La campaña adelantada de los morenistas para la candidatura al 2023, subió de intensidad esta semana y se alargó hasta noviembre la fecha para sacar la convocatoria en la que se designará a su candidato a gobernador llamado en Morena "coordinador en Defensa de la 4T". Lo anterior para dar oportunidad al subsecretario de Seguridad Federal (de lunes a viernes) Ricardo Mejía Berdeja a que "crezca" en las encuestas. Por lo pronto, el más que chido Luis Fernando Salazar ya aventó varios dardos envenenados contra Mejía al decir que debería ya mejor renunciar a su cargo pues anda más metido en la grilla que en sus deberes. Y como enfrente no cantan mal las rancheras, finalmente el secretario de Inclusión, Manolo Jiménez (el ungido aparente del Palacio Rosa) ya dio una muestra de tener sangre en las venas al declarar a la proterva prensa amarra navajas que "el piso lo va construyendo cada quien" en revire a lo antes declarado por el alcalde de los zapatos inmaculados y protagonista de la nueva temporada de la serie "El Indomable", Román Alberto Cepeda, quien recién pidió a su partido (que aún es el PRI) "piso parejo para la elección de candidato y mecanismos de elección "creíbles" o sea; prácticamente lo mismo que Luis Fernando en Morena.

***

Nuestros subagentes expertos en bebidas espirituosas y levantamiento de tarro andan muy preocupados por las nuevas disposiciones del Gobierno federal que implican ajustes en la medición de alcoholemia, lo que significa que ya no será 0.40 el grado máximo de alcohol permitido, sino que pasará a 0.25. El problema que se aproxima es que la medida no ha sido "socializada" entre restauranteros y mucho menos entre la ciudadanía, pese a que deberá aplicarse a mediados de noviembre próximo. Lo anterior, seguramente será muy bienvenido por las autoridades municipales que podrán aplicar multas a diestra y siniestra a los conductores (con lo que batallan). Hasta ahora el jefazo de Movilidad de Torreón, Luis Morales Cortés, seguramente ha andado ocupado en diversos menesteres al grado de que todavía no se ha visto claro respecto a alguna campaña informativa. Quizá lo que ocupe sus pocos tiempos libres por ahora sea montar alguna estrategia para evitar las "travesuras" que andan haciendo sus tecnológicos muchachos que, dicen, ya hasta traen terminales electrónicas personales y también son tan amables que hasta acompañan o llevan a los conductores a los cajeros bancarios para que puedan disponer de efectivo para la respectiva "cooperación".

***

Mientras nuestros inconformes subagentes esperan sentados a que la Dirección de Servicios Administrativos le haga al "Mandrake" y se las ingenie para que aparezca en el sitio oficial el acta de fallo de la Licitación Pública Nacional No. LPN/DSA/042/2022 y que de acuerdo con la convocatoria es para la adquisición de uniformes de los policías, el fallo ya se dio el pasado martes cuatro de octubre a las 14:00 horas. Al parecer la causa del hermetismo es nada más porque se gastarán unos 15 milloncillos de pesos del erario público en zapatos, camisas y camisolas. Conociendo los gustos de quienes despachan en el edificio más caro de la ciudad, quizá sean artículos de diseñador porque solo así se justificaría el precio unitario de unos 30 mil pesillos por agente. Por cierto, la empresa a la que iba dirigida la convocatoria tampoco fabrica estos artículos sino que se dedica a vender y comprar, es decir, otra comercializadora favorita del Ayuntamiento que además casualmente fue la única que participó en la licitación; Una práctica que se está haciendo costumbre en la oficina que dirige Víctor Navarro.

***

En los corrillos de la Presidencia de Torreón nos reportan del ingreso como subsecretario del Ayuntamiento del que fue delegado de la FGR en Coahuila y posteriormente director de la Policía Municipal en Monclova, Fernando Olivas Jurado, como parte de los movimientos que se dieron esta semana en una de las áreas municipales con la nómina más obesa, que es ahí donde despacha doña Natalia Guadalupe Fernández Martínez. Los primeros informes indican que el motivo de la nueva adquisición es para que le ayuden por el "exceso de trabajo" que tiene la funcionaria que se siente comprometida a asistir a todos los eventos con el alcalde, quien quite y lo supla. Por cierto, ahí sobrevive como coordinador Carlos Bustos Rodríguez, quien inició con el actual gobierno en enero como director general del DIF, pero luego "cayó de la gracia" y lo acomodaron en ese espacio con un sueldito de 42 mil 259 pesos. Para que entrara Olivas Jurado, dieron de baja a Jorge Maldonado Rivas, quien a pesar de ser subsecretario, le pagaban 37 mil 853 pesos y lo mandaron a la Colón, al Sistema Integral de Mantenimiento Vial a ver si los ayuda a tapar baches.

***

En la Universidad Autónoma de Coahuila nos reportan de una negociación entre el Inquilino de Palacio Rosa, Miguel Riquelme y el doctor en ciencias 'ocultas' Manuel Medina Elizondo, tótem de la Facultad de Contaduría y Administración. Nuestros subagentes disfrazados de maestros con doble plaza de la UA de C nos comentan que dicha negociación terminó en un gran premio de consolación para el abogado Carlos Centeno Aranda, a quien lo acaban de designar director de la Universidad Tecnológica de Torreón, luego de que amenazaba con apoyar al doctor Salvador Chavarría y convertirse en la piedrita en el zapato para la reelección de la actual coordinadora, Sandra López Chavarría. Dicen, nuestros subagentes, que la plática fluyó de forma amena pues 'no había nada escondido bajo el sol' y sobre las pretensiones de Medina, experto en el arte de conservar el poder, dicen por ahí que hasta consejos le dio al 'Gober' para seguir ejerciéndolo tras el trono una vez que termine su sexenio... Eso si ganan claro está, porque Medina, dicen, también anda coqueteando con el grupo "moreno" de Mejía Berdeja, al cual ya se sumaron otros que juraban lealtad a Riquelme. Las cosas en definitiva, no están del todo peladitas y en la boca…

***

Del otro lado del Padre Nazas el que al parecer ya está ganando puntos con la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, es el síndico municipal, Jaime Aguilera, quien le dio una desconocida al regidor morenista, Armando Navarro, quien palabras más o palabras menos lo llamó "chismoso" por irle a contar los comentarios que hizo durante su visita a la Dirección de Seguridad Pública. Los ojos del síndico mientras Navarro hablaba expresaban la misma actitud de "La Rosalía" mientras mastica chicle y mira de arriba a abajo con su canción "Bizcochito" de fondo y al término de su intervención reviró de tal manera que dejó en claro que todo conocimiento que él tenga será informado a la señora presidenta, "le guste o no le guste, o le guste a quién le guste", o sea que seguirá de chismoso. Y justamente en Gómez Palacio el que anduvo esta semana también muy saludador y comunicativo en la Presidencia Municipal fue el exalcalde, Ricardo Rebollo, cuyo club de fans de diversas oficinas salieron a saludarle y eso que dicen, ya circula más en Torreón que en Gómez Palacio, ciudad de donde la presidenta -dijo- no la sacarán mas que con los pies por delante.