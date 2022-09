Nuestros subagentes disfrazados de trafitambo fosforescente colocados en obras viales, nos comentan de la bitácora de las actividades recaudatorias no auditables de los elementos de Tránsito y Vialidad de Torreón, mismas que son coordinadas por un tal comandante "Lobo", que todos saben como se llama y es quien recoge los jueves las aportaciones "voluntarias" de los ciudadanos y luego las reporta a los dos mandos superiores en orden de jerarquía que al parecer tienen su caja registradora personal. A detalle se conocen ya las cuotas que piden a patrulleros, motociclistas y pedestres, quienes ya están cargando sus balas de plata ante la exigencia del licántropo que también pide pasar la charola a los dueños de las empresas de grúas, camioneros materialistas y líneas de tráileres que ya hasta cuotas fijas tienen. Parece que en Tránsito también piensan que Torreón Siempre Puede.

Y los que muy pronto van a estrenar uniformes son los policías municipales de esta ciudad, mismos que ya se encuentran en proceso de Licitación Pública Nacional: 800 pares de calzado policíaco color negro, 500 piezas de camisa manga larga azul marino; 830 piezas de camisa manga corta, azul marino; etc., etc. Para hoy miércoles 29 de septiembre, de acuerdo con las bases de la convocatoria, deberán abrirse las propuestas para dar a conocer el fallo el próximo martes cuatro de octubre. De acuerdo con el oráculo de Delfos consultado por nuestros subagentes, para este propósito la empresa ganadora será foránea: Abastecimiento y Servicios de Seguridad Industrial del Norte, S.A. de C.V., porque ya estaba "amarrada" según lo que comentaron los cercanos del jefazo Antonio Perales Esparza. Ya veremos y diremos los resultados del fallo o si la declaran desierta. También en el buzón de quejas del agente 007 se recibió una, a razón de que las casetas de policía recién inauguradas en colonias populares que funcionan las 24 horas del día los siete días de la semana, no tienen drenaje y consecuentemente tampoco WC, por lo cual los policías se ven obligados a pedirle el sanitario a los vecinos cuando la naturaleza se impone y eso que las casetas cuentan con celdas o áreas de detención temporal ¿Y si el detenido quisiera hacer pis?

***

Hablando de foráneos y como de ver se antoja, resulta que la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, quien anda muy contenta desde que contrajo nupcias -cuentan nuestros envidiosos subagentes disfrazados de pajes- habría solicitado al alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda, que le permita ejercer su función de secretaria del Ayuntamiento trabajando desde casa, misma que compartiría con su señor esposo, nada menos que a unos 260 kilómetros de distancia, allá en Saltillo. De este modo, los imponderables del despacho más caro de la ciudad tendrían que esperar para ser resueltos a unas dos horas y media de traslado de doña Natalia, aquí cerquita pues. Los subagentes no culpan a doña Natalia por intentarlo ya que, por ejemplo, el alcalde no dice ni pío porque otros vivan fuera del terruño. Seguramente doña Natalia dijo ¿Y por qué yo no? Si no pregúntenles a los señores diputados y senadores cuántos días al mes pasan trabajando en sus congresos. Faltaba más.

***

Desde que el más que chido Luis Fernando Salazar ahora ya es Consejero Nacional de Morena y la semana pasada se codeó tanto con el dirigente nacional, Mario Delgado, como con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, parece haber tomado nuevos bríos. Aseguran que de ninguna manera "se ha bajado de la contienda" como se difundió en audios propagados por la encargada de la "campaña alterna" del exbebesaurio Ricardo Mejía Berdeja. Las encuestas "serias" indican que le sigue los pasos muy de cerca al senador Armando Guadiana Tijerina, que sigue puntero y parece indicar que continuarán cuidándose las espaldas, en tanto el subsecretario de Seguridad (de lunes a viernes) sigue en la cuarta posición, lo que poco le importa si logra consolidar el apoyo de López Obrador, con quien muy seguido se toma fotos para sus redes sociales. El cuarto sitio y sin visos de repuntar. Será en la segunda quincena de octubre cuando se designe a quien será el Coordinador por la Defensa de la 4T en Coahuila. Los subagentes se comen las uñas pensando qué va a suceder cuando Mario Delgado nuevamente se guarde las encuestas y se imponga al candidato. ¿Se alinearían todos bajo promesas de diputaciones, o alcaldías como la de Torreón para el próximo trienio? Prometer no empobrece.

