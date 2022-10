Nuestros subagentes disfrazados de pluma fuente en el Senado de la República nos cuentan que viven un 'estira y afloja' entre el senador, Ricardo Monreal y el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López y del poder que de sus posiciones emanan. Luego de que las Guacamayas 'hackers' filtraron el supuesto estado de salud del 'preciso' fan de Chico Che y La Crisis, nos cuentan que ya más de tres andan analizando qué pasaría si el líder supremo, Tlatoani de los inconformes y consuelo de los afligidos y auxilio de los cristianos de la 4T partiera de este mundo. Y es que en caso de que el 'ungido de la transformación' llegara a faltar. Lo que dice la Constitución es que don Adán tendría que asumir la titularidad del ejecutivo durante un plazo no mayor a 60 días, tiempo en el que el Congreso nombraría a un interino o sustituto para terminar el periodo.

En este escenario, adversarios panistas de la vela perpetua como Santiago Creel ya hasta rezaron por la salud del 'preciso' (eso sí no dijeron a quién) pero como yerba mala nunca muere muy seguramente todos los que están tan al pendiente por la salud del presidente se queden con las ganas de verlo trascender y menos antes del 2023 y 2024. Por cierto, ¿Alguien ya revisó si ya subió nuevamente la aprobación del presidente con la preocupación?

***

Con deseo desmedido los comensales contemplaban los humeantes platos de menudo en conocido restaurante del bulevar Independencia cuando de repente se escuchó música de duelo del viejo oeste pues ahí se vieron las caras los rudos del condado: Por una parte el delfín del "Gober", Manolo Jiménez Salinas y por la otra el subsecretario de Seguridad Pública Federal (de lunes a viernes) el "exbebesaurio", Ricardo Mejía Berdeja, quienes fueron acompañados casi por puro priista y expriista, así es que se confundía quién andaba con quién. Del que no hay duda con quién anda es el diputado federal duranguense, Omar Castañeda, quien se la pasa desayunando gorditas con Mejía Berdeja en estas tierras coahuilenses y anduvo de gira por allá por Francisco I. Madero en la ahora llamada "Constitución Estatal de Alianza Patriótica por la 4T" que no es otra cosa que otro invento que sirve de promoción política de cara al 2023 con la cual hacerle la competencia a Luis fregando… Perdón, a Luis Fernando Salazar con la llamada "La Fuerza Social". Volviendo a don Omar, el diputado ha presumido en redes sociales que como buen samaritano se ha detenido a puchar vehículos de choferes desafortunados, ojalá impulse con los mismos bríos el presupuesto estatal para Durango con eso de que el "preciso" de Palacio Nacional lleva como cuatro años mareando a los laguneros con los recursos de Agua Saludable mientras los recortes presupuestales federales para Durango (y Coahuila, claro) no tienen límite.

***

Y hablando del combate a la corrupción que es el estandarte de la 4T en el cual ya ponen sus esperanzas miles de coahuilenses, ya alguien les habrá avisado en Morena que al menos en el discurso contrasta el hecho de que la "Constitución Estatal de Alianza Patriótica por la 4T" en su Capítulo Coahuila esté en manos de Ricardo Peralta Saucedo, quien es el exsubsecretario de Gobernación y fue despedido de la Dirección General de Aduanas, envuelto en un gran escándalo de corrupción al supuestamente vender el control de las principales aduanas para el paso libre del "huachicol", sin pagar impuestos mientras que los recursos supuestamente se inyectaron a procesos electorales. Larga es la historia de Ricardo Peralta en la administración pública y actualmente en el radar de la DEA por conversaciones donde los 'yankees' aseguran que presumía sus relaciones políticas de la 4T con los jefes de los grupos de los, digamos, malos muchachos que azotan varias zonas del país.

***

El que se puso un tanto chapeteado recientemente fue el alcalde mejor lustrado de Torreón, quien exigió algo así como "piso parejo" (todo un reto en esta ciudad llena de baches) además de "mecanismos creíbles" en su partido, que al parecer todavía es el PRI, para poder elegir en la contienda interna a quien será el candidato del tricolor a la gubernatura de Coahuila para el 2023 y en la cual no solo quiere participar, sino quiere ser el ungido, pero como las encuestas son de quien las paga, los subagentes ya esperan que salgan algunas de estas favorables para él como las que salieron para don Manolo. Por cierto, en las inestables redes sociales que no perdonan fueron notables los comentarios de los ciudadanos que cuestionaron duramente su desempeño y sus válidas aspiraciones pese a que no lleva ni un año en la elegante silla presidencial.

***

Y hablando de estilo, moda y glamour en los cuales la primera autoridad marca tendencia, resulta que varios de los acaudalados lectores del 007 para quienes los dineros sobran y solo falta el tiempo y los amigos para gastárselos han estado preguntando con mucha insistencia en dónde pueden adquirir unos fabulosos muebles igualitos a los que adornan el despacho más caro de la ciudad (en vista que la empresa comercializadora con la que hicieron el contrato solo factura y al menos la que está en Torreón solo vende bisutería) así es que pensando en ellos y para todos los que tienen unos dos milloncillos de pesos que les sobren pueden pedir informes en un esplendoroso negocio ubicado en la calzada Amador Cárdenas y Feliciano Cobían aquí en Torreón, donde se pueden encontrar las piezas -al parecer con oferta porque están a un precio distinto- y así emular el estilo de la primera autoridad cuya oficina, aseguran los que han entrado, no es menos que el súmmum de la elegancia. Para los que están con el pendiente, la encargada del negocio, Luly Quintero, puede brindarles atención personalizada, pues aunque es representante del Gobierno de Coahuila en la ciudad de México, siempre se le ve aquí en La Laguna.

***

Del otro lado del Padre Nazas, el bien intencionado gobernador de Durango, Esteban Villegas, todavía no ha dicho 'esta boca es mía' en el sentido de pagar a los municipios las participaciones federales que el Estado retuvo ilegalmente en tiempos del "Güero" Aispuro siendo que incluso hay sanciones para los gobiernos estatales que incumplen con esta cuestión. Nada son unos 200 millones de pesos lo que se debe a Gómez Palacio y Lerdo, municipios que dieron buenos votos al mandatario en la pasada contienda; que no es una cantidad para ellos así como para olvidar y menos porque la ley es clara en el sentido de la obligatoriedad de cumplimiento. En los municipios laguneros los encargados de los dineros también han estado al pendiente de los anuncios que ha hecho el mandatario sobre la "Tarjeta Madre" que proyecta dar para el 2023, que no es otra cosa que regalar dinero a las madres de familia, una medida seguramente muy popular que de alguna manera contrasta con la falta de recursos que llevan padeciendo por meses los municipios y por supuesto la manera en la que los salientes dejaron las finanzas. Algo que fue bien visto de parte del "Gober" fue que según esto llegaron puntuales las participaciones de septiembre ¿Y las retrasadas que por ley les tocan?