir sin recursos federales debido a los recortes, la desaparición de programas, fondos y fideicomisos federales como Fortaseg, Fondo Minero, Fondos Metropolitanos, Infraestructura carretera, y los de Salud. Seguramente también hablará de la forma en la que se prepara para lo que será un estrangulamiento financiero en el 2023 por ser año electoral. Algo que también podría compartir es cómo quedó la megadeuda que recibió en herencia de sus antecesores tras la reestructuración que seguramente es un tema que seguirán explotando los "guindas" en su contra.

***

Nuestros subagentes que rondan por el "mundo paralelo" de los ipecos adheridos al Grupo Empresarial de la Laguna, el famoso GEL, nos reportan de visos de una fuerte ruptura entre algunos de sus organismos integrantes, como ya sucedió con Luis Garnier Flores, presidente de la Ciudad Industrial quien dijo "Ahí se ven". Resulta que la adelantada euforia electoral, ya llegó a sus reuniones y la discrepancia sobre a cuál candidato apoyar de cara a la elección del 2023 fue la manzana de la discordia. Otro motivo es que dicen los malquerientes de este 'Club de Tobi' que las dirigencias de las diferentes cámaras, se las rolan entre los mismos. Mariano Serna de la Canaco, Carlos González Silva de la Canacintra y Guillermo Martínez Ávila de la Canirac. Los chismosos subagentes nos reportan que aunque hay algunos organismos como el CLIP con José Luis Hotema que claramente 'batean' para el lado de Morena, pero como de todo da la viña del señor dentro del GEL, hay quienes coquetean con el PRI y con Morena (por si acaso). Por cierto muy preocupados por exigir a los candidatos o candidatas una agenda que privilegie la seguridad pública, Mariano Serna y Jorge Reyes aparecieron como voceros del movimiento "Yo Sí Quiero" que juran y perjuran no tiene fines políticos ni partidistas ¿Será?

***

Muy contenta se le vio a la "becada" plurinominal por la 4T en el Congreso de Coahuila, Francisca Aguilar, en el cuarto informe de la "corcholata" presidencial, Claudia Sheinbaum, la semana pasada. Llamó la atención de nuestros intrigosos subagentes, quienes pasan sus tiempos libres en las inestables redes sociales, que pese a que Panchita "dio aviso que no asistiría a la sesión por causa justificada", presumió en redes sociales el trabajo legislativo que "supuestamente" presentó esa semana además de una fotografía en su curul, ¿Será que ya puso en práctica la simulación característica en su partido?. Nuestros subagentes el mes pasado pudieron notar que la morenista utilizó el famoso "copypaste" en un pronunciamiento referente a la conmemoración del 115 aniversario de la ciudad de Torreón, donde sin pensarlo, plagió casi en su totalidad un artículo publicado por esta casa editora, pero eso sí lo complementó echándose un clavado por Wikipedia. En la sesión de ayer utilizó el mismo truquillo, por lo que nuestros subagentes ya la bautizaron como la "diputada fusil" y es que ha de ser dificilísimo andar de un lado al otro apoyando a Mejía Berdeja y para colmo tener que hacer bien su trabajo.

***

No es que no sean creíbles los proyectos anunciados por el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda, pero sin demeritar las buenas intenciones con las que -no obstante- aseguran está empedrado el camino al infierno no queda claro de dónde van a salir los recursos de los 350 millones que se van a gastar en el proyecto para solucionar los problemas viales del norte de Torreón, proyecto que incluye un paso a desnivel. Otro es el proyecto de invertir mil 700 millones de pesos para construir un drenaje pluvial, desde el centro hacia el oriente, que implicaría abrir toda la ciudad pues hasta ahora no hay fechas de inicio ya que además tendría que participar con recursos la federación (lo que es igual que un grito en el desierto). Considerando los 19 arcos de seguridad y las más de 200 videocámaras que quiere instalar, los malquerientes de don Román ven con recelo la posibilidad de poder cumplir con estos proyectos recordando que, por ejemplo, en el caso del "Mejoramiento del Centro Histórico" del que se supone que ya tiene 26 milloncillos de pesos recaudados de las cuotas "obligatorias" que pagaron los ciudadanos no se ha podido hacer algo con la basura y maleza.

***

Del otro lado del Padre Nazas lo que queda del PAN se prepara para el próximo domingo cuando se celebrará la asamblea para que la militancia pueda elegir a quienes se harán cargo de la dirigencia municipal tanto en Gómez Palacio como en Lerdo. Los aspirantes en Lerdo son Roberto Favela Escobedo y José Guadalupe Pérez Sánchez. En Gómez Palacio se menciona a Luis Lozano, el joven Carlos Córdova, Uvaldo Nájera Gandarilla (actual regidor y quien ya fue dirigente), Carlos Rosales Arcaute, Luis Gerardo Márquez; además mujeres como la exregidora María del Carmen Ávalos y la actual funcionaria municipal, Silvia Nevárez, hija del exalcalde panista de Tlahualilo, Sergio Nevárez. En ambas ciudades los interesados en renovar las dirigencias enfrentarán el reto de atraer más militantes, recuperar el voto duro de antaño, regresar a sus principios básicos y evitar que Acción Nacional se siga despertando tras una noche de juerga siendo trasladado por el de la carretilla (el partido Tricolor) cuando ya lo trae de regreso tras cada elección "aliancista" donde poquísimas posiciones han obtenido tras apoyar a los priistas en su afán de no dejar que lleguen los de Morena.