***

Y andando por los mismos lares del partido oficial, alguien le debería avisar al todavía delegado federal de Bienestar en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, que le están comiendo el mandado, dejándolo mal parado. Nuestros subagentes aseguran que en varias regiones del Estado se propala la versión de que todos los beneficiarios de los programas federales, los adultos mayores y los "ninis" perderán el beneficio de sus becas económicas, si osan apoyar a otro candidato y a otro partido que no sea Morena, es decir, la misma operación "asústame panteón" que se realizó en el vecino estado de Durango y que, por cierto, no funcionó porque, con tiempo, todos los actores políticos del Tricolor desmintieron dicha versión. El asunto es que en Coahuila los del frente "obradorista" andan molestos con los "PRIMores" porque dicen que no se puede estar engañando así al pueblo bueno y sabio y que estas acciones son amenazas y coacción. Hasta ahora la estrella del tema hiphopero "somos los reyes" no se ha defendido ni ha avisado que "casualmente" en Coahuila, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinará una importante tajada precisamente a este tipo de programas clientelares... Perdón, sociales.

***

Muy popular se hizo en redes sociales la síndica de mayoría de San Pedro y también secretaria del PRI local, Geovana Cruz Quistián, quien según un medio local propuso al Cabildo que se demande jurídicamente a los medios y/o reporteros que publiquen cosas en contra del Ayuntamiento. Aseguran que dicha ocurrencia fue el único tema a tratar en la sesión de Cabildo del pasado 23 de septiembre. Por supuesto, las autoridades siempre tienen el derecho de recurrir a una demanda cuando la información que afecte al Ayuntamiento es falsa; Por supuesto que si la información que afecta al Ayuntamiento de San Pedro es verdadera la iniciativa de doña Geovana quedaría no solo en una mera ocurrencia, sino una muestra de desconocimiento de la ley en la materia (algo preocupante para su posición) con la cual además ya incumple el Ayuntamiento al no transmitir sus sesiones de Cabildo a través de medios electrónicos para que sus ciudadanos puedan verlas, pues son públicas y de eso el alcalde, David Ruiz, nunca dice nada por lo que si fue cierto o no lo que dijo la síndica, pues solo ellos saben.

***

Del otro lado del Padre Nazas ya venía sonando mucho desde hace una semana el nombre de Raúl Meraz, el presidente del PRI en Gómez Palacio, para ser el nuevo subsecretario de gobierno en la región, cargo que finalmente el gobernador Esteban Villegas, hizo oficial junto con otros este martes. En dicha reunión el gobernador abiertamente dijo, cuentan los subagentes disfrazados de micrófono, que no hay dinero "ni lo habrá" como dijo don Teofilito hasta dentro de unos dos años que logren estabilizar el desorden financiero que les dejó el "Güero" Aispuro, cuya deuda histórica crece cada día más. Por cierto, que entre los nombramientos faltaron áreas como el Centro de Justicia para la Mujer, donde fuerte se escucha que podría entrar Sandra Sierra, un perfil que no está tatemado y que cumple con las credenciales necesarias. En cuanto a la Vicefiscalía de La Laguna de Durango, se escuchan varios nombres pero ahí el "Gober" tendrá que tener especial cuidado debido a las continuas quejas ciudadanas que hay por corrupción contra los ministerios públicos, quienes no mueven un dedo en las investigaciones si no hay dinero que los incentive y abiertamente se los dicen a los denunciantes.