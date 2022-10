Ahora que el Inquilino del Palacio Rosa consiguió una nueva prórroga de otro año para la octava temporada de la popular serie del Metrobús de manera que -por ahora- no tendrá que regresar algo así como 400 milloncillos del Fideicomiso firmado con Banobras, se espera que en el poco más de un año que le queda, cumpla lo que dijo en el sentido de que el sistema de transporte metropolitano "va por que va". Y es que ya se le agotaron los pretextos ya que el nuevo y último plazo para arrancar el tatemado "BRT corredor troncal de La Laguna", es para el primero de octubre de 2023. Dicen los malquerientes del gober que ahí se verá qué tan amarrado tiene el proyecto, pues no ha podido con el famoso "modelo de negocios" que es donde está el entrampado. Por un lado los transportistas juran y perjuran que no tienen dinero para comprar los autobuses que se requieren, por eso le urge desde ahora un aumento de 17 pesos a la tarifa del pasaje o que les den un subsidio, a lo que ya les dijeron que "no" porque se trata de negocios particulares. Además de los camiones, falta el sistema de control y el de recaudación, la terminación de las dos terminales que llevan inversión privada, en fin, toda una "carta a Santa Claus".

Nuestros subagentes disfrazados de baches exclusivos de la colonia Fuentes del Sur acá de Torreón nos reportan que el inicio de la brigada 'El alcalde en tu colonia, Siempre Contigo' tuvo que tener algunos reajustes a la baja de la cantidad de sillas, pues no llegaron los colonos. A buen paso andaban los estrategas Luis Rayas y Héctor Estrada "haciéndole al Mandrake" tratando de multiplicar la asistencia para levantar el evento pero los asientos no se ocupaban. Al tiempo todos los organizadores volteaban a ver feo a doña Laura Reyes Retana, becada del Cabildo de Torreón, supuestamente ella era quien controlaba la zona y dicen los malquerientes del edil mejor boleado de Torreón que este desaire de Fuentes del Sur se debe a que parte de la estructura -para no decir que toda- la controla el diputado saltarín e impulsor de la megadeuda de Coahuila, Shamir Fernández, que se fue del PRI 'harto de la corrupción'. Nuestros subagentes preocupados por este arranque a medias de la brigada donde participan 15 dependencias y se ofrecen servicios como reportes y descuentos municipales se preguntan si esto no será una copia en chiquito del Programa Mejora Coahuila que como fin último tiene, desde luego, promover figuras más que programas… Veremos y diremos.

***

Y el que anda haciendo la competencia a doña María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija, mejor conocida como "La Chimoltrufia" y como dice una cosa, dice otra y luego ya no sabe ni qué, es don Eduardo Fuentes Silva, director de Conagua, quien según los subagentes disfrazados de termómetro se levanta muy temprano, se moja un dedo para ver si hará frío o calor y luego manda su reporte de la temperatura para los próximos días. Según nuestros insidiosos espías no hace mucho declaró que es prácticamente nula la posibilidad de que haya otra avenida del río Nazas para 2022. No obstante, se revisa ya el trayecto de la tormenta Orlene que podría tocar tierra en Sinaloa y eso significaría grandes aportaciones nuevamente para la presa Lázaro Cárdenas, que anda por ahí del 85 por ciento de su capacidad. Aseguran los bien informados que en la Conagua se dio como plazo el lunes próximo para definir si siempre sí abren o no las presas otra vez, entonces, lo que muestra que traen la misma logística de la vez anterior donde todo mundo se enteró de la apertura de la presa antes de tener una versión oficial de la Conagua porque ahí están en plan de sí pero no y todo lo contrario.

***

Nuestros subagentes están preocupados porque no les salen las cuentas pese a que ya utilizaron el ábaco, la calculadora del celular, también un papel cuadriculado y el libro de Baldor. Y es que revisando la convocatoria para la compra de uniformes y calzado para los elementos de la Policía Municipal en la Licitación Pública Nacional LPN/DSA/042/2022 que el martes cuatro de octubre le darán el fallo a la empresa Abastecimiento y Servicios de Seguridad Industrial del Norte, S. A. de C. V., porque dicen las lenguas viperinas que "es la buena", resulta que se adquirirán 800 pares de zapatos policíacos color negro y 830 camisas manga corta color azul marino, pero la corporación policíaca tiene alrededor de 500 elementos operativos, incluyendo al grupo de Reacción. Ya es muy conocido el truco de que los proveedores entregan sólo una parte de lo adquirido y en estos casos ¿Quién revisa si suma o no lo que se recibe? o ¿Será que algunos recibirán doble cambio?

***

Una difícil situación en materia de transporte enfrentan los usuarios. Tras de la cancelación del registro para operar que se aplicó a la empresa DIDI, de las llamadas "Empresas de Redes de Transporte" y que operan bajo aplicaciones móviles, reguladas por el gobierno del Estado y bajo el argumento de que encontraron documentación falsa de choferes y que muchos trabajan sin haberse registrado (lo cual representa un riesgo para la seguridad de los usuarios) no hubo más remedio que regresar a los viejos y destartalados taxis en su mayoría manejados por " renta-placas" y a quienes lo que menos les interesa es el aseo de la unidad y brindarle un buen servicio al cliente. Lo que no se entiende es por qué en otras ciudades estas aplicaciones funcionan tranquilamente y hasta en nivel ejecutivo, en tanto que aquí en Coahuila, nada más no las han podido controlar y tener un padrón confiable que pague lo correspondiente en cuanto a impuestos. De pasadita pueden darle una revisada a los taxistas de los que además tampoco hay un padrón confiable y ni pruebas antidoping les hacen.

***

Para contrarrestar las "taparroscas" en Coahuila ahora vienen las "Barajitas de Manolo". Fue en San Pedro de Las Colonias donde en medio de la fiebre mundialista y a menos de dos meses para que comience la Copa del Mundo de Qatar 2022, el Ayuntamiento sampetrino organizó el evento de "Intercambio de barajas" del álbum "Panini Qatar 2022" en el Quiosco de la Plaza Principal, el pasado domingo donde también se realizaron concursos de dominadas y retas de futbolito. Ahí el alcalde David Ruiz Mejía y por supuesto Manolo Jiménez Salinas, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, además del "Delfín" del "Gober" participaron en este importante evento de intercambio "masivo" de estampitas para ayudar a los coleccionistas a completar su álbum. El municipio pidió estar atentos a estas acciones coordinadas con Mejora Coahuila para, por supuesto, promover la imagen del candidato... Perdón, del secretario estatal. Por cierto, al evento acuden principalmente los niños y adolescentes que aún no tienen edad para votar ¿Alguna otra idea?.

***

Del otro lado del Padre Nazas, tierra donde se impuso el "valemadrismo" en los últimos tres años de la administración municipal pasada, según evidenció con videos hasta musicalizados doña Lety Herrera, salieron rayos y centellas de la Presidencia de Gómez Palacio el pasado jueves. Cuentan los subagentes escondidos bajo la mesa de Cabildo que doña Lety reprochó un desafortunado comentario del regidor morenista, Armando Navarro, quien padece de "visión selectiva" y ya antes había dicho que el desastre que dejó la administración de Marina Vitela fue un simple descuido. Cuando la presidenta recordó públicamente tal aseveración los subagentes de inmediato asomaron la cabeza usando su casco protector ante la posible explosión que se anunciaba. La alcaldesa dio apenas una muestra de su conocido carácter que ha espantado en otras ocasiones al mismísimo Mefistófeles pues aventó solo algunos dardos envenenados y luego se retiró de la sala -a tiempo- porque de quedarse quizá habría volado alguna zapatilla de extremo a extremo de la sala al presenciar cuando el regidor exigió de su parte una disculpa pública por llamarlo "cínico". Con los ánimos caldeados, el morenista quizá se confundió un poco al pedir réplica ante el Cabildo por alusión personal y la solicitó en cambio por "alucinación personal". Quizá no esté tan errado.